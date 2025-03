Cerraron las alianzas porteñas: comienza la batalla entre el PRO y los libertarios por el control de la Ciudad

El plazo venció y la fragmentación es total. El tablero político porteño quedó partido en múltiples frentes tras el cierre de las alianzas electorales este miércoles. De cara a las elecciones del 18 de mayo, la Ciudad se encamina hacia una batalla sin cuartel: con el PRO y La Libertad Avanza en caminos separados, la centroderecha que gobernó Buenos Aires durante casi dos décadas enfrenta su mayor crisis interna. En el otro extremo del ring, el peronismo observa, paciente, esperando que el desorden ajeno le allane el camino.

Jorge Macri pone en juego no solo su gestión, sino su liderazgo. Sin la estructura de Juntos por el Cambio, con la UCR y la Coalición Cívica fuera del esquema y con el regreso de Horacio Rodríguez Larreta como un factor desestabilizador, el alcalde porteño enfrenta su primera elección sin red de contención. Mientras tanto, Karina Milei mueve sus piezas para consolidar su propio bastión en CABA, apostando por un armado 100% propio, sin concesiones.

Del otro lado, Leandro Santoro espera agazapado. El peronismo, que hasta hace no mucho parecía condenado a ser un actor secundario en la Ciudad, se frota las manos. Con el sello “Es ahora Buenos Aires”, Santoro buscará capitalizar el caos en la centroderecha y convertirse en el candidato más votado en un distrito que históricamente le fue adverso. La campaña ni siquiera empezó, pero ya hay un dato claro: con un mapa político fragmentado y sin PASO que ordenen la oferta electoral, la pelea será feroz y sin margen de error.

De acuerdo al cronograma electoral, las listas de candidatos deberán presentarse antes del 29 de marzo. Posteriormente, el 2 de abril se oficializarán, y el 13 de abril comenzará la campaña en medios audiovisuales. La veda electoral entrará en vigor el 16 de mayo, dos días antes de la votación.

La paradoja del PRO: dueño de la gestión, pero debilitado

El PRO llega a esta elección reducido a su mínima expresión. Sin la UCR-Evolución, la Coalición Cívica ni Confianza Pública, Jorge Macri enfrenta la pelea con menos aliados que nunca. Sin embargo, una jugada llamó la atención: la alianza con el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que comanda a nivel nacional el diputado Oscar Zago, hoy distanciado de la Casa Rosada. El sello del exjefe de bloque de La Libertad Avanza, uno de los miembros de la mesa fundadora del espacio libertario en CABA, podría ser la llave de una jugada que, de concretarse, se convertiría en la verdadera bomba del cierre de listas de la semana próxima: una virtual candidatura de Ramiro Marra por el oficialismo porteño.

Es que, más allá de las especulaciones, para contrarrestar la fuga de apoyos, el exintendente de Vicente López tiene pensado apostar a una boleta sin concesiones, con nombres de peso. Quienes suenan por el PRO como posibles candidatos son María Eugenia Vidal, Laura Alonso, Fernán Quirós y Waldo Wolff.

Pero una de las mayores amenazas contra los Macri la constituye un nombre familiar. Horacio Rodríguez Larreta, tras su fracaso en la interna presidencial de 2023, decidió irse del PRO y volver a la cancha con una candidatura a legislador porteño por el flamante Movimiento al Desarrollo (MAD), que coloca al exjefe de Gobierno porteño como una opción moderada dentro de la derecha. Su jugada no es inocente: busca convertirse en el contrapeso del macrismo duro y recuperar terreno después de su fallida aventura como candidato a la Casa Rosada.

En este contexto, quien volvió a meterse de lleno en la campaña fue Mauricio Macri. Cerca suyo entienden que esta elección no es solo sobre la Legislatura: es la primera batalla por el control del PRO en la Ciudad. Para sostener su proyecto, Jorge Macri blindó su gestión con hombres de confianza de su primo: Horacio Giménez en Seguridad y Hernán Lombardi en Desarrollo Económico. Un gabinete con olor a 2015 que busca vender gestión en tiempos de crisis.

La Libertad Avanza y la incógnita Marra

La gran apuesta porteña de Karina Milei es construir un espacio sin fisuras ni lealtades dudosas. Por eso, en esta elección, La Libertad Avanza no tendrá aliados y presentará una lista puramente libertaria. La estrategia libertaria en la Ciudad es doble: fortalecer su presencia en la Legislatura porteña y, al mismo tiempo, medir la solidez del alicaído macrismo. La orden de “El Jefe” fue clara: nada de acuerdos con partidos menores ni figuras con historial en otras fuerzas. Como no podría ser de otra manera, la versión porteña del oficialismo nacional, que responde a la legisladora Pilar Ramírez con mandato directo de Karina, se alineará al pie de la letra con una de las máximas del mileísmo: no hay acuerdo con la “casta”.

Sin embargo, hay un problema de base: el candidato. En la Casa Rosada confían en que la marca Milei alcanzará para sostener el caudal electoral. Las encuestas ubican a La Libertad Avanza con más de 25 puntos de intención de voto, apenas por encima del PRO. Pero la gran incógnita es si el sello libertario puede mantenerse competitivo sin un candidato fuerte que traccione. En el oficialismo barajan opciones mediáticas, como el vocero presidencial Manuel Adorni y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, pero ninguno fue hasta ahora confirmado.

Sin embargo, la mayor incógnita de todas en el mundo libertario la encarna hoy Ramiro Marra. El legislador porteño quedó fuera de carrera puertas adentro de La Libertad Avanza tras su pelea con Karina Milei y su expulsión de Las Fuerzas del Cielo en enero. Pero sabe que su nombre sigue rankeando alto en las encuestas y que su postulación podría afectar la performance de su expartido en los comicios del 18 de mayo.

Para eso, Marra no solo inició conversaciones con Zago, un viejo conocido que ahora volvió a acercar al PRO, sino también con el Partido Integrar, que encabeza el exlegislador y sindicalista Daniel Amoroso. También participaría de esos intercambios la Ucedé. Un armado que, de concretarse, fragmentaría aún más el voto libertario en la Ciudad. ¿O acaso el excandidato a jefe de Gobierno de Milei tiene otros planes, todavía más rupturistas, como sería aceptar formar parte de la lista de Jorge Macri?

Mientras Karina Milei apuesta a consolidar su propio modelo de liderazgo sin concesiones, Marra representa la primera grieta real dentro del mileísmo porteño. La pregunta es si el electorado libertario seguirá a rajatabla la línea de la secretaria general de la Presidencia o si la dispersión de las opciones terminará jugando en contra de su proyecto de control total en la Ciudad.

El peronismo: oportunidad y peligro de fragmentación

En un escenario de dispersión de la derecha, Unión por la Patria ve la oportunidad de dar un golpe histórico en la Ciudad. Todas las encuestas ubican a Leandro Santoro como el candidato con mejor intención de voto, lo que confirma un fenómeno que hasta hace poco parecía improbable: el peronismo tiene chances reales de encabezar la elección porteña.

El diputado nacional, que en 2021 quedó segundo detrás de Juntos por el Cambio, apuesta a que la fragmentación del PRO y La Libertad Avanza lo beneficie. Encabezará la lista “Es ahora Buenos Aires”, que agrupa al PJ porteño de Mariano Recalde junto con el Partido de la Victoria, Nueva Dirigencia, el Frente Renovador, el Frente Grande, el Frente Patria Grande, Partido Solidario y Kolina, entre otros.

Sin embargo, la interna peronista aún no está completamente ordenada: La Cámpora, el PJ y los sindicatos siguen negociando lugares en la lista, y el Movimiento Evita, con Jonatan Thea a la cabeza, todavía no confirmó si se sumará al esquema principal o si irá por fuera.

El actor clave en esta “rosca” es Juan Manuel Abal Medina, quien amaga con una candidatura propia, por lo que aún no definió su postura final. Si decide competir por separado, podría restarle votos clave a Santoro en una elección que se prevé ajustada.

Las otras fuerzas y la fragmentación total

La Unión Cívica Radical (UCR) de Martín Lousteau finalmente cerró una alianza con el Partido Socialista (PS) y el GEN. “Queremos aportar esa mirada, esa sensibilidad que creemos se ha perdido”, escribió en su cuenta de X el senador nacional y presidente del radicalismo a nivel nacional, al anunciar la confirmación del frente.

Por su parte, la Coalición Cívica de Paula Olivetto también irá en solitario, al igual que Confianza Pública de Graciela Ocaña. En tanto, el Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U), compuesto por el Partido Obrero, el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS), Izquierda Socialista y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), volverá a presentarse unido. La diputada nacional Vanina Biasi aparece como la candidata más firme para encabezar la boleta de legisladores porteños de cara al 18 de mayo.

PL/DTC