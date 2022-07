Batakis prepara nuevas medidas para contener el dólar, mientras el Gobierno busca respaldo político a su plan de ajuste

Silvina Batakis debutó este miércoles en la reunión de Gabinete nacional, pero fue más una formalidad: con la mayoría de sus pares ya se había encontrado cara a cara en los días previos. Con algunos, como Gabriel Katopodis, titular de la abultada cartera de Obras Públicas, se vio al menos dos veces: la última fue el viernes, para ultimar los detalles del plan de obra pública que el presidente Alberto Fernández anunció el lunes pasado, como promesa de que no se va a paralizar la construcción pese a la crisis.

No hay fondos para derrochar, por lo que se debe gastar solo lo que hay y planificar bien con antelación, es el mensaje que transmite la jefa del Palacio de Hacienda. La misma directiva volvió a remarcar en la primera mañana de ayer en el salón Eva Perón del primer piso de la Casa Rosada, en un discurso que trascendió que fue “áspero”. “Es un escenario de restricción, no de recorte”, aclaró ante elDiarioAR una fuente al tanto de las reuniones reservadas de la ministra.

En ese contexto, la reemplazante del autoeyectado Martín Guzmán reunirá hoy al gabinete económico para analizar nuevas medidas, luego de las que dio a conocer la semana pasada para tranquilizar –poco– a los mercados. Con el dólar blue batiendo récords diarios –ayer tocó los $317–, además de ajustar el gasto, la intención es fortalecer las reservas del Banco Central: podría haber anuncios sobre un desdoblamiento de la moneda estadounidense, sobre todo para capturar los que ingresan los turistas extranjeros y evitar que se pierdan en las cuevas de los arbolitos.

En lo que va del año, 1,5 millones de extranjeros visitaron el país y gastaron US$ 1.400 millones, según precisó el ministerio de Turismo de Matías Lammens. De esa torta, sólo el 16% fue al mercado oficial. Fue el propio funcionario quien en la conferencia de prensa post reunión de Gabinete anticipó lo que podría venir: “Hoy por la brecha cambiaria, muchos de esos dólares no entran al Banco Central. Estamos trabajando con el Ministerio de Economía para que los turistas liquiden esos dólares y los puedan cambiar en el mercado único de cambio. En los próximos días habrá novedades en ese sentido”, anticipó el ex presidente de San Lorenzo.

Un dato más que confirma el interés del Gobierno por los dólares que traen los viajeros: a mayo de este año, hubo 120 mil arribos al país por vía aérea, un 1.682,4% más que en mayo de 2021, según la medición del Indec sobre el turismo internacional. En total, en los primeros seis meses del año hubo 2,7 millones de no residentes que pisaron suelo nacional.

Sobre esa medida para el sector turístico –junto con otras– discutirá hoy la mesa del gabinete económico, a la que además de Batakis y Lammens se sentarán sus pares de Trabajo, Claudio Moroni; de Agricultura, Julián Domínguez, y de Transporte, Alexis Guerrera, junto con el titular del Banco Central, Miguel Pesce, y la jefa de la AFIP, Mercedes Marco Del Pont. Está en duda la presencia de Daniel Scioli, ministro de Desarrollo Productivo, que no estuvo en la reunión de Gabinete por cuestiones personales. Y es incierto la fecha en que se oficializarán las medidas.

“En la reunión de hoy (por el miércoles) la ministra Batakis hizo un informe de la situación. Mañana ella tendrá reunión de gabinete económico donde se van a analizar diferentes medidas. La ministra y el gabinete económico las van a comunicar hacia fin de esta semana o la semana que viene”, dijo ayer la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti. A su vez, el director del BCRA Agustín D’Attellis sostuvo en declaraciones radiales que las medidas económicas que analiza el Gobierno para estimular el ingreso de divisas al mercado formal apuntan a que “la brecha cambiara vuelva a niveles normales”.

Anuncios económicos en medio de jugadas políticas

El segundo paquete de medidas de Batakis llegaría luego de tres días con un sinfín de reuniones de alto nivel para dotar de respaldo político su plan de ajuste fiscal. El lunes recibió a cinco gobernadores, entre los que se destacó el bonaerense Axel Kicillof, satélite de Cristina Kirchner. También estuvieron Raúl Jalil (de Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Omar Gutiérrez (Neuquén).

El martes recibió en su despacho al sanjuanino Sergio Uñac, al entrerriano Gustavo Bordet y al riojano Gustavo Quintela. La preocupación por la inflación y el contexto económico fueron eje de las conversaciones, que tuvieron como padrino al jefe de Gabinete, Juan Manzur. “Todos tenemos que ayudar a Batakis en este contexto complejo y difícil”, pidió casi con clemencia el tucumano, en una visita a Entre Ríos con Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social, y quien la semana pasada tuvo su cónclave privado con Batakis y ratificó la decisión de no otorgar más planes sociales a las agrupaciones piqueteras.

Este miércoles, la ministra de Economía llevó su mensaje a los intendentes del conurbano. Por la tarde, se encontró con Fernando Espinoza (intendente de La Matanza, el distrito más populoso), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Andrés Watson (Florencio Varela), Federico Achával (Pilar), Gastón Granados (Ezeiza), Fernando Moreira (San Martín), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Marisa Fassi (Cañuelas). También se sumaron Martín Insaurralde (jefe de Gabinete de Kicillof), el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Leonardo Nardini; el diputado provincial Mariano Cascallares, y el diputado nacional Marcelo Casareto. Según trascendió, los dirigentes le manifestaron a la ministra su preocupación por el aumento de precios de los productos de la canasta básica y la necesidad de garantizar la provisión en góndolas.

Me reuní con intendentes de la provincia de Buenos Aires, funcionarios y legisladores para trabajar juntos en los desafíos que se vienen. pic.twitter.com/69kQ0yaEEX — Silvina Batakis (@sbatakis) 20 de julio de 2022

Hay inquietud social en la zona más caliente de Buenos Aires, que se está sintiendo en la calle: Juan Grabois –que orbita a la vicepresidenta– cortó el puente Pueyrredón para exigir el salario básico universal, mientras la oficialista UTEP y la opositora Unidad Piquetera aceleraron sus conversaciones. El 27 de mayo las agrupaciones de izquierda se movilizarán a Plaza de Mayo, luego de una reunión ayer con el Evita y las demás organizaciones ligadas al Frente de Todos. “Seguimos esperando medidas sociales de Batakis”, comentó a elDiarioAR un importante dirigente de los movimientos sociales que pisa fuerte en el conurbano y tiene llegada directa al Presidente.

A su vez, ayer desde La Cámpora salieron a exigirle a Alberto Fernández que convoque a la oposición a un diálogo para buscar aplacar la crisis. “Hoy necesitamos ayuda, también de nuestra oposición”, invitó Kicillof desde un acto en Florencio Varela. El gobernador se reunió con intendentes radicales y hoy tiene previsto recibir a jefes comunales del PRO, según confiaron en La Plata a este medio.

Y aunque en receso, también en el Congreso hay rosca para contener políticamente el plan Batakis. En el círculo de Sergio Massa aseguran que hay contactos reservados con algunos actores de la oposición, planteando una agenda de común acuerdo y por fuera de la pelea electoral 2023, para que pueda implementarse entre septiembre y marzo próximos. Cerca de una importante espada legislativa de Juntos por el Cambio confiaron a elDiarioAR que el tigrense aún no lo llamó. El espacio opositor exige que el Parlamento sea más activo con el avance de leyes económicas, “que ayuden a la gente”, pero ​​desconfía del Gobierno.

MC