Historia de la deuda externa en Argentina y en América Latina

¿Por qué en 1973 los bancos privados comienzan a multiplicar los préstamos a América Latina? ¿Qué relación hay entre deuda externa, crisis económicas e inflación? ¿Por qué el caso argentino es excepcional respecto al crecimiento económico a fines del XIX y declive en el XX, y a la dificultad para controlar la inflación?

En este episodio Carlos Marichal desarrolla algunas claves de la historia de la deuda externa en América Latina y en la Argentina.

Conducción: Gabriel Entin

Entrevistado: Carlos Marichal

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.