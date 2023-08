Una elección, dos países, un mismo giro: la izquierda favorita en Ecuador y en Guatemala

En Sudamérica y Centroamérica, dos países deciden su próximo gobierno este mismo 20 de agosto. Primera vuelta en Ecuador, dirimente balotaje presidencial en Guatemala. Al cerrar sus campañas el jueves, todos los candidatos ecuatorianos pusieron de manifiesto una recalcada coincidencia frontal, más honda que la coincidencia de calendario electoral entre el país centroamericano más poblado y el sudamericano con mayor densidad de población. Rodeados en el acto masivo por partidarios y militantes, siente candidatos presidenciales pidieron al país que votaran por ellos. Prudentes, siete varones de tórax y miembros superiores engrosados por parejos chalecos antibalas.

Siete candidatos a la derecha y una candidata a la izquierda

Aun a Yaku Pérez, cara del plurinacionalismo e interculturalismo ambientalista de izquierda de Pachakutik el 7 de febrero de 2021 -cuando fue el tercer candidato más votado, menos de medio punto por debajo del actual presidente centroderechista- se lo vio subir al palco del fin de campaña con armadura antiproyectiles ceñida a pecho y espalda. A nInguno de estos siete acorazados caballeros aspirantes, paladines de la seguridad y la prudencia, les ha augurado ninguna encuesta un seguro o descansado primer lugar en la elección de este penúltimo domingo del mes. La favorita es la única mujer entre ocho fórmulas presidenciales en lid. Luisa González, excongresista socialista, de 45 años, lidera las preferencias. Casi 13 millones y medio de votantes que deben votar este penúltimo domingo del mes en las elecciones generales ecuatorianas. La fecha fue anticipada. El 17 de mayo, Guillermo Lasso disolvió el Congreso y acortó por mano propia su período. Gracias a este procedimiento constitucional caracterizado como 'muerte cruzada', el titular del Ejecutivo evita su homicidio personal por vía del suicidio egoísta y del asesinato altruista del Legislativo. Las 137 bancas de la Asamblea Nacional se disputan el mismo día que el binomio de Presidente y Vice.

El Presidente ecuatoriano transferirá el poder el 25 de noviembre y abandonará la andina capital de Quito. Ex banquero de la ciudad y puerto de Guayaquil, multimiillonario e inversor sin desmayos a quien la reserva natural de las islas Galápagos tampoco ha distraído de su misión de dotar a cada negocio del más lucrativo diseño que en caada caso vislumbre, Lasso se verá sucedido en el Palacio de Carondelet, según la voz de las encuestas, por una contrafigura socialista.

El giro ideológico que representa la única candidata mujer es limpio, nítido, respecto al neoliberalismo de las dos presidencias sucesivas, la del antecesor Lenín Boltaire Moreno, y la que se extingue con Lasso. Cobijada bajo la figura de su mentor, el expresidente Rafael Correa (2007-2017), acompañada en la fórmula por el economista Andréz Arauz -ex candidato derrotado en el balotaje presidencial anterior, con la economista Lucía González el Movimiento Revolución Ciudadana (RC5),busca volver a gobernar el país. En entrevistas en medios locales y mitines políticos ha enfatizado el pasado de progreso que, a su parecer, vivió el país durante 10 años de gobierno de Correa, y ha expresado su compromiso por devolverle la paz a los ciudadanos, frente al espiral de violencia y criminalidad que vive actualmente Ecuador.

Aventuras, dialéctica, humanismo y terror

Los siete candiddatos presidenciales varones compitieron por dar el mejor ejemplo sobre la necesidad de preservar la vida, y lucieron empatados en lujo de precauciones públicas exhibidas. No supera en mucho la superficie total ecuatoriana el cuarto de millón de km2. Con estas dimensiones, mayores que las de la provincia argentina de Santa Cruz pero menores a las de Buenos Aires, el crimen organizado de Ecuador no compite para arrebatar el liderazgo continental en la prducción masiva de cocaína. Pero sí se ha visto superada Colombia en comercio exterior. Desde la pandemia, Ecuador es el primer exportador americano de cocaína desde su costa sobre el Océano Pacífico. .Y este 'Estado tapón' entre Colombia y Perú, que inauguró el siglo XX dolarizando su economía, es también pionero en la internacionalización competitiva de las coroporaciones narcotraficantes. Es por ello que las mafias albanesas, gracias a su performance, son de las más competivas en el tráfico ecuatoriano.

Como consecuencia del florecimiento narco, ha crecido Ecuador hasta colocarse en el centro y cumbre de la violencia en los Andes, hasta ser hoy lo que Colombia fue en la década de 1980 y México en la de 1990. Las del domingo son los primeras elecciones en la historia ecuatoriana que se realizarán bajo un estado de excepción, decretado por el presidente Lasso tras el asesinato de Fernando Villavicencio, uno de los candidatos presidenciales.

El asesinato del candidato anticorreísta cometido el miércoles 9 de agosto, declaró el Rafael Correa desde Bélgica en una entrevista de Folha de S.Paulo publicada el sábado 19, es un complot para perjudicar el desempeño electoral de Luisa González. “Hay en las redes una campaña que nos culpa por la muerte de Fernando Villavicencio. La que ganó fue la utraderechoa, que sabía que nosotros íbamos a vencer en primera vuelta. Ahora, bajamos unos puntos”, dijo el ex presidente al diario brasileño. Durante sus dos mandatos sucesivos, Ecuador llegó a ser el segundo país más seguro de América gracias al descenso de la tasa de homicidios.

González propone un plan de gobierno enfocado en 10 áreas, entre ellas, educación, economía, combate a la corrupción y seguridad, donde ofrece depurar a las filas de las fuerzas de seguridad y establecer un nuevo modelo de seguridad ciudadana, basado en la prevención. Si el domingo nadie triunfa con la contundencia que Correa esperaba para Lucía, habrá balotaje el 15 de octubre.

Leyendas de Guatemala: el hijo presidenciable de un señor presidente y una señora presidenciable ex esposa de presidente

Desde que el último domingo de junio el Movimiento Semilla dio la sorpresa y Bernardo Arévalo convirtió al balotaje presidencial en un duelo entre él y la conservadora Sandra Torres, los intentos de la Fiscalía guatemalteca para derrumbar la candidatura progresista fueron reiterados. Bajo el cargo de que en 2017 se habían falsificado firmas necesarias para la inscripción del Movimiento, la sede de la organización política fue allanada. La Justicia llegó a suspender la personería jurídica de Semilla. Finalmente, esta decisión fue revertida.

Desde la primera vuelta, la candidatura de Arévalo aumenta su apoyo en los sondeos. Llegó a medir 61% de los votos válidos en una encuesta divulgada el miércoles y realizada por la consultora CID Gallup para la organización Fundación Libertad y Desarrollo. El estudio concluye también que sólo 51% del padrón de 9.361.000 votantes tiene previsto ir a votar, mientras que 19% duda al respecto y 12% ya tiene decidido que no votará.

El Movimiento Semilla germinó de las protestas que en 2015 se extendieron en Guatemala contra la corrupción y las políticas continuistas del gobierno. Bernardo Arévalo, hijo del morigerado ex presidente socialista Juan José Arévalo -quien gobernó entre los años 1945 y 1951 y a fuerza de moderación completó su mandato-, es académico poco a poco compormetido a la acción política, elegido diputado en 2020. Para la primera vuelta, para la segunda, ha hecho campaña de entonación razonable, consensual, sobre los ejes irreprochables de poner fin a la corrupción y de mejorar el papel del Estado y la inversión pública en políticas de salud, educación e infraestructura.

Sandra Torres ha hecho campaña confrontando con Arévalo. “Del otro candidato me diferencian la experiencia, el conocimiento del país y mi rechazo hacia la promoción de la ideología de género y el aborto”, se pronunció en la red social X. “Las familias están amenazadas por la ideología de género, yo defiendo la familia natural; la unión del hombre y la mujer y la educación de los niños con principios y valores”, agregó. Tiempo atrás, en un video publicado en Facebook manifestó su posición sobre el matrimonio igualitario: “Yo respeto pero no lo comparto. Y la Biblia dice ‘Adán y Eva’, y no ‘Adán y Esteban’”.

La ex esposa del presidente Álvaro Colom es la líder de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Los nombres pueden ser engañosos, pueden ser ominosos. Unión Nacional de la Esperanza (UNES) se llamaba la coalición que Andrés Arauz encabezó en las anteriores elecciones presidenciales ecuatorianas. En el balotaje de 2021 fue para el correismo el turno de la derrota en Ecuador. Acaso en el balotaje de 2023 sea la izquierda la que conozca su primera victoria en tres cuartos de siglo de historia guatemalteca.

AGB