¿Es importante la Hidrovía?

PG: El otro día hubo una movilización agropecuaria. Ocurre con bastante frecuencia últimamente. Con sus propias consignas, las consignas habituales: prohibición de las exportaciones de carne, retenciones, controles de precio, etc, etc. Yo, personalmente, no sé qué opinás vos, no encontré que un tema que ambos consideramos crucial como es el proyecto que tienen con la Hidrovía haya estado en el centro de la discusión y de las preocupaciones. Pero no estoy muy seguro. Entonces te invito a que primero veamos si de verdad fue un tema marginal o no. Pero mucho más importante que eso: ¿qué pasa con la Hidrovía y cuál es el problema? ¿Qué decís vos?

RH: Bueno, te estás refiriendo a la movilización del 9 de julio en San Nicolás y también en otros puntos de la pampa gringa, donde muchos chacareros, el mundo de la producción agropecuaria y sus periferias...

PG: Y sus servicios vinculados.

RH: ...y sus servicios mostraron su malestar con la política del Gobierno de Fernández y ponen otra vez sobre la mesa el hecho de que una de las fuerzas más dinámicas de la protesta en la vida pública argentina desde hace más de una década es el campo, para decirlo así con las palabras con las que ellos mismos se identifican. Y, sí, yo creo que es cierto esto que vos señalás que temas como el cierre de las exportaciones, antes el proyecto de expropiación de Vicentín, un poco menos la comedia de enredos en torno al campo de Etchevehere, esos son los temas que movilizan. Porque son temas tangibles. Tienen un impacto bien visible, son fácilmente comprensibles.

PG: Bien directo.

RH: Bien directo sobre las cuentas, sobre el bolsillo de muchos productores. Se pueden narrar de manera muy sensible, sin mediaciones. Y acá estamos entonces viendo ese tipo de movilización, esa retórica, que por supuesto además se envuelve en otras banderas, las banderas de la libertad, esas cosas. Eso creo que es parte de la retórica de este tipo de manifestaciones. Yo creo que lo podemos dejar de lado. No tiene mayor relevancia lo que ahí se está discutiendo. O, en todo caso, estos temas ya los hemos tratado. No quisiera volver sobre eso. Pero sí me parece muy importante la cuestión de la Hidrovía. Creo que ese es un tema grande.

La Hidrovía es la arteria aorta de nuestra conexión con el mundo" (RH)

PG: ¿Por qué?

RH: Es un tema grande porque esa es la arteria aorta de nuestra conexión con el mundo. Y es la arteria aorta en un momento en el que el transporte marítimo, el transporte fluvial se ha convertido en una fuerza fundamental de la globalización. A veces cuando se habla de globalización se habla de Internet pero creo yo que el transporte marítimo, el transporte en grandes barcos...

PG: Sigue siendo para los bienes muy importante.

RH: Es equivalente. Y cuando uno mira desde la literatura que describe ese fenómeno lo que encuentra es que el transporte es casi gratis. Agrega apenas centavos y hace posible que la producción y la comercialización, la venta final de un producto, se despeguen de toda determinación geográfica. Empezó en los 60, 70 a cobrar impulso esto con los barcos tanque primero y después con el barco de contenedores, esos barcos enormes que cargan cientos de containers. No es el caso de la producción agropecuaria argentina, pero en todo caso tenemos ahí una revolución en el sistema de transporte que está transformando la economía mundial. Y si la Argentina no se conecta bien con eso yo creo que corre un riesgo importante y ahí la Hidrovía es muy importante, por cuanto el grueso de nuestro comercio circula por esos ríos. Y, además, no solo el comercio argentino, que el 80 por ciento de los granos salen por ahí, el 90 por ciento de los contenedores argentinos sale por ahí. Además sale por allí una parte importante del comercio internacional de los países sudamericanos. De Bolivia, de Paraguay.

Tenemos una revolución en el sistema de transporte que está transformando la economía mundial. Y si la Argentina no se conecta bien con eso, creo que corre un riesgo importante" (RH)

PG: Es una arteria aorta no solamente para la Argentina. Quizá sea una arteria menor para otros países pero importante al fin.

RH: Y, sin duda, tiene una importancia muy grande. Es cierto que el Mercosur es una de las regiones más cerradas al comercio internacional, pero si el Mercosur o los países del Mercosur -esto es una discusión en curso- se integran más a la economía internacional, esta vía, esta Hidrovía, va a crecer en importancia. Entonces creo que tenemos que tratar de hacer que funcione de la mejor manera posible para ayudar al desarrollo económico de la región.

PG: Dejame decirte algo sobre eso. Estaba funcionando bien. Vamos a separar dos cosas. Primero, la transparencia de las licitaciones. Yo ahí no puedo opinar. Estoy seguro que hubo cosas oscuras, tanto en el origen como en las renovaciones.

RH: Eso no puede sorprender a nadie. En Argentina no puede sorprender a nadie.

La preocupación es si a partir de la decisión del Gobierno de trasladar la responsabilidad a la Administración General de Puertos no vamos a perder competitividad". (PG)

PG: Es práctica habitual en Argentina. Y no solo de un gobierno. Pero, el dragado y balizamiento progresó notablemente y bajó mucho los costos para los buques que salían por el río. Y para los buques que entraban por el río, también, por ejemplo, con fertilizantes. Entonces la preocupación es: a partir de la decisión del Gobierno de cambiar el mecanismo y trasladar la responsabilidad a la Administración General de Puertos, si no vamos a perder competitividad, la competitividad ganada y la competitividad futura que podríamos tener con el mecanismo que estaba funcionando hasta ahora.

RH: Sí, yo creo que ese es el gran riesgo, que, efectivamente, cuando uno mira cómo funciona el capitalismo argentino. Es muy fácil levantar el dedo y acusar a una administración por la manera en que maneja una licitación, pero si uno aleja el lente, bueno, observa que este es un fenómeno que no comprende específicamente a un gobierno sino que un poco son las generales de la ley. Y es cierto también que desde la década del 90 esa Hidrovía se convirtió en un canal fundamental para el comercio internacional. No lo era. Esto también tiene que ver con transformaciones de la economía argentina. Pérdida de peso de los puertos bonaerenses, pérdida de peso del Puerto de Buenos Aires, incremento de la centralidad de la pampa gringa...

PG: Además, los buques no podían entrar y, por lo tanto, había que hacer traslado del producto a buques mayores que estaban esperando en el río en aguas más profundas. Era muy costoso antes del cambio de los 90. Hemos ganado mucha rentabilidad y eficiencia con esos cambios. Y hay un interrogante ahí y es: ¿qué va a pasar de aquí en adelante?

RH: Sí. Creo que entonces, pensando en esta línea, este es un tema al que hay que prestarle mucha atención, no tanto en defensa de los intereses de los chacareros de la pampa gringa, que tienen sus buenas razones para quejarse, un interés legítimo en hacer sus protestas, por supuesto tienen que entrar en el juego democrático y tener en cuenta también que hay otros puntos de vista, otros intereses que tienen que ser contemplados, pero sí me parece que es muy importante en términos de la competitividad global de la economía argentina. Es un tema que excede mucho los intereses específicos de este grupo.

PG: Pero, de todas maneras, me gustaría quedarme un poco en los chacareros, en la pampa gringa. ¿Cuál es el mecanismo por el cual podría ser afectada la producción agrícola a través de un cambio en el mecanismo de mantenimiento y ganancia de eficiencia de la Hidrovía?

