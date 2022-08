Alberto Fernández le respondió a Dujovne y recordó el recorte en asistencia de Macri

El presidente Alberto Fernández recogió el guante y cuestionó los dichos del ex ministro de Hacienda Nicolas Dujovne, quien sostuvo que la mayoría de las pensiones que paga el Gobierno por invalidez “son truchas”.

“Acá no estamos dando nada trucho ni malgastando la plata del Estado. Estamos poniendo al Estado en el lugar en el que debe estar. Donde las condiciones de igualdad se pierden, debe aparecer el Estado para poner igualdad”, vociferó el mandatario en el acto de entrega de la pensión 200.000, en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Durante su discurso, el mandatario criticó la gestión del ex presidente Mauricio Macri que implicó el recorte de 160.000 pensiones por invalidez en su camino a la reducción del déficit fiscal.

“Alguien que nos acusa de estar dando pensiones truchas (Dujovne), fue el alguien que fue ministro de este país que precedieron nuestra llegada al Gobierno y hay algunos datos que quiero marcar para que entiendan que no todo es lo mismo. Nosotros hoy acabamos de dar la pensión 200 mil y estamos orgullosos y queremos dar las pensiones que hagan falta y que merezcan los argentinos. No es una dádiva del Gobierno sino un derecho que tienen. No estamos regalando nada, estamos reconociendo derechos a aquellos que los necesitan”, explicó Fernández.

Y agregó: “En aquellos años, entre 2016 y 2019 se dieron de baja 170 mil pensiones y hoy acá estamos celebrando que damos 200 mil pensiones. En esos cuatros años denegaron 6 de cada 10 solicitudes de pensión. Acá la preocupación es buscar la forma de hacer más fácil el acceso a la pensión y, en aquel momento, era buscar la excusa para no dar la pensión”.

En la misma línea, el Presidente reveló el estado de situación en la materia con el que se encontró tras su asunción y subrayó lo que considera una contradicción en la política de ajuste de asistencia de Macri dada la condición de su ex vicepresidenta Gabriela Michetti.

“Cuando llegamos al Gobierno, en ese momento estaban cajoneadas 145 mil solicitudes de pensión para personas con discapacidad. ¿Todo es lo mismo? No, no lo es. Si dijera que estos son los números de mi Gobierno me daría vergüenza. Que un Gobierno que además tuvo una vicepresidenta con una discapacidad haya hecho esto con las personas con discapacidades”, aseveró.

Durante el acto, el mandatario, acompañado por el director ejecutivo, Fernando Galarraga, lanzó la convocatoria 2022 del programa ACCESAR y firmó convenios de adhesión con los intendentes Alberto Descalzo (Ituzaingó - Buenos Aires); Martín Ascua (Paso de los Libres - Corrientes); José Luis Walser (Colón -Entre Ríos) y Daniel Harrington (Tolhuin -Tierra del Fuego).

El Plan ACCESAR apunta a trabajar de conjunto con los gobiernos municipales “en la institucionalización, jerarquización y ordenamiento de una política pública en el nivel local en materia de discapacidad y en la puesta en marcha de iniciativas, acciones y dispositivos que contribuyan a la construcción de ciudades accesibles e inclusivas”.

Participaron de la firma los intendentes Martín Rodrigo Gill (Villa María - Córdoba); Fernando Ubieta (La Paz -Mendoza); Emir Félix (San Rafael - Mendoza); Juan José Mussi (Berazategui - Buenos Aires); Juan José Fabiani (Almirante Brown - Buenos Aires); Karina Paniagua (Humahuaca - Jujuy) y Rubén Eduardo Rivarola (Palpalá - Jujuy).

Qué es el Plan ACCESAR

El Plan Integral para la Promoción y Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el ámbito local “ACCESAR” fue creado para apoyar a los gobiernos municipales en la puesta en marcha de iniciativas para que las ciudades sean accesibles e inclusivas y permitan el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en sus territorios, en igualdad de condiciones que las demás.

Para cumplir con ese objetivo, el Plan Accesar promueve la creación de entornos accesibles e inclusivos, en articulación con los gobiernos municipales y considerando las características de cada territorio.

Objetivos

Algunos de los objetivos del Plan Accesar son:

Optimizar las herramientas y recursos técnicos, humanos y financieros de los gobiernos municipales para que las respuestas a los problemas de accesibilidad sean eficientes, transparentes, responsables e innovadoras.

Promover el cumplimiento efectivo de la legislación nacional en materia de promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad y tender a la incorporación de normativa específica local.

Desarrollar y generar datos desglosados por género, edad, discapacidad, ingresos, situación migratoria, ubicación geográfica y cualquier otra característica relevante en el contexto local.

Construir indicadores de estructura, proceso y resultado para evaluar la aplicación de las reglas de accesibilidad y diseño universal, las medidas específicas adoptadas y los logros a nivel municipal.

Prevenir, sancionar y erradicar, en diálogo con los gobiernos municipales, la discriminación y las violencias por motivo de discapacidad y cualquier otro motivo prohibido contra las personas con discapacidad para reconocer, respetar y empoderar las habilidades de todas las personas de conformidad con el modelo de igualdad inclusiva.

Promover metodologías de gobernanza local inclusiva por medio de la celebración de instancias de consulta estrecha y colaboración activa con las personas con discapacidad y las organizaciones de personas con discapacidad para tomar decisiones que puedan afectar de forma directa o indirecta a sus derechos.

Adoptar medidas adecuadas y eficientes, en articulación con los gobiernos municipales, para eliminar las barreras que impiden el acceso a los objetos, instalaciones, bienes y servicios existentes que están destinados o abiertos al público, con una supervisión continua para alcanzar la plena accesibilidad.

Impulsar la aplicación estricta del diseño universal local.

Promover la inclusión de los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad en todas las políticas públicas locales

Líneas y componentes del plan Accesar

El Plan Accesar se implementa por medio de las siguientes líneas y componentes:

Línea de Fortalecimiento de la Gestión Municipal y Territorial. Sus componentes son:

. Componente de Diagnóstico y Planificación Institucional y Territorial,

. Componente de Capacitación

. Componente de Fortalecimiento de la Gestión Municipal

Línea de Promoción y Protección de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito local. Sus componentes son:

. Componente de Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad

. Componente de Protección de Derechos de las Personas con Discapacidad

Línea de Apoyo a las Iniciativas Locales para la construcción de ciudades accesibles e inclusivas. Sus componentes son:

. Componente de Accesibilidad Urbana

. Componente de Inclusión a los Entornos Tecnológicos

Etapas de implementación

El plan Accesar debe ser implementado por los gobiernos municipales en tres etapas:

La etapa 1 incluye el diagnóstico institucional y territorial, el fortalecimiento de las áreas municipales de discapacidad y la construcción del plan municipal de promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito local.

El diagnóstico evaluará la situación del Municipio en términos de accesibilidad y de capacidad operativa para atender las demandas de las personas con discapacidad. Los puntos que se deben incluir en el diagnóstico están detallados en el Formulario Diagnóstico Institucional y Territorial

La etapa de diagnóstico no podrá exceder de 30 días corridos desde la suscripción del Convenio.

La etapa 2 resultará del plan municipal y contendrá las acciones de promoción y protección de derechos de las personas con discapacidad.

En esta etapa, el “Plan Municipal de inclusión y accesibilidad para las personas con discapacidad” debe incluir:

Plan de acción para adecuar y armonizar la normativa local con los principios y derechos establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Elaboración e implementación de un código o manual de accesibilidad urbana.

Accesibilidad web de los portales digitales del municipio.

Desarrollo de campañas públicas para combatir y erradicar la discriminación y las violencias hacia las personas con discapacidad.

Dispositivos territoriales para informar y facilitar el acceso a las diversas herramientas y programas del Estado Nacional que permitan un desarrollo pleno de los derechos de las personas con discapacidad.

Plan de promoción del cupo laboral en el empleo público y privado en el marco de la Ley N° 22.431 y las leyes provinciales y la promoción de la inserción en otro tipo de emprendimientos que promuevan el acceso al trabajo.

Creación de una Red Territorial de Promotores y Promotoras por los derechos de las personas con discapacidad.

También debe contemplar la implementación de dispositivos para mejorar las condiciones de vida y favorecer la independencia de las personas con discapacidad, por medio de las siguientes acciones:

Puesta en funcionamiento de dispositivos para la formación profesional e inserción laboral de las personas con discapacidad.

Remoción de barreras para el acceso, permanencia y egreso de los estudios formales a través de tutorías, apoyo a los traslados y otorgamiento de material didáctico.

Implementación de un dispositivo de abordaje de las violencias por razones de género hacia las mujeres y personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y características sexuales diversas con discapacidad.

Acceso a actividades artísticas, culturales y deportivas a través del mejoramiento de las instalaciones deportivas municipales y la provisión de los elementos necesarios.

La etapa 3 resultará del plan municipal y desarrollará las iniciativas para la construcción de ciudades accesibles e inclusivas.

En esta etapa se debe abordar el mejoramiento de la infraestructura local en relación con el diseño y la funcionalidad de los asentamientos humanos de acuerdo con las necesidades de las personas con discapacidad. Debe incluir propuestas para mejorar el acceso de las personas con discapacidad a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Categorías de municipios y recursos

Se establecen 3 categorías de Municipios según cantidad de población:

Pequeños: hasta 50.000 habitantes;

Medianos: de 50.001 a 200.000 habitantes;

Grandes: más de 200.000 habitantes.

Para el desarrollo de la Etapa 1 del Plan, se destinarán los siguientes recursos:

Para los Municipios pequeños una suma, por única vez, de 500.000 pesos.

Para los Municipios medianos una suma, por única vez, de 750.000 pesos.

Para los Municipios grandes una suma, por única vez, de 1.000.000.

En la etapa 1 se financiarán los siguientes componentes:

Equipamiento: Computadoras tipo PC, notebooks, impresoras, proyectores, pantallas, turneras, sillas de ruedas.

Mobiliario: Escritorios, sillas, mesas para reuniones, armarios, y todo otro insumo de oficina.

Cartelería y señalética: Carteles de fachada, carteles internos de señalización, banners, boxes de atención al público.

Cualquier otro equipamiento no incluido en esa enumeración deberá contar con previa autorización por escrito de la Unidad de Coordinación.

Los municipios deben rendir cuentas documentadas de la afectación de los fondos.

Texto completo de la norma

Resolución 1200/2021 Agencia Nacional de Discapacidad

Normas complementarias

Resolución 1599/2021 Agencia Nacional de Discapacidad

