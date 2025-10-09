Tras el recital del Presidente, legisladores demócratas cuestionan el salvataje de Estados Unidos a Argentina

El presidente Javier Milei viajará el próximo 14 de octubre a Estados Unidos para reunirse en la Casa Blanca con su par estadounidense, Donald Trump. Lo hara mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, intenta cerrar un salvataje financiero en medio del recorte de gastos que la propia administración de Estados Unidos está haciendo. Pero el intento de recital que el Presidente dio este lunes podría terminar jugándole una mala pasada.

“Este es a quien que Donald Trump quiere darle US$20.000 millones de nuestro dinero mientras destripa la asistencia sanitaria de los estadounidenses en su país”, escribió en su cuenta de X la senadora Elizabeth Warren. El posteo de la representante demócrata por Massachusetts iba junto a otro tweet de la agencia de noticias AFP que incluía un recorte del recital en el que Milei trataba de interpretar “Demoliendo hoteles” de Charly García, junto un texto que decía: “”Milei se hace el rockstar mientras la economía argentina se desploma“, y precisaba que con ese concierto esperaba a que ”le ayude a recuperar su decadente fortuna“.

Pero el de Warren no fue el único. Chuck Schumer, uno de los dirigentes demócratas de más peso, también cuestionó el salvataje de Estados Unidos a Argentina al día siguiente del acto en el que Milei presentó su último libro. “Trump realmente quiere hacernos creer que no hay suficiente dinero para arreglar las primas de atención médica de la ACA (Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio), no hay suficiente dinero para los controladores aéreos, ¿¡pero de alguna manera hay U$S 20.000 millones disponibles para rescatar a la Argentina?!”

Desde que se conoció que Caputo negocia con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, una ayuda que podría incluir un swap por US$20.000 millones, los demócratas vienen reclamando a Trump que detenga la asistencia ya que los agrícultores estadounidenses se vieron perjudicados por la quita de las retenciones del gobierno argentino que dejó en mejores condiciones a los productores de soja argentinos para exportar a China.

Por eso, la semana pasada, 14 legisladores demócratas enviaron una carta a Trump pidiendo que “detenga de inmediato cualquier plan de brindar asistencia financiera a la Argentina”.

Con la firma de Warren, Schumer, Bernie Sanders y Amy Klobuchar, entre otros, la carta cuestionaba la decisión del presidente Trump de ayudar a un aliado ideológico para las elecciones de octubre: “Le pedimos a usted y a su administración que detengan de inmediato cualquier plan de brindar asistencia financiera a la Argentina. En lugar de subsidiar a un país extranjero para influir en las elecciones de mitad de mandato en nombre de su amigo −y debilitar aún más a los agricultores estadounidenses en el proceso−, deberían priorizar la reducción de los costos para las familias estadounidenses y el fortalecimiento de la competitividad agrícola del país”.