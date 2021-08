Diputados opositores presentarán un pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández

Una fotografía de Alberto Fernández junto a la primera dama Fabiola Yañez y un grupo de amigos en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta del año pasado generó este jueves una fuerte polémica y un grupo de diputados de Juntos por el Cambio presentará ete viernes un pedido de juicio político contra el Presidente.

Difunden fotos sobre un encuentro social en Olivos en el momento más duro de la cuarentena

El proyecto de resolución, en el cual se acusa al jefe de Estado de "mal desempeño y eventual comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en el ejercicio de sus funciones" lleva las firmas de los diputados Jorge Enríquez, Waldo Wolff, Luis Petri, Gabriela Lena, Gonzalo del Cerro, David Schelerth, Pablo Torello, Fernando Iglesias, Francisco Sanchez, Adriana Caceres, José Luis Patiño y Héctor Stefani.

En la fotografía filtrada, que data del cumpleaños de Yañez del 14 de julio del año pasado -cuando la primera ola se acercaba a su pico- la pareja presidencial posa sin barbijo junto a una decena de comensales alrededor de una larga mesa, sin respetar la distancia mínima obligatoria entre ellos, de acuerdo a lo dictado por el decreto que se encontraba vigente.

"El artículo 53 de la Constitución Nacional otorga a esta Cámara la facultad de acusar ante el Senado al Presidente de la Nación por mal desempeño o por la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones", señala el proyecto presentado por los diputados opositores.

"Es en ejercicio de esta facultad que vengo a proponer a este cuerpo el inicio del proceso institucional de juicio político contra el Presidente de la Nación Argentina, doctor Alberto Ángel Fernández, por las causales de mal desempeño en la gestión de la pandemia que ahora se suma a la comisión de un delito común, pero de extrema sensibilidad para todos los argentinos, de violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la propagación de una epidemia según lo establecido en el artículo 205 del Código Penal", agrega.

"Acaba de exponerse ante la opinión pública la situación de que mientras se exigía a la población una cuarentena estricta durante el año 2020, con prohibición de reuniones familiares de todo tipo, inclusive de velorios, el Presidente de la Nación y la Primera Dama celebraban cumpleaños y recibían gente de manera presencial en la residencia presidencial de Olivos, violando nuevamente las restricciones impuestas por la pandemia", resaltan los legisladores de Juntos por el Cambio en el proyecto.

"Por todo lo expuesto, considero configurada la causal de mal desempeño que habilita la apertura del procedimiento en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a efectos de investigar los hechos denunciados y, en su caso, avanzar con el proceso de destitución", concluyen.

El jefe del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, también adelantó que estaba trabajando en un pedido de juicio político contra Fernández.

"Yo no soy francotirador que pide juicios políticos todos los días. Por eso he analizado esto con cuidado. Hoy vemos que la gota rebalsó el vaso. Estamos trabajando en el pedido de juicio político al Presidente. Hablé recién con (el jefe del bloque del PRO) Cristian Ritondo y me dijo que está de acuerdo en acompañar", anticipó el dirigente radical.

"Se ha deshonrado al país. Si un presidente no peronista hacía todo esto lo estarían rajando", finalizó el cordobés en declaraciones televisivas.

BASTA de abusar del poder para romper las reglas que a todos nos piden cumplir. pic.twitter.com/Q67H5AYuVm — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) 12 de agosto de 2021

Condena de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio manifestó hoy su "condena" a la "violación" del presidente Alberto Fernández de la cuarentena estricta del año pasado. "La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio expresa su absoluto repudio al incumplimiento por parte del Sr. Presidente de la Nación, Alberto Fernández, de la cuarentena obligatoria dictaminada por él mismo y exige que en forma urgente se le brinden a toda la sociedad argentina las explicaciones que justifiquen esta conducta", resaltó en un comunicado.

El texto lleva las firmas de la titular del PRO, Patricia Bullrich, el presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, y su par de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

"Mientras los argentinos que no cumplían con el aislamiento social y obligatorio eran perseguidos y sometidos a consecuencias de carácter penal, el Presidente participaba de festejos y encuentros sociales en la Residencial Presidencial de Olivos", apuntó.

En esa línea, acusó a Alberto Fernández de estar "violando los decretos de necesidad y urgencia dispuestos por el mismo Poder Ejecutivo que él encabeza".

"Estamos hablando de una conducta que no puede ser pasada por alto si se considera que se trata de quien ocupa el cargo de máxima autoridad política del país", subrayó.

Por último, el escrito oficial de Juntos por el Cambio sentenció: "Es una clara muestra de cómo algunos dirigentes políticos actúan como si pertenecieran a una casta privilegiada y una irresponsabilidad que merece ser condenada".

DA