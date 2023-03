Acercamientos entre el PRO y el liberalismo en la cena de la Fundación Libertad

Mientras en el hotel Sheraton de Buenos Aires se reúnen candidatos, empresarios y funcionarios en evento anual del CIPPEC, en la otra punta del puerto hay otro cóctel, más partidario y de por más hermético: la cena de la Fundación Libertad. Acá, el PRO le extiende la mano al liberalismo de cara al 2023, aún con la mano izquierda agarrada por el radicalismo, la otra pata importante de Juntos por el Cambio.

De la derecha regional al círculo rojo local, las cenas de CIPPEC y Fundación Libertad marcan la campaña electoral

En el predio de eventos Goldencenter de la Costanera porteña, el presidente del think tank liberal de derecha Gerardo Bongiovanni le daba la bienvenida a 900 invitados junto a su hijo Alejandro, quien apretaba la mano de la mayoría. Muchos pasaban silenciosamente y sin responder preguntas, frente a un corral de prensa casi vacío y ante la atenta mirada de los equipos de los políticos, quienes iban pasando lista por su cuenta. A los costados de las cámaras, los fumadores y los mozos que ofrecían Fanta y Coca-Cola.

La @FundLibertadRos cumple 35 años de fuerte trabajo en defensa de los valores de la libertad y la república junto a líderes de la Argentina y el mundo. Felicitaciones @gbongiovanni y todo tu equipo por la enorme tarea que llevan a cabo para cambiar la realidad. #CenaDeLaLibertad pic.twitter.com/3DE8wbJFLn — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 28 de marzo de 2023

Por el lado de la coalición opositora, sin orden de relevancia, asistieron varios referentes del macrismo: Jorge Macri, Diego Santilli, Jorge Faurie, Guillermo Montenegro, Diego Valenzuela, Franco Rinaldi, Nicolás Dujovne, Gabriela Michetti, Fernando Iglesias, Laura Alonso, Hernán Lombardi, Martín Tetaz, Waldo Wolff, Emilio Monzó, Rogelio Frigerio, Javier Iguacel, Darío Nieto y Jorge Triaca, entre varios otros.

Por el liberalismo, estaban José Luis Espert, Luis Rosales y algunas personalidades liberales, muy vocales en Twitter. En el medio entre los bandos, quedaron Patricia Bullrich, Ricardo López Murphy y Joaquín de la Torre. Relegados por este coqueteo liberal-macrista, estaban Mario Negri, Carolina Losada, Luis Naidenoff y Alfredo Cornejo.

Otros invitados destacados fueron Maximiliano Guerra, lanzado a la política tras dejar la danza; Federico Andahazi con su casco de motociclista; el actor Gabriel Corrado; el humorista Juan Acosta de gorra, jean, remera, saco y zapatillas; el influencer liberal Emmanuel Danann; el empresario Cristiano Ratazzi; Zulemita Menem con Rodolfo D'Onofrio; Juan José Sebreli; el economista Carlos Melconian y los académicos Eduardo Levy Yeyati y Carlos Gervasoni.

Un lujo compartir esta noche la mesa con Mirtha y estar junto a @PatoBullrich en la cena de la Fundación Libertad. pic.twitter.com/YvBeZAnL9y — Jorge Macri 2023 (@jorgemacri) 28 de marzo de 2023

Fuentes cercanas al partido de los globos amarillos mostraron cómo se acomodaron algunas de las mesas donde se sentaron sus líderes. En la principal central, se ubicaron Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Bongiovanni, la vicepresidenta uruguaya Beatriz Argimón, la diputada del PP español Cayetana Álvarez de Toledo y los expresidentes Jorge Quiroga, Felipe Calderón y Sebastián Piñera. Recién en la mesa 6 se sentó Jorge Macri junto a Mirtha Legrand, Cristian Ritondo, Luis Juez, Francisco Cabrera y Néstor Grindetti.

Jorge Macri, con el ojo en la Capital

El familiar cercano del exmandatario llegó acompañado por su esposa, quien se salió de la alfombra roja para saludar a uno de los periodistas que entrevistaría a su marido: “Me hacés quedar mal”, reía. Luego de unas fotos, se acercó a hablar en primer lugar, como casi todos, de su primo: “Un profundo orgullo por el gesto de Mauricio”. “Puede tener un rol de unión, de garantizar tanto una buena competencia como una unión posterior, porque después de la competencia tenemos que estar todos unidos”, añadió.

Mencionó su rol en la Ciudad de cara a la campaña: “Mientras tanto, tenemos que trabajar los que tenemos responsabilidad de gestión”. Sobre las primarias en la Capital, dio definiciones: “Yo espero ser el único representante, el único candidato del PRO en las PASO y competir con Martín Lousteau que es el candidato de la UCR”. Blanqueó el apoyo por parte del líder espiritual de su coalición: “Mucha alegría y mucha responsabilidad. Hablo mucho con Mauricio, conoce mucho mi gestión en Vicente López y sabe lo que estoy haciendo en la Ciudad hace un año, un año y medio largo”. “Ahora es tiempo de tratar de encontrar un acuerdo dentro del PRO para que haya un solo candidato, espero ser yo”.

Bullrich, con la mira en las PASO

La primera pregunta a Bullrich fue otra vez sobre el “renuniciamiento” del expresidente a una nueva candidatura al sillón de Rivadavia: “Un gran gesto de Mauricio Macri, de grandeza y generosidad a un partido que él fundo y una coalición que él también trabajó y la hizo grande”. Lo único que la interrumpe son los aviones sobrevolando el edificio en su aproximación final al Aeroparque. “Tengo una responsabilidad tomada ya hace mucho tiempo con la sociedad”, dijo en referencia a su apuesta por la presidencia: “Voy a ir a una PASO”. Habla de en esa instancia discutir ideas, metodologías, carácter y coraje, pero también de “ponerle límite a los que siempre nos traban el gobierno”.

“No voy a hablar de él, voy a hablar de mí”, sentencia ante la mención de Horacio Rodríguez Larreta, su principal oponente en los comicios primarios, quien llegó después de ella de la cena vecina para sacarse fotos y entrar rápidamente. “El país necesita carácter, coraje. Los cambios no se hacen intentando negociar con los que te tiran piedras, se hace animándose a marcar un rumbo”, declaró reluciendo su rol como ministra de Seguridad durante la administración de Cambiemos.

Espert, con la provincia en el horizonte

“Esta es la cena de la Fundación Libertad de Rosario. Por lo tanto, para los liberales como yo es un lugar común, de pertenencia para nosotros”, empezó el diputado nacional, evitando dar definiciones sobre la retirada de Macri: “No soy especialista en el PRO, pero esto a mí me parece un gesto magnánimo y lo felicito. Me parece bien que la política se recicle, que cambie y que no haya ningún signo de mesianismo ni personalidades, sino la institucionalidad”.

Aunque dice desconocer los mecanismos del partido vecinal, sí sabe cómo hará el suyo, Avanza Libertad, a partir de ahora: “Estoy proponiendo a Juntos por el Cambio, como hice en el 2021, el armado de un nuevo espacio opositor al kirchnerismo, donde el liberalismo institucionalmente forme parte”. Sobre el proyecto de esta nueva coalición, dijo que “el ingeniero Macri, con el cual me reuní debido a esto, me alentó a seguir adelante”.

“No sería una alianza, sería un nuevo espacio”, aclaró, abogando por que “los liberales tengamos un lugar como los radicales, la Coalición Cívica o el PRO lo tienen en Cambiemos”. El economista espera agregarle “el sentido común económico dados los desafíos que enfrenta la Argentina”. Dijo haberse reunido también con Rodríguez Larreta, Bullrich, Gerardo Morales, Alfredo Cornejo y Miguel Ángel Pichetto. “Recién estamos conversando. Está germinando la idea”.

