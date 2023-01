Con apoyo de la oposición, Mendoza rechaza la entrega de tierras a mapuches y pide que se declare inconstitucional

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, pidió a la Asesoría de Gobierno y a la Fiscalía de Estado que actúen para declarar inconstitucional la resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que ceden 21.500 hectáreas de tierra a grupos mapuches. La medida, publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial, entrega tierras a la comunidad Lof El Sosneado en San Rafael y Lof Suyai Levfu en Malargüe.

“Por años el gobierno nacional ha permitido la desidia que hemos visto en la Patagonia en materia de seguridad, protegiendo a grupos que dicen ser descendientes de pueblos originarios y que someten los principios de libertad y propiedad privada. En Mendoza no lo permitiremos”, advirtió Suárez en su cuenta de Twitter tras anunciar que avanzará con medidas en contra de la resolución del organismo conducido por Alejandro Marmoni.

Solicité a la Asesoría de Gobierno y a la Fiscalía de Estado, que se realicen los procedimientos necesarios ante los organismos competentes para declarar la inconstitucionalidad de las resoluciones nacionales que han determinado la entrega de tierras en el Sur de la provincia. pic.twitter.com/B2Qs1uDXng — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) 30 de enero de 2023

Las comunidades beneficiadas por la decisión del INAI habían solicitado al organismo el reconocimiento sobre esos territorios dada su presencia ancestral en la región. El organismo estatal estudió las hectáreas correspondientes en el marco del Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas y aceptó el pedido mapuche luego de comprobar la veracidad del argumento aducido por los indígenas. El documento presentado por el INAI afirma que se busca garantizar el cumplimiento del derecho de las comunidades indígenas a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras de ocupación tradicional, garantizado en el artículo 18 del Código Civil y Comercial.

La decisión del organismo encabezado por Marmoni despertó fuertes rechazos entre líderes de la oposición, quienes se solidarizaron con el gobernador mendocino. El auditor general de la Nación y líder del Encuentro Republicano Federal, Miguel Ángel Pichetto, condenó la entrega de tierras vía Twitter. “La entrega de 21 mil hectáreas en la provincia de Mendoza a comunidades pseudo mapuches es una traición a la patria. Muestra de un desapoderamiento del territorio nacional y de nuestra soberanía. Si somos gobierno en el 2024 esto se termina”, escribió.

Gerardo Morales, presidente de la Unión Cívica Radical y gobernador de Jujuy, también repudió la medida y expresó su apoyo a su par mendocino. “El Gobierno entregó miles de hectáreas a pseudo Mapuches en Mendoza. Los mismos que incendian y siembran la violencia en la Patagonia, hoy son premiados”, expresó por redes sociales.

Dirigentes políticos mendocinos se sumaron a las duras críticas contra la entrega de tierras. El ex legislador nacional, Luis Petri, celebró la detención del “terrorista” Jones Huala y llamó a terminar con la indulgencia de los pseudo-mapuches. Acusó a estas comunidades de generar terror y hacer negocios inmobiliarios en las tierras adquiridas, pese a que la nueva resolución del INAI establece que los territorios no son enajenables, ni transmisibles, si susceptibles de gravámenes o embargos. El ex gobernador Alfredo Cornejo también rechazó la decisión y lamentó el daño que el gobierno de Alberto Fernández y el kirchnerismo le está provocando al sur de Mendoza.

ACM con información de NA