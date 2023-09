Hamburgo II: la vida de prestado

Ni por dónde empezar, sé. Que los rodajes son como una pequeña vida de prestado dentro de la nuestra que tiene bastante de prestado también, ya lo sabía yo. Pero si además es en otro país, es una vida de prestado dentro de otra vida de prestado dentro de la propia que es la del préstamo más largo. Y si encima se filma en la casa real de una persona real, la sensación de enajenación y sumergimiento en un otro es aún mayor.

El documentalista alemán con el que vine a actuar/interactuar se llama Gerd Roscher y tiene 80 años. Estudió filosofía y después empezó a dar clases en la HFBK, la escuela superior de Bellas Artes de Hamburgo, que no tiene currícula y a la que se aplica con un proyecto. También hizo sus propias películas a lo largo de todos estos años, sobre todo documentales. Ahora filmamos en su casa como si fuera Buenos Aires porque es más fácil moverme a mi que a él, no tanto porque esté grande -porque tiene la energía de un toro- sino porque está al cuidado de su mujer, que tiene esclerosis múltiple. Con ellxs también vive la hija de ambos, que acaba de terminar la secundaria. Ellxs en el último tiempo viven más que nada en una casa en el bosque, muy cerca del Mar del Norte. En esa misma casa se organiza un festival de cine documental cada verano. Este año se hizo un par de semanas antes de mi visita, por eso aún había salchichas y cervezas, que pudimos degustar.

En ambas casas, la del bosque y la de Hamburgo, reina un caos muy particular y propio de esa familia. Tania lo resume muy sencillamente: ella no puede hacer nada y su compañero no ve.

En el equipo de filmación somos sólo 6 personas: la directora, el Df, el sonidista, el asistente, Gerd y yo. En la casa, de todos modos, están siempre Tania, su mujer, y la mayoría de las veces, del otro lado del durlock, en su propio cuarto, se mueve la hija. Más un gato que anda desorientado, dice Tania, porque hace poco se le murió el hermano gato y el compañero perro Pinto, un labrador gigante y anciano con rastas que fue el perro de compañía de todos durante muchos años. Tania dice que ahora el gato anda desconcertado porque no tiene con quién jugar. Al mismo tiempo, en la casa, cerca de su silla de ruedas, dos conejos, uno gris y otro blanco y negro, comen hierbas en sus jaulas, mientras el gato los mira, en busca de nuevos amigos. Los conejos, que son dos machos, cuenta Tania, fueron rescatados por ella y su hija, porque sino se los iban a comer. Pertenecían a un hombre del campo que murió y remataban a los animales y ellas salvaron a estos dos. Ellas, ambas, son veganas, defensoras y amantes de los animales. En la casa de campo, los faisanes y las cabras andan libres y se pasean por la cocina y reciben queso de desayuno. El día que visité el campo, a la entrada de la cocina había una gran cáscara de sandía toda comida con huellas de pico parejo, devorada por ese equipo animal. Las cabras, al igual que el perro Pinto, que sólo pude ver en fotos, llevan el pelo largo en forma de rasta, porque nadie se los va a cortar.

Nosotrxs, entre medio y en medio de todo eso, de esa intimidad familiar, vamos filmando una película. Ellos nos abren todo, se ofrecen tal como son. A Tania se le levanta la pierna por momentos, involuntariamente, ella grita, una vez llora, nosotros ahí al lado, la miro a los ojos, le pregunto si siente mucho dolor, ella me dice que sí, llora y me mira a los ojos, ellxs nos están ofreciendo todo, y nosotrxs tenemos que entrar. O es lo que hacemos. Entre toma y toma algunx de nosotrxs le ayuda con alguna cosa, el cargador, la toalla, impulsar la silla, lo que haya que hacer.

Gerd actúa conmigo, hace un poco de sí mismo, yo también. Sólo que en alemán, que es mi primera segunda lengua, la lengua materna en el sentido más literal, en la que decidió hablarme siempre mi madre, hasta el día de hoy. Así que hago de un de mí misma corrido, de algo que podría haber sido, pero no fue, pero lo es ahora un poco en esta ficción. Él, a su vez, me trae a los hombres muertos de mi familia, que son casi todos, abuelo, abuelo, padre, todos muy del alemán, ninguno tan de la palabra ni articulado como este señor.

En la ficción hablamos sobre todo de la figura de Paul Zech, un escritor alemán que se exilió en Buenos Aires y escribió y murió acá. Gerd, a su vez, también anduvo por Buenos Aires a fines de los ochenta con la intención de seguirle la pista y hacer una película sobre él o su percepción de la ciudad. Y si bien aún tiene ese material en rollos de 16 mm, nunca hizo esa película y es de algún modo la tarea que le heredó a Laura, la directora, que ahora va tras esa misma pista.

Las razones por las que emigró Zech a la Argentina son dudosas, como casi todos sus datos biográficos. Se puede entreleer, que su modo fantasioso y farsesco no encontró su lugar en la comunidad alemana, tan adepta a la precisión.

Del escritor Zech voy sabiendo que fue un gran pícaro que se las pasaba fabulando y adulteraba su biografía y todo tipo de cosas. Aparentemente sí fue un muy buen traductor y escritor pero en términos de veracidad, no era muy de fiar. No sé aún por qué le fascina tanto esa figura a Gerd, acaso acabemos descubriéndolo en esta película que se maneja en una doble temporalidad: ésta, la nuestra, y la de Zech.

Pienso que acaso haya una pista en una vida al margen de lo burgués, cosa que parece difícil de imaginar para nosotrxs acá cuando pensamos en un alemán en Alemania hoy. Pero si hay algo que se me hace patente en estos días con Gerd y su familia es que ese modo de habitar el mundo que ellos practican, y sin hacer discursos al respecto, está bastante al margen de lo burgués. En la casa, las cosas, los objetos, parecen tener una vida propia, no se limpia, no se ordena, o sólo un poco; mucho menos se le paga a alguien para hacerlo, se usa lo que se necesita en el momento en el que se lo necesita y ya. La misma decisión de no usar anteojos, o algo que le ayude a ver mejor, siendo director de cine, siento que tiene que ver con ese modo de vivir también, el de las cosas como van siendo, al margen de la productividad. El departamento mismo en el que viven en Hamburgo está en una fábrica de productos para pelo expropiada en los ‘80s. En ese momento la ocupó una comunidad de artistas y ahí siguen hasta hoy.

RP