El Vaticano investiga por pederastia a un obispo español: “Se metía en mi cama, me acariciaba y besaba”

El Vaticano tiene una investigación abierta contra un obispo español. Se trata de Rafael Zornoza, de 76 años, actualmente obispo de Cádiz y Ceuta. Según publica El País, los hechos ocurrieron en los años 90 en Madrid, cuando Zornoza habría abusado presuntamente de un menor durante su etapa como sacerdote en el municipio de Getafe, donde dirigía el seminario. La víctima envió una denuncia al Dicasterio de la Fe contando los hechos el pasado verano.

Es la primera vez que el Vaticano abre una investigación por pederastia contra un obispo en ejercicio por presuntos abusos sexuales. El caso ya está prescrito ante la justicia ordinaria y será instruido a nivel eclesiástico por el arzobispo de Sevilla –superior de Zornoza dentro de la estructura territorial eclesial– y podría culminar en un juicio canónico en Roma, según recoge Religión Digital.

La víctima acusa a Zornoza de haber abusado sexualmente de él desde los 14 hasta los 21 años: “Escribo esta carta solo con la intención de evitar que lo que me pasó a mí le pueda seguir pasando a otro niño”, recoge la misiva publicada por El País. Zornoza, que entonces tenía 45 años, habría tocado, besado y acariciado a la víctima durante convivencias y campamentos.

“Desde los 14 hasta los 18 años iba casi todos los fines de semana al Seminario Mayor del Cerro de los Ángeles. Durante este tiempo abusó de mí. Era por las noches cuando venía a la habitación y sufría los abusos. Se metía en mi cama, me acariciaba y besaba. Por las mañanas también me despertaba del mismo modo. En esos momentos nunca le dije nada, la parálisis me controlaba”, añade la carta.

En la misiva, la víctima señala que confesó su homosexualidad a Zornoza, que le llevó a una terapia de conversión de las que prometen “curar la homosexualidad”. Al mismo tiempo, y mientras estaba en el seminario, Zornoza se metía “casi todas las noches y mañanas” en la cama de la víctima para tocarle y besarle. Frente a las quejas de la víctima, el prelado se defendía diciendo que eso era “una amistad íntima” y que “malinterpretaba su amistad”.

Zornoza nació en Madrid en 1949, creó la diócesis de Getafe y es obispo de Cádiz y Ceuta desde 201. Además es miembro de la Conferencia Episcopal, actualmente en la Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación con las Iglesias.

Las acusaciones son “graves y falsas”

La diocesis de Cádiz y Ceuta ha emitido un comunicado en el que señala que “las acusaciones que se hacen, referidas a hechos que tuvieron lugar hace casi treinta años, son muy graves y además falsas”. “El caso fue introducido la semana pasada en el tribunal de la Rota de la Nunciatura apostólica en España. Hay una plena confianza en la justicia y se colaborará con ella en todo lo que sea requerido. Al mismo tiempo, es necesario recordar el respeto a la presunción de inocencia que asiste a todas las persona”, reclama la diócesis.

“El obispo ha decidido suspender temporalmente su agenda para el esclarecimiento de los hechos y para atender el tratamiento de un cáncer agresivo que está recibiendo”, añade el comunicado, que señala que no habrá nuevas declaraciones hasta “conocer la decisión del tribunal eclesiástico”.