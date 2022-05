Beatriz Rojkes de Alperovich: “Yo no creo en la situación de abuso”

Beatriz Rojkés, esposa del ex gobernador de Tucumán y ex senador nacional, José Alperovich, quien fue procesado por abuso sexual, señaló este jueves 5 que él le pudo haber sido infiel con su sobrina pero descartó que haya existido una situación de abuso. “Como casi todas las mujeres que posiblemente hemos sido engañadas, prefiero creerle a mi marido”, señaló Rojkes de Alperovich.

Procesaron al ex gobernador José Alperovich por abuso sexual

Saber más

En declaraciones al programa “La inmensa minoría”(Radio con Vos) , Rojkés habló sobre la situación judicial que atraviesa el ex senador nacional. “¿Si le creo a mi marido? Sí, sí le creo. Es muy probable que no sea el único caso en el que un hombre engañe a una esposa. Pero yo he vivido 45 años con José y ¿hacer eso? De ninguna manera”, indicó al abrir las puertas a la infidelidad por parte de Aperovich y al mismo tiempo descartar el abuso.

Rojkes de Alperovich dijo de manera enfática: “Yo no creo definitivamente en la situación de abuso, en absoluto”. “No lo creo porque además esta chica venía a casa, jugaba con mis nietos. Usaba la casa de José para hacer sus cumpleaños”, insistió la ex senadora nacional.

“Yo no creo definitivamente en la situación de abuso, en absoluto”

Frente a la consulta del periodista sobre si perdonó la infidelidades del ex gobernadro de Tucumán la ex senadora dijo: “No sé si me fue infiel, tampoco lo sé. Yo puedo tener duda de lo primero, pero no tengo dudas por lo segundo”, comentó. “¿Qué marido dice que te fue infiel?”, planteó a continuación.

El miércoles 4 de mayo, José Alperovich fue procesado por abuso sexual y expresó: “Yo supongo que no se ha investigado a fondo. Supongo que la presión del feminismo tanto para la Justicia como para el periodismo es muy fuerte y yo no sé quién tiene la valentía para enfrentarlo. Por eso creo que el juez lo lleva a juicio, para darle la posibilidad a José que se defienda y que muestre todas las cosas que no salieron a la luz. Todo lo que nosotros tenemos documentado”, comentó Rojkés.

Rojkés acusó que “hay alguien muy interesado” en hacerle daño a su familia y que cree que “por ahí viene la cosa” al buscar un origen del caso. “Hay muchos temas que si uno los abre y si uno se centra solo en esto, se da cuenta que hay algo que no funciona”, explicó.

“Tengo mucha certeza de quién está detrás de esto, pero no lo voy a identificar —continuó en su argumentación—. Cuando este juicio termine, se abrirán otros caminos de investigación, de eso no tengan dudas. En Tucumán, si alguien habla con la gente en general, nadie duda de quien pueda estar detrás de esto. Y nadie cree que José pueda haber tenido este tipo de mala conducta”.

Rojkés criticó duramente a sectores del movimiento feminista: “Hay un grupo del feminismo que en realidad está actuando con todo lo que nosotros estábamos en contra de la actitud de los hombres y lo que está logrando es perjudicar los derechos de la mujeres, sobre todo en los derechos laborales. Eso no está bien”, indicó.

En ese sentido, aclaró: “Yo tengo autoridad moral para hablar del empoderamiento de las mujeres. Desde hace más de 20 años que acompaño a las mujeres y hemos trabajado a todo lo relacionado a proteger a la mujer en abusos sexuales, entre otros temas”. “Se le hace mucho daño a todo estos estos avances que hemos logrado cuando se puede avanzar con una mentira”, comentó.

LG con información de Radio Con Vos.