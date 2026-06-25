Argentina suscribió en EE.UU. a acuerdo sobre inteligencia artificial: minerales críticos, energía, cómputo y semiconductores

El embajador argentino en Washington, Alejandro Oxenford, informó este jueves que el gobierno de Javier Milei “suscribió el Joint Statement on AI Opportunity Partnership, en el marco de la Cumbre de Pax Silica, que reúne a países confiables para asegurar las cadenas de valor que sostienen a la inteligencia artificial: minerales críticos, energía, cómputo y semiconductores”.

El documento, firmado por Oxenford en el Instituto de la Paz en Washington DC, “apuesta a una regulación pro-innovación, que impulse la inversión y dé lugar a emprendedores, startups, trabajadores y comunidades para desarrollar y escalar ecosistemas de IA seguros y confiables”, detalla el texto que se difundió en redes sociales.

De acuerdo al escrito, “el futuro de la IA debe construirse sobre la base de la colaboración confiable, la seguridad económica, la innovación y la competencia leal”.

“Los firmantes se comprometen también a profundizar la cooperación en I+D para ampliar la infraestructura energética, fortalecer la producción de minerales críticos y acelerar el desarrollo de semiconductores confiables, además de movilizar al sector privado e impulsar nuevos centros de datos y modelos de IA, tanto abiertos como cerrados”, remarca la comunicación oficial.

Y concluye: “La Argentina celebra esta alianza, que abre una nueva etapa de prosperidad y progreso compartidos, para construir un futuro de la inteligencia artificial al servicio de nuestros pueblos y fundado en el espíritu emprendedor, la innovación y el Estado de derecho”.

De acuerdo a Oxenford, “la adhesión de la Argentina a Pax Silica representa una oportunidad histórica para nuestro país y demuestra que una relación estratégica con Estados Unidos puede traducirse en beneficios concretos para los argentinos”.

Horas antes, el canciller Pablo Quirno había destacado a la Iniciativa Pax Silica como “una coalición internacional impulsada por los Estados Unidos cuyo objetivo es asegurar las cadenas de suministro para inteligencia artificial y tecnologías avanzadas...que permitirá a la Argentina participar de esfuerzos conjuntos para concretar inversiones, construir infraestructura y generar incentivos en todos los niveles de la cadena de suministro global de inteligencia artificial”.

Para el ministro de Relaciones Exteriores, la Argentina “se consolida de esta manera como proveedor confiable de minerales críticos y recursos estratégicos necesarios para el desarrollo de la inteligencia artificial y actor relevante en materia tecnológica”.

Asimismo, Quirno sostuvo que la participación en esta iniciativa “continúa y complementa el camino emprendido con la firma del Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos el pasado febrero y refuerza la relación estratégica entre la Argentina y los Estados Unidos para la construcción de un futuro común más próspero”.

Cuáles son las prioridades del acuerdo

Promoción de la regulación pro-innovación: las partes se comprometen a adoptar e integrar regímenes regulatorios que impulsen la innovación tecnológica y fomenten la inversión. Su objetivo es promover un entorno regulatorio favorable al crecimiento que fomente la innovación en IA y capacite a desarrolladores, programadores, creadores, startups y las plataformas que les permiten, en ambos países, probar, desplegar y escalar rápidamente para construir ecosistemas de IA seguros y de confianza.

las partes se comprometen a adoptar e integrar regímenes regulatorios que impulsen la innovación tecnológica y fomenten la inversión. Su objetivo es promover un entorno regulatorio favorable al crecimiento que fomente la innovación en IA y capacite a desarrolladores, programadores, creadores, startups y las plataformas que les permiten, en ambos países, probar, desplegar y escalar rápidamente para construir ecosistemas de IA seguros y de confianza. Fortalecimiento de la pila física de IA: las partes planean profundizar la cooperación bajo el marco de Pax Silica para apoyar las cadenas de suministro del futuro. Esto incluye explorar iniciativas conjuntas, incluyendo proyectos de investigación y desarrollo, para ampliar infraestructuras energéticas fiables, producir minerales críticos, aprovechar la formación de personal cualificado y acelerar el desarrollo de ecosistemas de semiconductores de confianza.

las partes planean profundizar la cooperación bajo el marco de Pax Silica para apoyar las cadenas de suministro del futuro. Esto incluye explorar iniciativas conjuntas, incluyendo proyectos de investigación y desarrollo, para ampliar infraestructuras energéticas fiables, producir minerales críticos, aprovechar la formación de personal cualificado y acelerar el desarrollo de ecosistemas de semiconductores de confianza. Impulsando la libre empresa: las partes buscan fomentar un entorno donde la revolución de la IA esté impulsada por el poder creativo del sector privado, catalizado por ecosistemas robustos de herramientas y plataformas para desarrolladores que reducen las barreras de entrada. Se esfuerzan por facilitar flujos de capital riesgo transfronterizos y alianzas de I&D para ayudar a garantizar que nuestras democracias —y nuestros emprendedores— sigan siendo los arquitectos del futuro.

las partes buscan fomentar un entorno donde la revolución de la IA esté impulsada por el poder creativo del sector privado, catalizado por ecosistemas robustos de herramientas y plataformas para desarrolladores que reducen las barreras de entrada. Se esfuerzan por facilitar flujos de capital riesgo transfronterizos y alianzas de I&D para ayudar a garantizar que nuestras democracias —y nuestros emprendedores— sigan siendo los arquitectos del futuro. Alianzas industriales e inversiones: las partes pretenden trabajar juntas para posibilitar alianzas industriales e inversiones en centros de datos de próxima generación; cooperar en el desarrollo y acceso a la computación y procesadores para IA; y para impulsar la innovación en modelos de IA y el desarrollo de aplicaciones de IA.

“Esta asociación señala una nueva era en la que las democracias más antiguas y grandes del mundo se alinean no solo en defensa de la libertad, sino en la búsqueda deliberada de la prosperidad y la armonía para sus pueblos. Juntos, ambos aspiran a construir un futuro de IA que sirva a sus ciudadanos, fortalezca sus economías y sociedades, y refleje sus valores compartidos de libertad, apertura y estado de derecho”, dice el documento que difundió el Departamento de Estado de EE.UU.