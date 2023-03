Una cuadra entera de barricadas improvisadas hechas de palos y banderas separan el tránsito porteño de decenas de carpas. Otra vez un acampe, otra vez a las puertas del Ministerio de Desarrollo Social. Sobre el asfalto de la Avenida 9 de Julio, caliente por estar todo el día bajo el rayo del sol, se esparcen las carpas. Por el calor, es inútil usar bolsas de dormir, por lo que los colchones son pedazos de cartón, mantas o la propia lona de la tienda, que separan el lecho de la losa radiante.

Organizaciones piqueteras mantienen el acampe sobre 9 de Julio y dicen que estarán hasta mañana

El camping consiste en cuatro columnas de distintas organizaciones sociales que confluyen en la esquina de la avenida con Mariano Moreno: el MST Teresa Vive, Libres del Sur, el Polo Obrero y el Movimiento Territorial de Liberación y otros movimientos de izquierda. Vienen familias enteras, algunas con niños pequeños, que durante el día están a la intemperie bajo la sombra de los árboles de las plazoletas o del edificio del ministerio. Los sonidos de la naturaleza son reemplazados por el paso de los autos, los colectivos y las ambulancias.

Mónica Sulle es Coordinadora Nacional del MST Teresa Vive. Invita a pasar a unos toldos que armaron con mesas y sillas de plástico. Ahí tienen barriles azules de plástico, donde guardan hielo, agua, jugos y gaseosas. Pide un cuchillo con el que corta el fondo de una botella de Coca-Cola sin terminar y le pone hielo. Las organizadoras que la acompañan llenan botellas y termos con agua fría y las entregan a las familias. A la sombra, ponen una manta en el asfalto que todavía quema, se sientan en ronda y comparten tereré.

“El ministerio de CABA manda todos los días a los comedores ”fresco“. O sea carne, medallones, pollo, verduras, fruta, todo lo que necesitamos para la merienda. Como hoy estamos acá, los comedores cocinaron para que comamos”, responde a la pregunta de qué comen. “Después nosotros desde la organización compramos hielo, agua, alguna gaseosa para levantar un poco. Pero la organización somos nosotros que vamos juntando un poco para comprar”, en referencia al calor agobiante de esa tarde en Buenos Aires.

“El asfalto debe estar a sesenta grados, y solo te lo bancás por la necesidad que tenés. Si tuvieras trabajo y pudieras comprar la comida, no estaríamos acá”. Dice que en la última entrega en los comedores a nivel nacional, mandaron garrapiñada y frutos secos. Recordó el maíz pisingallo, una de las razones del acampe del año pasado. “Entre que los pibes no tengan para comer y salir a pelear, preferimos salir a pelear”, y muestra la partida de un envío de mercadería. “La yerba mate tiene olor a caca, les dije ya a ellos que voy a traer para que tomen ustedes”. Recibieron dos mil kilos.

“Pero ese es un tema, el otro es trabajo”, enumera. “Nos dicen '¿cómo se bancan ustedes este calor?' y si nosotros tuviéramos trabajo formal, sería bueno porque no estaríamos en la calle, estaríamos discutiendo con la patronal. Se está pidiendo trabajo”, reclama. “Con trabajo genuino, no estaríamos discutiendo programas sociales o mercadería”. Habla de historia y de modelos económicos. Describe un modelo de “producción capitalista de saqueo de los recursos”, donde los alimentos que se producen se venden al exterior, “y acá seis o siete de cada diez pibes no comen”. “En ese modelo que les da guita, ahí no entramos nosotros, porque no tenemos la posibilidad de producir nada”.

Suena su teléfono, por lo que interrumpe la entrevista varias veces. La llama alguien del movimiento, una amiga del Gobierno de la Ciudad, o una entrevista por la radio. “No está ningún Metrobús cortado”, dice y guiña el ojo. “En este acampe no es cortarle a los laburantes, por el humor social. Hoy a la mañana lo levantaron”, comenta. En cuanto a la relación con las otras organizaciones, describe una “unidad en la necesidad”, más allá de los diversos pensamientos.

De la nada, aparece un hombre con su termo sin tapa a pedir hielo. Se miran y dudan, porque eso lo compraron entre todos. Él se queda parado en su lugar, recipiente en mano. En medio de su conversación telefónica, Mónica señala para que le den, y otra compañera se lo llena. El hombre dice que tiene chicos, pero la mujer le responde que ellas también y le pregunta de qué organización es. Él responde “gracias, que Dios te bendiga” y se va para perderse entre las otras columnas.

“En general nosotros no dormimos. No podés dormir. Tenés que estar atento a que pase algo”, narra sobre su experiencia, agravada por el calor. “Siempre hacemos cosas para estar mejor, porque es muy sacrificado”, confiesa sobre su esfuerzo. “Ayer vinieron con pibes, y yo le dije que pibes no, porque salimos a bancar por ellos, no para meterlos. Ahora, menos”.

La brisa tibia rompe con el aire estático, y da un pequeño alivio a las altas temperaturas de la tarde. A veces el viento cambia de dirección, y arrastra el olor a basura de unas bolsas de consorcio llenas a un costado. “Nosotros barremos, tenemos la escoba y vamos limpiando de a turnos, y compramos bolsas para tirar”, detalla sobre la organización. “Invertimos para que los compañeros estén en un lugar medianamente limpio”.

“Estamos jugados, cuando vos ya no tenés nada que perder...”. Mónica tiene una gorra y lentes de sol marrones que dejan entrever la emoción de sus ojos. “Yo no tengo expectativas de este gobierno y este sistema capitalista, que tiene esa avaricia de sacar más ganancia de la que ya tienen”. Resume su lucha: “Yo siempre digo que si no nos dejan soñar, no los vamos a dejar dormir. No dormiremos”.

LC