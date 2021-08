Alberto Fernández, sobre la reunión de cumpleaños en Olivos: "Lamento lo que ocurrió, no va a volver a ocurrir"

El presidente Alberto Fernández lamentó este viernes la reunión de celebración del cumpleaños de su esposa, Fabiola Yáñez, que tuvo lugar el 14 de julio de 2020 en plena vigencia de las restricciones por la pandemia de coronavirus y, en un breve párrafo en medio de un acto de campaña en Olavarría, relató que el encuentro del que participaron doce personas "no debería haber ocurrido, debería haber tenido más cuidados, que claramente no los tuve", al tiempo que responsabilizó a Yáñez: "El 14 de julio, día de cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó una reunión con un brindis, que no debería haber ocurrido. Y lo lamento, claramente que lo lamento", sostuvo.

El Presidente mintió

"Somos gente común con responsabilidades importantes, como decía Néstor Kirchner", comenzó el Presidente su descargo antes del discurso en ocasión de la presentación de la reglamentación de la ley de ampliación de Zonas Frías, en la localidad bonaerense de Olavarría.

"Nosotros abrazamos con Axel, Sergio, Cristina, Máximo, un desafío el 10 de diciembre de 2019 muy difícil. La pandemia nos obligó a cambiar cosas, planes y nos exigió muchas restricciones. Y yo les pedí a muchos argentinos que por favor me acompañaran porque era necesario preservar la salud de todos y cada uno de nosotros. Yo todos esos meses me quedé trabajando en Olivos por recomendación de los médicos, pero Olivos se convirtió en una ciudad donde iban gobernadores, ministros, ministras, empresarios, futbolistas, dirigentes de futbol, actores y actrices y gente que necesitaba ser oída, porque tenía esa necesidad de escuchar a todos, para ir resolviendo problemas. Y viví en un vértigo, y tuve que tener reuniones no con diez, con 100 personas. Y alguna vez llegó un pedido para ver quiénes ingresaban e hicimos público ese pedido. No ocultamos nada porque gracias a Dios nada debo ocultar de mi vida personal, absolutamente nada. Y entonces así se conoció el listado de gente que ingresó y todo lo demás ya lo conocen”, expresó.

Acto seguido, comentó su visión sobre el día de la polémica: "En ese contexto, el 14 de julio, día de cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó una reunión con un brindis, que no debería haber ocurrido. Y lo lamento, claramente que lo lamento. Mirando en retrospectiva debería haber tenido más cuidados, que evidentemente no tuve. Y todos lo sabemos porque lo contamos nosotros y no ocultamos nada".

Para finalizar su breve explicación, expresó que lo que sucedió, "lastima a mucha gente que sufre". "Los que hacemos política hay un momento en que el cuero se nos curte, pero vivimos con gente que padece y sufre mucho todo esto. Desde esa condición humana lamento lo que ocurrió. No va a volver a ocurrir”.

El escándalo por las fotos de la fiesta de cumpleaños de Yáñez en plena vigencia del DNU por el ASPO

Alrededor de una larga mesa, Alberto Fernández fue retratado junto a Fabiola Yáñez y una decena de personas, en el contexto de una celebración de cumpleaños, en evidente violación a los protocolos que el propio Ejecutivo había establecido para ese periodo, en respuesta a la pandemia de coronavirus.

Las imágenes corresponderían al 14 de julio, día en el que se llevó adelante un íntimo encuentro por el cumpleaños de Fabiola en la residencia de Olivos. La primera foto, de la que se hicieron eco varios funcionarios en redes sociales, fue publicada en Twitter por el usuario @gonziver mientras que la segunda, que avivó el debate entre los usuarios, la reveló la periodista de LN+ Guadalupe Vázquez.

En uno de los retratos se ven de izquierda a derecha a Alberto Fernández, Carolina Marafioti, Fabiola Yáñez, Sofía Pacchi, Florencia Fernández, Santiago Basavilbaso, Emanuel López, Fernando Consagra, Rocío Fernández, Federico Abraham, Stefanía Domínguez y una menor de edad. Cuatro de ellos fueron denunciados por parte de militantes del partido Republicano Unidos.

El fiscal Ramiro González a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7 solicitó este viernes que la Casa Militar identifique a las personas que entraron a la residencia presidencial el 14 de julio de 2020, y que informe si tenían permiso para circular y quién autorizó sus ingresos. También incorporó al expediente la foto de la celebración.

En el escrito que lleva la firma de González, “se deja constancia que a través de distintos medios de comunicación se ha difundido una fotografía aparentemente tomada en el interior de la Residencia Presidencial de Olivos, el 14 de julio del 2020, en la cual lucen fotografiados el Sr. Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández y la Primera Dama Fabiola Yáñez junto con otras diez personas, celebrando el cumpleaños de la Primera Dama. Para una mejor ilustración, se agrega a continuación la imagen aludida”.

Además, “se le requiere al jefe a cargo de la Casa Militar de Presidencia de la Nación que remita el listado de visitas -oficiales y de carácter privado- que concurrieron a la Residencia Presidencial de Olivos, correspondientes al día 14 de julio del 2020″, al tiempo que solicita a la misma autoridad que indique “si tales personas se hallaban exceptuadas para circular por el Decreto de Necesidad y Urgencia 260/20 vigente en ese momento y quién autorizó dichos ingresos”. Y concluye: “Finalmente, teniendo en cuenta que al día de la fecha no se han recibido los listados solicitados el pasado 5 de agosto, intímese a responder dicho requerimiento en el plazo improrrogable de 5 días”, se exigió.

González también recibió la ampliación de la denuncia que hicieron los denunciantes: el pedido para investigar las visitas de la periodista Tamara Pettinato, quien ya nombró a un abogado que la represente: “Conforme surge de notas periodísticas y de las manifestaciones públicas que efectuó Pettinato, la nombrada habría concurrido en varias oportunidades por motivos personales a la Quinta de Olivos, siendo la más relevante la ocurrida el domingo 14 de junio del 2020, entre las 19 a 21:30 horas”.

La ampliación de la denuncia también incluye un pedido de investigación sobre las visitas de un grupo de dirigentes del Frente de Todos, en plena vigencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, entre los que se encuentran Gabriela Cerruti, Rosana Bertone, Marcos Cleri, Itaí Hagman, Gisela Marziotta, Facundo Moyano, Martín Soria, Hugo Yasky, Pablo Yedlin y Rodolfo Tailhade.

El fiscal sostiene que sus solicitudes apuntan “a establecer si efectivamente se han perpetrado conductas en infracción a las normas dispuestas en el marco de la declaración de pandemia de la Organización Mundial de la Salud y la Emergencia Sanitaria declarada por el Decreto Nº 260/20; de momento téngase presente”, concluye.

La denuncia

La causa se inició el 28 de julio con una presentación original de Abril Fernández Soto y Marcos Longoni, militantes de Republicanos Unidos, contra el presidente y Sofía Pacchi, exmodelo y asesora de la primera dama Fabiola Yañez, por entender que ambos habrían violado los artículos 205 y 248 del Código Penal. Luego, la denuncia se amplió con más detalles y nombres, como los de la actriz y conductora Florencia Peña, impulsada por Yamil Santoro, precandidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires por ese mismo espacio. También involucran al peluquero Emmanuel López, quien figura como asesor de Yañez, Fernando Consagra, pareja de este último, y un adiestrador canino y un veterinario.

"Estamos investigando todos los archivos que han aparecido. Es un volumen de información fenomenal y hay que tratar de explicar qué hacía cada quien ahí; tratar de establecer relaciones y temas que hacen a la cuestión de la naturaleza del vínculo que podrían tener con el presidente. Estamos presentando denuncias de a poco, pero la idea es seguir denunciando", dijo Yamil Santoro a elDiarioar.

La denuncia inicial, llevada al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº7, gira en torno a la visita de Pacchi, de 32 años, quien trabaja en la Secretaría General de la Presidencia y su pareja Chien Chia Hong, de 45 años, que de acuerdo a los registros públicos, se desarrollaría en Apache Solutions SA, una empresa de tecnología que fue proveedora del Estado.

Según la denuncia a la que tuvo acceso elDiarioAR, "habrían participado en fecha 2-04-2020 de reuniones desvinculadas de actividades esenciales de gobierno durante el período en que se encontraba vigente el 'aislamiento social, preventivo y obligatorio', que reservaba la circulación y reunión de todas las personas estrictamente a la realización efectiva de actividades específicamente declaradas 'esenciales'".

Por iguales motivos, apuntan hacia el peluquero Emmanuel López y su pareja Fernando Consagra. Los cuatro involucrados ingresaron a la residencia a las 22 horas y se fueron por la madrugada, según el listado. La fecha corresponde al cumpleaños número 61 de Alberto Fernández que, según se supo de manera oficial, lo celebró acompañado por la primera dama, su hijo Tani y su perro Dylan, en Olivos.

Por otro lado, de los registros en la información publicada surge, asimismo, "el ingreso de Ariel Alonso Zapata, de ocupación Adiestrador Canino, y de Lautaro Romero, de ocupación Veterinario, ambos en fecha 14-05- 2020".

Ahora, se sumará a la investigación lo sucedido el 14 de julio de 2020. De acuerdo a los registros y a las fotos, entre las 21.30 y las 22, ingresaron a la residencia de Olivos, para celebrar el cumpleaños de Yáñez, junto a Alberto Fernández, Carolina Marafioti, Sofía Pacchi, Florencia Fernández, Santiago Basavilbaso, Emanuel López, Fernando Consagra, Rocío Fernández, Federico Abraham, Stefanía Domínguez y una menor de edad. Se retiraron pasada la 1.30 de la madrugada del 15 de julio.

Qué decía el DNU sobre las restricciones

Las restricciones por la pandemia regían desde el jueves 19 de marzo del 2020. A fin de "proteger la salud pública", el gobierno nacional establecía la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" (ASPO) para todos los habitantes de la Argentina en el marco de la Emergencia Sanitaria ampliada por el Decreto Nº 260/20. Con el objetivo de prevenir la circulación y el contagio del Covid-19, se prohibía concurrir a lugares de trabajo y desplazarse por rutas, vías y espacios públicos (salvo en el caso de los trabajadores esenciales).

El artículo 205 del Código Penal fija prisión de seis meses a dos años “al que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. El 248, en tanto, establece hasta dos años de prisión “al funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase”.

Pedido de juicio político

En tanto, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio presentará este viernes un pedido de juicio político contra el Presidente. El proyecto de resolución, en el cual se acusa al jefe de Estado de "mal desempeño y eventual comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en el ejercicio de sus funciones" lleva las firmas de los diputados Jorge Enríquez, Waldo Wolff, Luis Petri, Gabriela Lena, Gonzalo del Cerro, David Schelerth, Pablo Torello, Fernando Iglesias, Francisco Sanchez, Adriana Caceres, José Luis Patiño y Héctor Stefani.

"El artículo 53 de la Constitución Nacional otorga a esta Cámara la facultad de acusar ante el Senado al Presidente de la Nación por mal desempeño o por la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones", señala el proyecto presentado por los diputados opositores.

El comunicado oficial de Juntos por el Cambio

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio manifestó en las últimas horas su "condena" a la "violación" del presidente Alberto Fernández de la cuarentena estricta del año pasado. "La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio expresa su absoluto repudio al incumplimiento por parte del Sr. Presidente de la Nación, Alberto Fernández, de la cuarentena obligatoria dictaminada por él mismo y exige que en forma urgente se le brinden a toda la sociedad argentina las explicaciones que justifiquen esta conducta", resaltó en un comunicado.

El texto lleva las firmas de la titular del PRO, Patricia Bullrich, el presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, y su par de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

"Mientras los argentinos que no cumplían con el aislamiento social y obligatorio eran perseguidos y sometidos a consecuencias de carácter penal, el Presidente participaba de festejos y encuentros sociales en la Residencial Presidencial de Olivos", apuntó.

En esa línea, acusó a Alberto Fernández de estar "violando los decretos de necesidad y urgencia dispuestos por el mismo Poder Ejecutivo que él encabeza".

"Estamos hablando de una conducta que no puede ser pasada por alto si se considera que se trata de quien ocupa el cargo de máxima autoridad política del país", subrayó.

Por último, el escrito oficial de Juntos por el Cambio sentenció: "Es una clara muestra de cómo algunos dirigentes políticos actúan como si pertenecieran a una casta privilegiada y una irresponsabilidad que merece ser condenada".

