Alberto Fernández: “Cristina es una mujer honesta”

El presidente Alberto Fernández afirmó este miércoles por la noche que la vicepresidenta Cristina Kirchner es “la que no quiere un indulto” y destacó que la ex mandataria “no cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen” en la denominada causa Vialidad, luego del pedido en contra de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que realizaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

“Viniendo para acá vi un tuit de Oscar Parrilli rechazando el indulto, que retuiteó Cristina. Entonces, llego a entender que la que no quiere un indulto es Cristina”, enfatizó Fernández y aclaró que “el indulto es una rememora de las monarquías”.

En declaraciones al canal Todo Noticias (TN), el jefe de Estado resaltó: “En esta causa Cristina Kirchner no tiene nada que ver, no tenga ninguna duda. No cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen”.

Alberto Fernández hizo referencia a que, minutos antes de su entrevista televisiva, la vicepresidenta compartió en su cuenta de Twitter un mensaje en contra del indulto, al republicar un posteo del senador nacional Oscar Parrilli que afirmaba “para CFK ni indulto ni amnistía: Justicia”.

OscarParrilli: "Para CFK ni indulto ni amnistía: Justicia" pic.twitter.com/8hfd16HvBR — Oscar Parrilli (@OscarParrilli) 24 de agosto de 2022

En ese marco, el Presidente aseguró que puso todo su “empeño” para que “nadie robe” de los integrantes del Gabinete nacional y advirtió que “la corrupción ha sido un mal endémico en la Argentina”.

“Yo no robé. La corrupción ha sido un mal endémico en la Argentina. En mi Gobierno puse todo mi empeño para que nadie robe, al día de hoy no tenemos cuestionamientos de ese tipo”, enfatizó Fernández.

Asimismo, el jefe de Estado aseveró que “Cristina es una mujer honesta” y consideró que es “insostenible jurídicamente” la imputación contra la vicepresidenta en la causa por la obra pública, dado que la acusación “partía de una premisa insólita que decía que ella, como Presidenta, no pudo no saber lo que pasaba”.

En ese sentido, el mandatario consideró que no se tendría que “estar hablando de un indulto, porque no hay condena” y disparó contra los medios de comunicación: “Han logrado establecer una condena mediática”.

“Tenemos que generar una gran movilización”

El Presidente sostuvo que el peronismo tiene que “generar una gran movilización para defender la democracia y reclamar una Justicia independiente”, en medio de las manifestaciones de respaldo a la vicepresidenta Cristina Fernández en el marco del juicio por Vialidad.

“No me preocupa que la gente salga a la calle”, dijo y anticipó que hablará con los “compañeros” del consejo nacional del PJ para definir los pasos a seguir.

La unión del Frente de Todos

Afirmó que su principal “prioridad política es mantener unido al Frente de Todos” y dijo que hará “lo que tenga que hacer para que eso ocurra”, tras lo cual resaltó que el objetivo común de la coalición oficial es “garantizar que en 2023 no vuelvan a ganar los mimos tipos que nos dejaron un país miserable”. También aseguró que “nunca estuvo peleado” con la Vicepresidenta, aunque pueden haber tenido “diferencias” y que “a veces somos los dos vehementes”.

Reelección

Alberto aclaró que es “lo último” en lo que piensa, al explicar: “Mi preocupación es ver cómo empezamos a contener la inflación y cómo ordenamos la distribución del ingreso. Esas son las dos prioridades”.

Críticas a Mauricio Macri

“No me importa lo que hace Macri, quiero que explique ante tribunales por qué hizo lo que hizo con la deuda, con los parques eólicos, con el Correo, el cúmulo de denuncias que hay sobre él que hasta el día de hoy la Justicia no ha investigado. Qué hizo con los peajes”, agregó, para manifestar que “la justicia aún no ha investigado”.

La renuncia de Guzmán

En el aspecto económico, admitió que la salida de Martín Guzmán del ministerio de Economía “generó una crisis por la forma en que se fue”, y subrayó que “el modo en que tomó la decisión le hizo mucho mal a la Argentina” porque, reprochó, “avisó cuando ya había hecho todo”.

Al referirse a las circunstancias vividas tras la renuncia de Guzmán, añadió: “Buscamos recuperar un orden que se había quebrado en el Gobierno, soportamos una corrida cambiaria impresionante, motivada por algunos para debilitarnos como Gobierno, y la pudimos sobrepasar”, valoró.

La macroeconomía

En cuanto al clima social, indicó que la macroeconomía “está bien” y enumeró “un 6% de crecimiento económico en el primer semestre, la ocupación de la capacidad productiva entre un 65% y 70%, la creación de 1,2 millones de puestos de trabajo y el empleo registrado que crece mucho”, aunque admitió que “hay una inflación sin resolver que afecta ingreso mucha gente que gana entre 80 mil y 100 mil pesos”.

Inflación

“Es multicausal, pero en la Argentina hay una parte de la inflación que tiene que ver con los abusos”, resaltó Fernández y cuestionó: “¿La inflación nació conmigo? No, es un problema que lleva décadas”. “Veo que tenemos un problema de inflación sin resolver y que eso afecta el ingreso de mucha gente, más que nada de los que ganan entre $80 mil y $100 mil”.

La designación de Sergio Massa como ministro de Economía

“Se buscó recuperar un orden que se había quebrado. Soportamos una corrida cambiaria impresionante, que estuvo motivada por algunos para debilitarnos. Sergio trajo calma en los mercados, está haciendo su trabajo silenciosamente”.

La pandemia de coronavirus

“El director general de la OMS me felicitó y dice que Argentina es un modelo de cómo actuó en la pandemia. Argentina sostuvo la mayoría de los empleos formales, dimos el ATP, a nadie le faltó atención médica ni alimentos. Todo eso tiene que ver con el presente, nos exigió un esfuerzo fiscal que hoy se está notando”, explicó Fernández.

Milagro Sala

Recordó que “siempre dijo” que la dirigente social Milagro Sala “no tenía por qué soportar el proceso en estado de detención”, y remarcó que “todos somos inocentes hasta que se pruebe la culpabilidad”. “Hasta el día de hoy Milagro no tiene una sentencia firme, su sentencia está en situación de revisión en la Corte Suprema”, indicó el Presidente, y añadió: “Lleva más de 7 años detenida, y el delito que le imputan es administración fraudulenta, que tiene un máximo de 6 años”.

