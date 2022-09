Alberto Fernández tras el atentado a CFK: “El próximo era yo”

El presidente Alberto Fernández reveló que los detenidos tras el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner expresaron que también querían atentar contra él.

El primer tuit de CFK después del atentado: "La bala que no salió y el fallo que sí saldrá"

Saber más

“Se conocieron las conversaciones de los inculpados tras el fallido atentado contra Cristina y hablaban de que el próximo era yo”, expresó el Jefe de Estado en un adelanto de una entrevista brindada al canal Telecinco de España al referirse a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, los detenidos por el ataque a la expresidenta, concretado el pasado 1° de septiembre.

Desde la Quinta de Olivos, el mandatario contó para “El programa de Ana Rosa” que no le teme a las amenazas, pero hizo énfasis en la necesidad de permanecer en alerta. “Hay que estar atentos, lo que no quiero es que nos separen de la gente. Eso no es la Argentina, es una banda de sinvergüenzas que son capaces de hacer semejante atrocidad”, calificó Fernández.

Además admitió fallas en el sistema de seguridad producto del contexto en el que estaba la exmandataria, y cargó contra Sabag Montiel, a quien definió como una persona con plenas facultades: “Todo el sistema de seguridad en esas circunstancias fallan. Esa persona sabía que estaba en medio de una multitud que iba a vitorear y a acompañar a Cristina; y sabía que cualquiera sea el resultado iba a ser apresado por la gente que lo rodeaba”. Y agregó: “Cuando uno está dispuesto a poner en riesgo su vida o su libertad para cumplir con el objetivo es muy difícil predecirlo”.

El Presidente sostuvo además que no registraron crímenes de esa naturaleza desde la dictadura cívico militar de 1976 e insistió en que las imágenes del acusado gatillando dos veces contra la vicepresidenta son “muy duras”.

También aseguró que los discursos de odio penetran en la sociedad por falencias, y rechazó que Sabag Montiel sea inimputable. “Algo no estamos haciendo lo suficientemente bien como para que en la cabeza de una persona penetre una idea tan horrible como la de matar a otro por lo que representa o piensa. No es un marciano el que vino a disparar contra Cristina, no es una persona que llegó y salió por fuera de nuestra sociedad”, manifestó el mandatario.

En ese sentido, sumó: “Es uno de los que viven en esta sociedad. No es inimputable, no tiene ninguna alteración en sus facultades mentales, y tiene plena compresión de la criminalidad de su acto. Se ha movido libremente dirigiendo sus acciones, no es un loco. Puede ser una persona enojada con la democracia, una persona así no puede reaccionar de este modo”.

Respecto al estado de la Vicepresidenta, contó que ella está fuerte. “Está bien, está entera, está fuerte, muy integra y trabajando”, concluyó.

MB con información de agencia Noticias Argentinas