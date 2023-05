Atentado a CFK: rechazan la recusación del fiscal Rívolo y secuestran un segundo celular de la asesora de Milman

La jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó por “improcedente” la recusación de la querella de Cristina Fernández de Kirchner contra el fiscal Carlos Rívolo en la causa por el intento de atentado a la vicepresidenta. Además, se secuestró el segundo teléfono de la asesora del diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman.

La exasesora de Gerardo Milman, quien admitió el borrado de su teléfono, dijo que declaró por presiones

La recusación y el secuestro del celular ordenado por la jueza a instancias del propio fiscal tuvieron un mismo punto de inicio: la ampliación de la declaración testimonial de Ivana Bohdziewicz, exsecretaria de Milman, donde reveló que su compañera Carolina Gómez Mónaco, asesora del diputado, tenía un segundo celular que no había entregado a la justicia.

Bohdziewicz y Gómez Mónaco son testigos en el marco de la denominada “pista Milman”: ambas acompañaban el 30 de agosto pasado al diputado -dos días antes del intento de asesinato de la vicepresidenta-, cuando habría pronunciado la frase “cuando la maten voy a estar camino a la Costa”, según declaró el testigo Jorge Abello, asesor de un diputado del Frente de Todos.

Desde la primera vez que fueron convocadas como testigos, los abogados de la expresidenta reclamaron los secuestros de los teléfonos celulares de las asesoras de Milman. Aunque ellas negaron la frase que se le atribuyó a Milman, para la querella se trataba de una medida de prueba necesaria para buscar otros elementos que permitieran confirmar o descartar algún vínculo del dirigente señalado con el ataque.

El secuestro de los celulares primero fue rechazado por Capuchetti, pero días más tarde fue autorizada por la Cámara Federal porteña, por lo que se llevó a cabo el 1 diciembre del año pasado, cuando las mujeres se presentaron con sus equipos en la fiscalía. El miércoles, la Policía de Seguridad Aeroportuaria secuestró un segundo teléfono de Gómez Mónaco, el cual no había sido entregado en su momento.

Bohdziewicz amplió su testimonial el viernes pasado y reveló que su celular había sido manipulado por “un perito” en oficinas que atribuyó a la precandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich, y que esa operatoria consistió en el borrado de información, la cual luego se habría podido recuperar. En todo momento, explicó que buscó evitar que se filtraran datos vinculados a su vida privada y que no había información sobre el ataque a la vicepresidenta.

En la misma declaración, relató que Gómez Mónaco había entregado a la justicia un teléfono nuevo y que tenía otro que no estaba a su nombre, aparentemente nunca entregado. “Va pasando el tiempo y más o menos el 10 de noviembre del año pasado, me llama Carolina (Gómez Mónaco). A todo esto, ella tiene dos líneas, una que no está a su nombre”, sostuvo Bohdziewicz en su declaración.

Del relato de la exsecretaria se desprende que ese día se encontraron en un bar porteño y que luego se fueron en Subte hasta unas oficinas que serían de Bullrich, donde las esperaba Milman y “un perito” que manipularía sus teléfonos celulares. Añadió que, en su caso, se le borraría la información que ella solicitara por temor a que se filtrara.

En cuanto a los teléfonos de Gómez Mónaco, Bohdziewicz dijo que en aquella reunión “deciden que Carolina se vaya a comprar un celular nuevo (…) con la línea que presentó (ante la justicia). Decía que iba a decir que no conocía la contraseña de iCloud, entonces se hacía una nueva y ese fue el celular que entregó”.

La ya apartada secretaria tenía fecha para ampliar su declaración testimonial esta semana, pero apareció espontáneamente el viernes pasado en los tribunales federales de Comodoro Py, acompañada por el abogado Rafael Benedicto Díaz Flaqué, para pedir que se concretara la declaración en ese momento porque había sufrido “presiones”.

Atribuyó dichas presiones a su compañera Gómez Mónaco, quien -según dijo y aportó prueba- la llamó de modo insistente desde que se enteró que tenía previsto ampliar su declaración testimonial.

En ese punto versaba la recusación que la querella presentó contra el fiscal Rívolo: los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira acusaron a la fiscalía de haber filtrado el dato de que Bohdziewicz ampliaría su indagatoria antes de que la información estuviera cargada en el sistema al que acceden las partes.

El pedido de ampliación de la declaración testimonial fue presentado por Bohdziewicz y Díaz Flaqué el 2 de mayo pasado, y los abogados de la vicepresidenta aseguran que Gómez Mónaco se enteró ese mismo día, antes que el planteo -que contenía un error enmendado- fuera cargado en el sistema 24 horas más tarde, por lo que atribuyeron la filtración a la fiscalía. Aseguran que eso fue lo que habría generado que Gómez Mónaco retomara su abandonado contacto con Bohdziewicz, en el afán de querer saber sus motivaciones.

Al rechazar la recusación, Capuchetti sostuvo que el pedido de apartar a Rívolo está basado en “afirmaciones meramente conjeturales” realizadas por la querella, y recordó que el fiscal estaba en el exterior cuando la mujer pidió ampliar su testimonial y cuando finalmente lo hizo, algo que la querella también ponderó en su presentación.

LC con información de agencia Télam