Quién es Karen Reichardt, la candidata que encabezaría la lista libertaria en lugar de Espert

La actriz y modelo Karen Reichardt, cuyo verdadero nombre es Karina Celia Vázquez, recordada por su paso por programas de televisión y películas en la década del ’90, dio un sorpresivo salto a la política de la mano de La Libertad Avanza y podría ser primera candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en las elecciones de octubre en caso de que la apelación del Gobierno para que ese lugar lo ocupe Diego Santilli (algo que la Justicia Electoral denegó este miércoles) después de que José Luis Espert bajara su candidatura tras las revelaciones de elDiarioAR sobre sus vínculos con Fred Machado, el empresario argentino acusado de narcotráfico por EEUU y a punto de ser extraditado al país del Norte.

El inicio de su carrera artística se remonta a fines de los años 80, cuando Raúl Portal la convocó para participar en NotiDormi. Desde allí saltó a programas que mezclaban humor, parodia y exposición mediática, como Peor es Nada —donde compartió pantalla con Marixa Balli y María Fernanda Callejón— y Brigada Cola, junto a Guillermo Francella y Emilio Disi. Con una estética provocadora propia de la época, también posó para Playboy en una producción icónica de “rubia y morocha” con Callejón.

Su trayectoria incluyó cine picaresco y comedias populares, como Tachero nocturno (1993) y Pasión de multitudes (1995). Más tarde se animó a la conducción televisiva con Fanáticas, un ciclo femenino sobre fútbol que se mantuvo siete años al aire. En 2014 denunció públicamente conductas de acoso del actor Tristán durante una filmación y una obra teatral, un episodio que marcó un punto de quiebre en su relación con el ambiente artístico.

En la última década, Reichardt orientó su perfil hacia el activismo animal, con Amores Perros, un programa sobre cuidado y adopción responsable de mascotas que hoy se emite por la TV Pública. Allí reconoce que cuenta con financiamiento externo, pese a que en reiteradas oportunidades expresó su rechazo al sostenimiento de proyectos culturales con fondos estatales.

En paralelo, comenzó a mostrarse cada vez más activa en política a través de sus redes sociales, donde desde el inicio del gobierno de Javier Milei comparte mensajes de apoyo al mandatario y a referentes libertarios. “Fue el mejor voto de mi vida. Cada día me levanto con esperanza”, publicó recientemente, en alusión a su respaldo al presidente.

El lugar que ocupa en la lista no es menor: al bajarse Espert de la candidatura y la negativa judicial para que Diego Santilli ascienda del tercer al primer lugar, Reichardt debe pasar a encabezar la boleta bonaerense. Esa posibilidad (si LLA no decide una jugada para modificarlo) la convertiría en la principal representante de Milei en la provincia para la elección legislativa, un salto inesperado para alguien cuyo recorrido público estuvo siempre más vinculado a los sets de televisión que a los recintos parlamentarios.

Madre de dos hijos, Martina y Juan Marcos, a quienes mantiene fuera de la exposición pública, Karen Reichardt encara ahora un nuevo desafío en su carrera. De la televisión a la arena electoral, su historia es la de una artista que supo construir notoriedad en la cultura popular y que hoy busca traducir esa visibilidad en capital político.

Con información de NA.

IG