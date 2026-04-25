Historia de los números públicos

Desde que existen, los estados han necesitado de este tipo de información para intervenir en las sociedades que gobiernan. La Argentina tiene su propia historia de producción de números públicos, con sus lógicas, sus personajes y sus agencias.

¿Cómo se organizaban los primeros censos y quién decidía qué temas estarían incluidos? ¿Cómo se producían las estadísticas de áreas como la educación, la salud o la economía?

¿Cómo intervinieron los cambios técnicos sucesivos? ¿Qué novedades deparó la idea de plan y planificación del peronismo? ¿Cómo nace el INDEC, y cómo pensar en este marco su crisis de credibilidad de los años recientes? ¿Quiénes producen hoy los números públicos?

Entrevistados: Hernán González Bollo y Claudia Daniel

Conducción: Eduardo Zimmermann

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.