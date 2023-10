Caso Insaurralde: una tarjeta de crédito conduce a los investigadores hacia Estados Unidos

Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, partió desde Argentina hacia Madrid el 15 de septiembre último en un vuelo de Iberia, clase Business. Iba a encontrarse con su novia, Sofía Clerici, quien ya se encontraba en España desde hacía una semana. Emprenderían juntos un viaje en yate por el Mediterráneo. La Justicia ya detectó cómo se pagó el pasaje aéreo del intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia: con una tarjeta de crédito American Express de Estados Unidos, confirmaron a elDiarioAR fuentes directas de la investigación.

El dato obtenido por los investigadores abrió nuevos interrogantes en torno al patrimonio de Insaurralde, en el ojo de la Justicia desde que su acompañante, Clerici, publicó en sus redes sociales imágenes de ambos a bordo del barco de lujo, “Bandido”.

El juez Ernesto Kreplak y el fiscal Sergio Mola cuentan con un dato para identificar dicha tarjeta, como adelantó este miércoles la periodista Paz Rodríguez Niell en el programa de Ernesto Tenembaum en Radio con Vos. Fuentes de la investigación informaron a elDiarioAR que investigan el nexo de Insaurralde con Estados Unidos y la tarjeta en cuestión, pero primero necesitan reconstruir el número completo, ya que cuentan con uno parcial, que obtuvieron a través de la empresa turística que ofició como intermediaria en la compra. Luego buscarán conocer cuál es la cuenta bancaria vinculada a la misma; cuál es su titularidad; y cuál es el origen de los fondos; si dicha cuenta está declarada por su titular en el país y si se trata de una tarjeta a nombre de Insaurralde, de un tercero o de una empresa radicada en el norte, tres opciones que dispararían nuevas pistas y medidas de prueba.

La tarjeta de Estados Unidos se utilizó sólo para el pasaje de avión de Insaurralde. Clerici pagó su vuelo en clase Business en efectivo en Buenos Aires.

Hay otros puntos centrales de la causa conectados con el exterior. Los investigadores esperan información solicitada no sólo a Estados Unidos sino también a España -por ejemplo, dónde estuvo hospedado Insaurralde cuando no estuvo a bordo del yate y cómo se pagó esa estadía-; y a Uruguay, por los pormenores que trascendieron sobre el acuerdo de divorcio con Jésica Cirio, que tienen una conexión con ese país. El ex funcionario de Axel Kicillof está imputado por presunto lavado de dinero, al igual que Clerici y la exesposa de Insaurralde. El fiscal Mola también imputó a Juan Pablo de Jesús, vicejefe de Gabinete bonaerense y mano derecha de Insaurralde, tras una denuncia que lo vinculó con unas 60 propiedades inmuebles.

El expediente estuvo unas dos semanas en secreto de sumario, por lo que la fiscalía podrá comenzar a analizar las pruebas recolectadas durante ese perídodo por parte del juzgado, y eso podría activar nuevos pedidos de Mola en torno a la investigación.

Después de los allanamientos

A pedido del fiscal Mola, el juez Kreplar allanó esta semana siete domicilios vinculados a Insaurralde, Cirio y Clerici. En el barrio privado Nordelta, la Policía Federal comunicó a la guardia privada sobre la orden para que se dispusiera su ingreso, pero el personal informó a los agentes que Clerici se había mudado el fin de semana de las elecciones de la casa que habitaba hacia otra propiedad en el mismo barrio, a la que procedieron los uniformados.

Tras allanar su nueva morada, la Federal halló US$569.911, $2.000.000 y poco más de 2.000 pesos uruguayos, como informó La Nación. También encontraron siete carteras Louis Vuitton, la caja vacía de un reloj Rolex y cajas de “cuatro joyas Cartier” con la documentación que acredita la autenticidad de los objetos de lujo, confirmaron fuentes de la investigación a este medio.

Los policías también secuestraron dispositivos electrónicos de Clérici: dos Iphone, una MacBook, dos Ipad y una notebook, entre otros. Además, retuvieron dos pasaportes vencidos y dos vigentes y una serie de planillas de registros de visitas.

Uno de los hallazgos despertó algunas hipótesis que Clerici deberá aclarar: dinero negro, dinero de origen ilícito. Pero además del origen del dinero, el dato de la mudanza generó suspicacias: fue durante el fin de semana de las elecciones en primera vuelta. Además, sorprendió a los investigadores por qué Clerici habría conservado semejante suma de dinero en efectivo a sabiendas de su imputación en la causa y posibles medidas de prueba en su contra.

Clerici se encontraba en el domicilio de Nordelta, pero Insaurralde no fue hallado en ninguno de sus domicilios allanados, como sa casa en un barrio privado de la localidad de San Vicente, en el sur del Gran Buenos Aires (GBA).

En la Justicia no conocen su paradero, lo que despertó preocupación en la fiscalía de Mola. El exjefe de Gabinete bonaerense tiene una restricción impuesta que le prohíbe ausentarse de un radio de 100 kilómetros alrededor del juzgado sin notificar al juez de su destino, por lo que los investigadores entienden que se encuentra en la provincia de Buenos Aires.

elDiarioAR se comunicó con los abogados de Insaurralde para conocer su posición sobre las imputaciones y para preguntar por su paradero pero la defensa sostuvo que no hará declaraciones por el momento.

