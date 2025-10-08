eldiario.es
Espert tendrá licencia en Diputados hasta el 8 de diciembre

  • Este hecho ocurre luego de que el funcionario libertario renunciara a la candidatura en las próximas elecciones legislativas nacionales y a su cargo como titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

elDiarioAR

0

El diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert comenzará hoy su licencia la cual se extenderá hasta el 8 de diciembre, en el marco de la imputación por los vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Federico Fred Machado.

Este hecho ocurre luego de que el funcionario libertario renunciara a la candidatura en las próximas elecciones legislativas nacionales y a su cargo como titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Noticia en desarrollo

