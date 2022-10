Lizzo, la cantante rapera que quería ver en los medios a alguien gorda y negra como ella

“Cuando era chica, todo lo que quería era verme en los medios, alguien gorda como yo, negra como yo, hermosa como yo. Si pudiera ir al pasado y decirle algo a la Lizzo pequeña sería: ‘Verás a esa persona. Pero perra, tendrás que ser tú esa persona’.

Lizzo, la cantante rapera que también hace música disco y hip hop, conquistó con su voz, gestos y actitud a miles de seguidores. “No me escondo por tener sobrepeso, me quiero como soy y me pongo lo que me gusta”, dijo.

Hoy es una gran inspiradora y sanadora desde los escenarios, pero cuando era una adolescente una crisis económica y la muerte de sus padres le impidieron seguir estudiando en la Universidad de Houston e hicieron que Melissa Viviane Jefferson, tal su nombre, se mudara a Minneapolis, en lo que fue inesperadamente para ella el comienzo de una carrera soñada, como cantante y artista. “Somos nuestro primer amor y el más importante. A veces se nos olvida, pero aquí estamos para recordárnoslo entre todas”, ha dicho en sus conciertos. “Si estoy brillando todo el mundo va a brillar. Soy como el chardonnay que mejora con el tiempo”, cantó en su primer éxito, Juice, consciente del poder que, para bien o para mal, los personajes populares tienen sobre las audiencias. “Me he sentido deprimida y bajo presión, soy demasiado sexy para estar estresada, no soy la chica que solía ser. Incluso podría ser mejor”, dice la letra de uno de sus temas. Porque un presente placentero no le impide olvidar que las cosas no siempre fueron así para ella. Su sentido de la responsabilidad social como comunicadora es indudable.

Es cierto que, como dice en IG vivitamoreno, su discurso es hermoso… plenamente identificada… lo único que me hace un poco pensar es cuánto tiempo va a durar, antes de que la presión del medio no la obligue a operarse… al final no es apta para la mirada“. Recordemos que hay más de un caso al respecto. La cantante inglesa Adele, por ejemplo, su colega estadounidense Jennifer Hudson y así muchas otras que no pudieron con la presión del sistema gordofóbico y debieron restringirse en su alimentación para poder sostenerse en el mundo del espectáculo. Tal como ocurre con artistas que tienen que disimular el paso del tiempo con operaciones en su cuerpo, sobre todo mujeres.

Para quien no conoce a Lizzo, ella es Melissa Viviane Jefferson, una cantante rapera procedente de Detroit, Estados Unidos, que nació en 1988. Lizzo y su familia se mudaron a Houston cuando tenía solo diez años, y desde temprana edad comenzó a mostrar dotes para el canto, además de haber aprendido a tocar la flauta traversa. Adquirió su nombre artístico durante la secundaria, inspirada por la canción «Izzo (H.O.V.A.)» del rapero Jay-Z.

Fue en 2011 cuando Lizzo se mudó a la ciudad de Mineapolis en busca de una carrera como cantante y publicó dos álbumes bajo un sello independiente, titulados Lizzobangers (2013) y Big Grrrl Small World (2015), aclamados por la crítica.

La superestrella estuvo pesquisando mujeres seguras para unirse a su gira mundial y encontró bailarinas muy talentosas de cuerpos grandes y con todo lo que se necesita para bailar para unirse a su equipo.

Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls es una emocionante producción audiovisual de ocho episodios que se estrenó en Prime Video el viernes 25 de marzo en EE.UU. y en otros países y territorios del mundo desde mayo de 2022. El reality show sigue a la súper estrella e ícono mundial, en esa búsqueda de mujeres seguras de sí mismas, para unirse a Big Grrrls y ser parte de la gira internacional. Fueron seleccionadas diez mujeres que se mudaron a la casa de Big Grrrls y se unieron a Lizzo frente a una audiencia global en el centro del escenario.

Lizzo, conocida por su campaña de positividad corporal, acaba de decidir debutar con un nuevo esfuerzo, dedicado a las chicas grandes y su confianza, así como a las luchas cotidianas. Su objetivo es mejorar las vidas de las mujeres que sufren los estándares de belleza poco realistas del mundo, principalmente porque las niñas que se parecen a ella no obtienen representación y es hora de subirse las mangas para encontrarlas y darles ese lugar que merecen.

Junto a Lizzo para ayudarla en la búsqueda de bailarines dinámicos estuvieron los legendarios coreógrafos Tanisha Scott y O.G. Big Grrrls Chawnta’ Marie Van, Shirlene Quigley y Grace Holden, además de varios invitados especiales, incluida la coreógrafa Charm La’Donna, la experta en movimiento corporal Rashida KhanBey Miller, también la cantante y compositora multiplatino SZA. Además de aparecer en la serie y ser la protagonista, Lizzo también actuó como productora ejecutiva.

Ganadora de varios premios Grammy, la intérprete, compositora y actriz ha cantado en varias ficciones, por ejemplo en Euphoria. En su tik tok y en su cuenta de Instagram muestra su culo como parte habitual del paisaje. Ama su cuerpo y le gusta que los demás lo aprecien como bandera de su lucha. Su ropa luce colores llamativos, plumas y brillos, no quiere pasar desapercibida. Al contrario.

Creció en paralelo al movimiento de la aceptación corporal. “La gente hizo que mi nombre fuera sinónimo de ello, y yo siempre digo que la positividad pertenece a la gente que realmente la creó: las mujeres negras, morenas, queer y grandes, mis chicas de talles grandes”.

El estreno de un documental sobre su vida está cerca. Se verá por HBO Max. “Al crecer, nunca soñé que llegaría a experimentar todas las cosas que he logrado, y solo estoy empezando. Estoy muy emocionada de poder compartir y revivir mi viaje”.

En un mundo en el que también hay personas que son asesinadas por su forma de vestirse, como le acaba de ocurrir a Mahsa Amini en Irán, voces como las de Lizzo colaboran en ensanchar conciencias, sobre todo para que podamos habitar un tiempo y un espacio en el que no haya más victimarios ni víctimas, sólo gente diversa que pueda convivir en paz, con sus diferencias.

