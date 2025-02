El video completo de la discusión entre Trump y Zelenski: “Estás siendo irrespetuoso”

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que había sido invitado a Washington por el presidente de EEUU, Donald Trump, para firmar un acuerdo para entregar a la potencia norteamericana la explotación comercial de parte de las tierras raras del país, tuvo que enfrentarse a las recriminaciones tanto del vicepresidente, JD Vance, como del presidente Trump, que llegó a acusarlo de estar “jugando con la tercera guerra mundial”.

Transcripción de la conversación entre el presidente Zelenski, el presidente Trump y el vicepresidente JD Vance

Periodista. ¿Cuál es su mensaje para los ucranianos?

D. Trump. Bueno, si no me alinease con ellos dos, nunca tendría un acuerdo. Ey, quieren que diga cosas terribles sobre Putin y después diga: “hola, Vladimir, ¿cómo vamos con el acuerdo?” Esto no funciona de esta forma. No estoy alineado con Putin. No estoy alineado con nadie. Estoy alineado con los Estados Unidos de América y con el bienestar del mundo. Estoy alineado con el mundo y quiero resolver esta cosa. Ven el odio que tiene contra Putin. Es muy difícil para mí llegar a un acuerdo con ese tipo de odio. Tiene un odio tremendo y lo entiendo, pero puedo decirte que el otro lado no está exactamente enamorado de él tampoco. Así que no es una cuestión de alineamiento. Estoy alineado con el mundo. Quiero dejar la cosa resuelta. Estoy alineado con Europa. Quiero ver si podemos hacer esto. ¿Querés que sea duro? Puedo ser más duro que cualquier ser humano que hayas visto jamás. ¡Sería tan duro! Pero nunca vas a tener un trato de esa forma, así que así es como va.

JD Vance. Mira, durante cuatro años, los Estados Unidos de América tuvimos un presidente que apareció en conferencias de prensa y habló de forma dura sobre Vladímir Putin. Y después Putin invadió Ucrania y destruyó una parte significativa del país. El camino para la paz y el camino para la prosperidad es tal vez participar en la diplomacia. Intentamos el camino de Joe Biden de golpearnos el pecho y pretender que las palabras del presidente de los Estados Unidos importaban más que las acciones del presidente de los Estados Unidos. Lo que hace de América un gran país es que América participe de la diplomacia. Eso es lo que el presidente Trump está haciendo.

Zelenski. Ok. Así que él ocupó partes, grandes partes de Ucrania y partes del este y Crimea. Así que él lo ocupó en 2014. Así que durante un montón de años, no estoy hablando solo de Biden, pero en ese tiempo era Obama, después el presidente Obama, después el presidente Trump, después el presidente Biden y ahora el presidente Trump. Y, Dios lo quiera, Trump ahora lo parará [a Putin]. Pero durante el 2014 nadie lo paró. Él solo ocupó y tomó. Mató a gente también. ¿Sabés cuál es la cuenta?

Trump. 2015.

Zelenski. 2014.

Trump. ¿2014? Yo no estaba aquí.

Zelenski. Sí, pero entre 2014 y 2022, la situación era la misma, que la gente estaba muriendo en la línea de contacto. Nadie lo paró, ¿sabés? Tuvimos conversaciones con él. Un montón de conversaciones, conversaciones bilaterales. Y firmamos un acuerdo con él conmigo como nuevo presidente. En 2019 firmé con él el acuerdo, firmé con él, Macron y Merkel. Firmamos un alto el fuego, alto el fuego. Todos ellos me dijeron que él no lo abandonaría. Lo firmamos con un contrato de gas. Pero después de aquello él rompió el alto el fuego, él mató a nuestra gente y no intercambió los prisioneros. Firmamos el intercambio de prisioneros, pero él no lo hizo. ¿A qué tipo de diplomacia te referís, JD? ¿De qué tipo de diplomacia estamos hablando?

JD Vance. Estoy hablando del tipo de diplomacia que va a terminar la destrucción de tu país.

Zelenski. Sí, pero si no sos fuerte...

JD Vance. Señor presidente, señor presidente. Con respeto. Creo que es irrespetuoso por tu parte que vengas al Despacho Oval para intentar litigar esto frente a los medios americanos. Ahora mismo, ustedes están dando vueltas y forzando a reclutas a ir al frente porque tienen problemas de efectivos. Deberían estar agradeciendo al presidente por intentar llevar este conflicto a su fin.

Zelenski. ¿Viniste a Ucrania para ver qué problemas tenemos? Viniste una vez.

JD Vance. Estuve una vez. Yo en realidad, yo en realidad vi y oí las historias y lo sé. Lo que pasa es que vos llevás a la gente, los llevás en un tour propagandístico. Señor presidente, ¿no estás de acuerdo en que tuvieron problemas para reclutar gente para el ejército? ¿Y creés que es respetuoso venir al Despacho Oval de los Estados Unidos de América y atacar a la administración que está intentando prevenir la destrucción de tu país?

Zelenski. Son muchas preguntas. Empecemos por el principio. Desde luego. Lo primero de todo, durante una guerra, todo el mundo tiene problemas, incluso ustedes. Pero ustedes tienen un bonito océano y no lo sienten ahora, pero lo sentirán en el futuro. Dios no lo quiera.

Trump. No lo sabés. No lo sabés. No nos digas lo que vamos a sentir. Estamos intentando resolver un problema. No nos digas lo que vamos a sentir.

Zelenski. No se los estoy diciendo. Estoy respondiendo a sus preguntas...

Trump. Porque no estás en una posición de dictar. Eso es exactamente lo que hacés. No estás en una posición de dictar lo que vamos a sentir. Vamos a sentirnos muy... Vamos a sentirnos muy bien, muy fuertes. Ahora mismo no estás en una muy buena posición. Te permitiste estar en una muy mala posición, y él resulta tener razón al respecto.

Zelenski. Desde el principio de la guerra...

Trump. No tenés las cartas ahora mismo.

Zelenski. No estoy jugando a las cartas...

Trump. Con nosotros empezás a tener cartas. Pero no tenés cartas ahora mismo. Estás jugando a las cartas. ¡Estás jugando con las vidas de millones de personas! ¡Estás jugando con la tercera guerra mundial! Estás jugando con la tercera guerra mundial. Y lo que hacés es muy irrespetuoso para el país...

Zelenski. Con todo el respeto...

Trump. ...Este país, que te apoyó mucho más de lo que mucha gente dijo que debería.

JD Vance. ¿Dijiste gracias alguna vez?

Zelenski. Muchas veces.

JD Vance. No, en toda esta reunión, ¿dijiste gracias?

Zelenski. Incluso hoy...

JD Vance. Fuiste a Pensilvania e hiciste campaña por la oposición en octubre, ¿ofreciste algunas palabras de aprecio a los Estados Unidos de América y al presidente que está intentando salvar a tu país?

Zelenski. Por favor. Creés que si hablás muy fuerte sobre la guerra vas a...

Trump. ¡No está hablando alto! No está hablando alto. Tu país está en problemas.

Zelenski. ¿Puedo responder?

Trump. No, no. Ya hablaste demasiado. Tu país está en problemas.

Zelenski. Lo sé.

Trump. No vas a ganar esto.

Zelenski. Presidente, estamos... Usted sabe que nuestro país sigue estando fuerte. Desde el principio de la guerra hemos estado solos. Y estamos agradecidos. Yo dije gracias en la reunión de este gobierno...

Trump. Te dimos durante este estúpido presidente 350 billones de dólares, te dimos equipamientos militares. Vos y tus hombres son valientes, pero tuvieron que utilizar nuestro... Si no hubieran tenido nuestro equipamiento militar, esta guerra habría acabado en dos semanas.

Zelenski. En tres semanas, sí, eso le escuché a Putin. En tres días.

Trump. Tal vez menos.

Zelenski. En dos semanas. Por supuesto que lo dijo.

Trump. Va a ser muy difícil hacer negocios así. Se los digo.

JD Vance. Vos decís gracias...

Zelenski. Agradecí múltiples veces al pueblo americano.

JD Vance. Pero no aceptás que hay desacuerdos, así que vayamos a litigar estos desacuerdos en vez de intentar luchar por ellos frente a los medios americanos cuando sabés que estás equivocado. Sabemos que estás equivocado.

Trump. Pero ves, yo creo que es bueno que el pueblo americano vea lo que está pasando. Creo que es muy importante. Por eso permití que esto siga durante tanto tiempo. Tenés que estar agradecido. No tenés las cartas.

Zelenski. Estoy agradecido.

Trump. Están enterrados ahí. Su gente está muriendo. Se están quedando sin soldados. Escuchá. Se están quedando sin soldados. Sería un acuerdo buenísimo. Y vos nos venís con “yo no quiero un alto el fuego, yo no quiero un alto el fuego”, quiero ir y quiero esto... Mirá, si podés conseguir un alto el fuego ahora yo te digo que lo tomes, para que las balas paren de volar y tus hombres dejen de ser asesinados.

Zelenski. Por supuesto que quiero parar la guerra, pero

Trump. Pero decís que no querés un alto el fuego...

Zelenski. Con garantías.

Trump. Yo quiero un alto el fuego. Porque tendrás un alto el fuego antes que un acuerdo.

Zelenski. Lo que te dije era uno con garantías. Pregúntale a nuestra gente sobre un alto el fuego, qué piensan. No te importa que...

Trump. Eso no era conmigo. Eso fue un tipo llamado Biden que no era una persona inteligente. Eso era con Obama...

Zelenski. Era su presidente...

Trump. Disculpame. Eso era con Obama, que les dio sábanas, y yo les di javelins. Les di los javelins para destruir todos aquellos tanques. Obama les dio sábanas. De hecho, el titular es: “Obama dio sábanas y Trump dio javelins”. Tenés que estar más agradecido. Porque, dejame decirte, no tenés las cartas. Con nosotros, tenés cartas. Pero sin nosotros, no tienes ninguna carta.

Periodista. Una pregunta más para el vicepresidente.

Trump. Va a ser difícil de hacerlo porque las actitudes tienen que cambiar.

Periodista. ¿Qué pasa si Rusia rompe esta vez? ¿Qué pasa si Rusia rompe las conversaciones de paz?

Trump. ¿Qué estás diciendo?

JD Vance. Está preguntando qué pasa si Rusia rompe el alto el fuego...

Trump. Pero, ¿y qué si cualquier cosa? ¿Qué pasa si cae una bomba encima de tu cabeza ahora mismo? ¿Okay? El acuerdo se rompió porque no respetaban a Biden. No respetaban a Obama. Me respetan a mí. Dejame decirte, Putin pasó por un infierno de cosas conmigo. Pasó por una absurda caza de brujas en la que lo usaron a él y a Rusia... Rusia, Rusia, Rusia. ¿Alguna vez oiste hablar de eso? Eso fue una falsa estafa de Hunter Biden, de Joe Biden. Hillary Clinton, el sospechoso Adam Schiff. Fue una estafa demócrata, y tuvimos que pasar por todo eso. Y él pasó por eso. No acabamos en guerra. Y él pasó por eso. Y él fue acusado de todas esas cosas con las que no tenía nada que ver.

Eso salió del baño de Hunter Biden. Vino del dormitorio de Hunter Biden. Fue asqueroso. Y entonces ellos dijeron “oh, oh, el portátil del infierno fue elaborado por Rusia, los 51 agentes”. Todo aquello fue una estafa. Y tuvo que lidiar con ello. Estaba siendo acusado de todo aquello. Todo lo que puedo decir es esto: él puede haber roto acuerdos con Obama y Bush, y puede haber roto acuerdos con Biden. Lo hizo. Tal vez. O tal vez no lo hizo. No sé lo que ocurrió, pero no los rompió conmigo. Él quiere llegar a un acuerdo. No sé si vos podés llegar a un acuerdo. El problema es que yo te he empoderado para ser un hombre fuerte y no sé si serías un hombre fuerte sin los Estados Unidos. Y tu pueblo es muy valiente. Pero vos, vos... ellos van a llegar a un acuerdo o estamos fuera. Y si estamos fuera, lo pelearán. No pienso que vaya a ser bonito, pero lo pelearán. Pero no tienen las cartas. Pero una vez que firmemos este acuerdo, estáns en una posición mucho mejor. Pero no estás actuando para nada agradecido. Y eso no es una cosa bonita.

Seré honesto. Eso no es una cosa bonita. Muy bien. Creo que hemos visto suficiente. ¿Qué creen? Esto va a ser buena televisión. Diré eso. Veremos qué podemos hacer sobre lo que él... Ya saben a qué me refiero. La vuelta de esto es... Veremos...