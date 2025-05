Ucrania envía una delegación a Estambul para reunirse con Rusia sin Putin ni Zelenski

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este jueves en Estambul que Ucrania enviará una delegación para iniciar conversaciones de paz con la delegación rusa. El equipo ucraniano estará liderado por el ministro de Defensa de Zelenski. El mandatario señaló que no cree que Rusia se esté tomando en serio las negociaciones y acusó a Moscú de enviar una delegación de segundo nivel. “Parece una farsa”, dijo.

“Estamos esperando a determinadas señales para concretar las horas. Seremos constructivos”, afirmó Zelenski. “Si hoy se logra un alto el fuego a nivel de un grupo técnico, no haría falta una reunión directa [entre Putin y Zelenski]. Si Rusia quiere discutirlo en un encuentro directo de líderes, estoy listo”, aseguró el presidente ucraniano. “Rusia tiene que demostrar algo. Si no vemos esa demostración, significa que no están listos para terminar esta guerra y que no tienen voluntad política. Si no hay reuniones bilaterales, pedimos sanciones”.

“Por respeto al presidente Trump, al alto nivel de la delegación turca y al presidente Erdogan, y puesto que queremos tratar de lograr al menos los primeros pasos hacia la desescalada, el fin de la guerra —es decir, un alto el fuego—, decidí enviar a nuestra delegación a Estambul”, señaló Zelenski.

Vladimir Medinski, jefe de la delegación de Rusia, señaló en la televisión estatal rusa que sus negociadores están dispuestos a reanudar el proceso de negociación con Ucrania. “Hay un ambiente de trabajo”, dijo.

El equipo negociador anunciado por el Kremlin no incluye a ningún ministro o dirigente de primer nivel político. La delegación enviada por el presidente ruso, Vladímir Putin, está encabezada por su asesor para asuntos culturales, Vladímir Medinski. Según Moscú, la delegación rusa la integran, entre otros, un viceministro de Exteriores, un viceministro de Defensa y un alto funcionario del Estado Mayor del Ejército ruso.

El avión que llevó a Zelenski a Ankara aterrizó a las 12.14 hora local y fue recibido en el aeropuerto por su ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, quien llegó esta mañana a Ankara desde la ciudad turca de Antalya, donde se celebra una reunión informal de ministros de Exteriores de la OTAN.

Zelenski acudió a Turquía en respuesta a la propuesta de Putin de negociaciones directas entre los dos países, sin condiciones ni alto el fuego previo. El presidente ucraniano respondió a esa oferta planteando un cara a cara con Putin, en el que el presidente ruso finalmente no aceptó participar.

“No va a pasar nada hasta que Putin y yo nos reunamos, ¿ok?”, afirmó Donald Trump durante su gira por Medio Oriente. “Obviamente, él no iba a ir. Iba a ir, pero pensó que yo iba a ir. No iba a ir si yo no estaba allí. Y no creo que vaya a pasar nada, te guste o no, hasta que él y yo estemos juntos”.

Con información de la agencia EFE