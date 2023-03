De la derecha regional al círculo rojo local, las cenas de CIPPEC y Fundación Libertad marcan la campaña electoral

Una noche, dos cenas. Dos eventos de alto nivel político en medio de la carrera electoral y con la novedad fresca de que Mauricio Macri no será candidato presidencial disputarán hoy la atracción del círculo rojo vernáculo: la cena anual de CIPPEC y la de la Fundación Libertad.

Justamente el ex mandatario será la figura principal en el cóctel de la organización liberal, con una agenda de expositores que plantean sin tapujos una salida a la derecha de la encerrona actual: además de Macri están invitados los ex presidentes Felipe Calderón (de México), Sebastián Piñera (Chile), Iván Duque (Colombia) y Jorge Quiroga (Bolivia). También el ex juez y actual senador brasileño Sergio Moro, quien condenó a prisión a Lula da Silva y fue funcionario de Jair Bolsonaro. Y la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, referente del Partido Popular.

Corrido de la carrera electoral argentina, Macri ya comienza a develar parte de su nueva agenda política. La Fundación Libertad –que tiene como exponente global al Nobel Mario Vargas Llosa– es un fiel aliado suyo desde hace más de dos décadas. Organizó hace una semana la presentación de su libro Para qué en Rosario, donde el empresario y ex presidente de Boca Jrs. aún jugaba al misterio sobre su candidatura.

En ese escenario, el titular del think thank Gerardo Bongiovanni planteó la necesidad de que la derecha latinoamericana se reúna para “derrotar al Foro de San Pablo”, como identificó el avance de los gobiernos de izquierda y progresistas que están vigentes en la región. En ese sentido, antes de visitar Rosario, Macri había estado en Chile en la primera reunión del Grupo Libertad y Democracia, un polo opuesto al Grupo de Puebla. Hoy abrirá el capítulo argentino de esa iniciativa.

El evento de la Fundación Libertad no pasará desapercibido en la coyuntura electoral. Una de las asistentes principales será Patricia Bullrich, que confía en que el “renunciamiento” de Macri será beneficioso para su armado. Con la foto de su encuentro en el cóctel, la ex ministra de Seguridad buscará mostrar cierta bendición del ex presidente a su candidatura.

“La cena de la Fundación Libertad es más importante”, reconocieron a elDiarioAR en el búnker de Bullrich sobre el evento en el complejo Goldencenter. Toda una declaración de principios. Pero en temporada alta de campaña, la titular del PRO pasará igualmente un rato por el cóctel de CIPPEC.

Es probable que allí Bullrich se cruce con Larreta, que tiene en el CIPPEC una usina de especialistas que han nutrido su equipo de gobierno, pese a que la organización se reconoce “apartidaria”. Actualmente el alcalde está rodeado por dos ex directores del think thank: Fernando Straface es secretario general del Gobierno y Julia Pomares es su jefa de asesores.

Encabezada por Gala Díaz Langou –directora ejecutiva– y Sergio Kaufman –presidente del Consejo de Administración y líder de Accenture– el evento de CIPPEC será una presentación sobre cuatro pilares que debería tener en cuenta la élite política y económica, en el marco de su iniciativa Democracia 40 (#D40): cómo reordenar el sistema previsional, cómo redefinir las tarifas y los subsidios energéticos, cómo reducir la deserción escolar y cómo mejorar las políticas de cuidado para disminuir la pobreza infantil.

“En CIPPEC nos dedicamos a ver cómo podemos tener mejores políticas públicas con esta mirada a largo plazo. Estamos convencidos de que sin esa mirada vamos a seguir cayendo en esta sucesión de coyunturas incendiadas en la que estamos hace muchísimos años. No es cuestión de una gestión de gobierno. Para salir de eso, claramente es muy difícil generar consensos con estos niveles de desconfianza e incertidumbre que tenemos”, expresó Díaz Langou en una entrevista que dio a Perfil.

Además de Bullrich y Larreta, se espera una nutrida convocatoria de figuras de la política, el sindicalismo y el empresariado entre los más de mil invitados en el hotel Hilton. El año pasado los hoy precandidatos del PRO se cruzaron con miembros del Gabinete nacional y hasta dio el presente el juez de la Corte Carlos Rosenkrantz. Fue tema de conversación el fenómeno de Javier Milei, ahora ya lanzado a la candidatura y que está invitado al convite. No asistirá el presidente Alberto Fernández, de gira por Estados Unidos, y es un misterio la participación de ministros candidateables como Sergio Massa o Eduardo “Wado” de Pedro.

