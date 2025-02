Alberto Fernández: “Jamás ejercí violencia física sobre Fabiola; el agredido fui yo”

“En las muchas discusiones que en ese contexto tuvimos en la pareja jamás ejercí violencia física sobre Fabiola Yañez. La amé y respeté. Abrí para ella todas las posibilidades de desarrollo invitándola a que me acompañe en su rol, en las giras internacionales y, fundamentalmente, dándole plena libertad para desplegar los programas que ideaba estando al frente de la Fundación del Banco Nación. Nunca cercené su libertad de movimientos y nunca le condicioné sus vínculos y amistades. Si debo decir que si alguien fue agredido en la pareja, ese fui yo. Si alguien debió soportar insultos y malos tratos en la pareja, ese fui yo”.

Ese párrafo central tiene el descargo del expresidente Alberto Fernández que presentó por escrito este martes durante su declaración indagatoria en la causa en la que está imputado por violencia de género hacia su expareja. El texto cuenta con 222 páginas y el propio exmandatario lo colgó en sus redes sociales al salir de Comodoro Py. Allí asegura que las imágenes que trascendieron mediáticamente sobre Yáñez con el ojo morado son falsas y acusó al juzgado de haberlas filtrado a la prensa. En muchos tramos señala los problemas alcohólicos de su expareja como argumento de que él no fue el agresor en la pareja.

En tribunales Fernández se negó a responder preguntas del juez Julián Ercolini y el fiscal del caso Ramiro González. El expresidente sostuvo además que los testigos que declararon nunca dijeron haber visto de manera directa “semejante conducta” de su parte, al reclamar su sobreseimiento.

El exmandatario arribó a Comodoro Py 2002 a las 10.10 de la mañana y se retiró a las 11.30 sin formular declaraciones a la prensa, en medio de un estricto operativo de seguridad montado en el cuarto piso de los tribunales, sede del Juzgado.

El ex presidente hizo una breve exposición en la cual explicó por qué no respondería preguntas, reiteró que ayer recusó tanto al fiscal como al juez por su abierta enemistad -reclamo que no le fue atendido- y que según su punto de vista el juzgado no es “competente” para llevar el caso. El trámite duró unos 40 minutos, en el transcurso de los cuales se le leyeron al Fernández tramos de la imputación en su contra.

Ahora, el juez Ercolini quedó en condiciones de definir si lo procesa, dicta falta de mérito o sobresee. La indagatoria se concretó después de dos postergaciones el año pasado a raíz de diferentes recursos que presentó la defensa del ex mandatario. Fernández lo recusó a Ercolini, entre otras cosas, por ser uno de los funcionarios judiciales que viajó a Lago Escondido junto a directivos del Grupo Clarín.

La relación Fernández-Yáñez antes y durante el gobierno

Fernández comenzó su escrito con una alusión al modo en que fue tratado por la investigación judicial. Apuntó que el juez y el fiscal por cómo fue allanado su domicilio en Puerto Madero, la prohibición para que pueda salir del país, el secuestro de su celular -que consideró “inútil” y el rechazo de pruebas testimoniales que ofreció. “Han hecho todo lo necesario para acotar mi derecho de defensa e inducirme de ese modo a declararme culpable”, señaló.

Fernández cuestionó sobre todo la manera en el que el caso saltó a la luz, a partir de que se encontraron chats entre Yáñez y María Cantero (su secretaria privada) durante la investigación por la causa de los seguros en la que también está imputado el exmandatario. “Ese material estaba en un legajo reservado por el magistrado interviniente en ambos juicios. ¿Quién otro que no sea el juez o algunos de sus empleados de confianza (o el fiscal) pudo haber filtrado esa información a la prensa?”, acusó el exmandatario, incluyendo negritas en su texto para darle más énfasis al descargo. “Adelanto que resulta falso”, aseguró Fernández sobre la imagen de Yáñez con un ojo morado que trascendió mediáticamente.

Fernández incorporó en su descargo la relación con el hijo que tuvo Yáñez, que nació cuando aún era presidente de la Nación y la pareja residía en la Quinta de Olivos. “Cuando filtraron todos esos datos, ¿tuvieron presente el daño que causaban a la vida privada de quienes son partes en este juicio? ¿Pensaron que algún día mi hijo Francisco leerá cosas que de estos estrados se han difundido irregularmente? Cuando adoptaron medidas cautelares ¿tuvieron presente el cuadro psiquiátrico y adictivo de la querellante? ¿Consideraron que lo mejor para Francisco era mantener a su padre a 12.000 kilómetros de distancia?”, planteó.

Fernández relató en su descargo cómo conoció a Yáñez a partir de una entrevista que ella le hizo como estudiante de periodismo. Luego dio detalles sobre la infancia de la expareja, tiempo que pasó en Misiones al cuidado de su abuela materna. “Los años de Posadas los recordaba amargamente. Decía haber vivido en medio de muchas carencias económicas”, apuntó el exmandatario. Dijo que eran habituales en ella caer en “estados depresivos” y asumir una “tendencia a consumir alcohol”.

Además dio detalles sobre el momento en que Yáñez quedó embarazada en 2016 y decidió abortar. “Al cabo de unos días, recibí su llamada diciéndome que había interrumpido por decisión propia el embarazo”, escribió el exmandatario. Su versión choca con la que dio la propia Yáñez en su presentación judicial en agosto del año pasado: lo acusó de “violencia reproductiva” y apunto que expresidente tuvo una pésima reacción a la noticia de su hijo por nacer. “Hay que resolverlo. Tenés que abortar”.

Fernández asegura que Yáñez intentó rehabilitarse en la clínica Ineco del neurólogo Facundo Manes, hoy diputado por el radicalismo disidente. “Llamé a Manes, le adelanté lo que estaba pasando y le pedí que nos recibiera. Recuperé mi optimismo: Fabiola había decidido avanzar en un tratamiento. Por lo que, con premura llamé a Manes quien fue muy atento y diligente y rápidamente nos concedió la entrevista. Tras recibirnos, Manes, delegó la atención de Fabiola en personas de su equipo”, precisó el exmandatario. Yáñez no mencionó al neurólogo en su presentación judicial, pero sí hizo alusión a la clínica.

El exmandatario se refiere al acoholismo de Yáñez en gran parte de sus pasajes. Detalla incluso situaciones ya como jefe de Estado. “En nuestro primer viaje al exterior (a Israel) protagonizó un destrozo en el cuarto al caer desmayada sobre una mesa plagada de botellas y copas por el alcohol que había ingerido en el cuarto. Esa noche no me acompañó a la cena que se había organizado, se quiso quedar en el cuarto”, escribió.

Pero el punto de quiebre que Fernández anota sobre el estado personal de Yáñez fue con la filtración de la foto del cumpleaños que organizó ella en la Quinta de Olivos durante el confinamiento por la pandemia. “Creo que el quiebre en su ánimo estuvo dado por la difusión de una fotografía que alguien tomó e hizo trascender en las redes sociales cuando organizó una cena con motivo de su cumpleaños el 14 de julio de 2020, un momento en que reuniones de ese tipo estaban prohibidas en razón de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID 19”, recordó el exmandatario. “Todo eso se volvió un tormento para ella”.

La explicación de Fernández, que fue muy criticado por decir en un acto “mi querida Fabiola convocó a una reunión, a un brindis, que no debió haberse hecho”, rememoró en su escrito al juzgado: “Fabiola organizó una cena que yo no debí haber permitido que se hiciera, porque mía era la responsabilidad política de impedirlo. Es cierto que ella me dijo que quería cenar con quienes estaban trabajando con ella en ese momento (no eran más de cinco personas) y yo no puse obstáculo alguno a la propuesta. Lo que nunca supe era la dimensión que finalmente tendría la cena”. El caso trascendió mediáticamente como “la fiesta de Olivos”.

Luego del nacimiento del hijo de la pareja, Fernández confirmó en su relato que Yáñez pasó a vivir en la casa de huéspedes de Olivos para permitirle al entonces mandatario descansar, pero él señalo sobre la mudanza: “Allí tenía mayor libertad para acceder al alcohol y poco a poco convirtió lo que era un traslado temporal en algo definitivo”. Incluso recordó que la entonces primera dama llegó a estar ebria en situaciones sociales oficiales.

En ese momento del escrito es que Fernández descargó su principal línea sobre su expareja: “Nunca cercené su libertad de movimientos y nunca le condicioné sus vínculos y amistades. Si debo decir que si alguien fue agredido en la pareja, ese fui yo. Si alguien debió soportar insultos y malos tratos en la pareja, ese fui yo. En los momentos de embriaguez, ella se ponía violenta, me atacaba con una fuerza singular. Yo solo atinaba a atajar sus manos para evitar sus golpes”.

La relación luego de dejar el poder

Fernández relató también en su escrito cómo fue la relación de la pareja luego de que él dejó el cargo como presidente. Confirmó que se mudaron a Madrid, España, para alejarse del foco mediático pero el exmandatario apuntó que fue una decisión a pedido de Yáñez. En su descargo precisó otra situación en la que la exprimera dama terminó alcoholizada y dijo que fue el límite para la pareja. Señaló que luego de la separación le dejó una cuenta bancaria con una cuantiosa suma de dinero: “En el momento que mi teléfono celular fue secuestrado por este tribunal, en la sucursal del Banco de Santander ubicada en la calle Serrano 57 de la ciudad de Madrid, la cuenta corriente identificada IBAN: ES47-0049-0151-5224-1106-3241 (SWIFT: BSCHESMM), registraba un saldo positivo superior a los 17.000 euros. Hoy, a pesar de la millonaria cuota alimentaria que percibe, esa cuenta la ha vaciado”.

Fernández le reprochó a su expareja el pedido de perimetral y la prohibición que tiene de viajar, por lo que no puede ver a su hijo. “La Justicia Civil me ha impuesto provisoriamente la obligación de aportarle, el 30 % de los ingresos que percibo como retiro de la presidencia. Debe ser la cuota alimentaria más alta que la Justicia argentina haya impuesto. Se de fiscales a los que la justicia le sustrae el 20 % de sus ingresos para cubrir los gastos de una ex mejer y más de un hijo. En mi caso, el porcentaje es muy alto si se tiene en cuenta que busca cubrir el sustento de un menor de poco más de dos años”.

