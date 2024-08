“Chadcri”, el meme que festeja la avanzada de Mauricio Macri contra el Gobierno

Mauricio Macri volvió a la escena pública en plan de marcarle la cancha al Gobierno. Sin atacar directamente a Javier Milei, el cabecilla del PRO dejó trascender sus críticas al “entorno” (principalmente, Santiago Caputo) y esta semana quedó envuelto en la polémica por votación de sus espadas legislativas en la ofensiva de la casta, con la aprobación del aumento a jubilados y el rechazo a los fondos reservados de la SIDE. La conversación en redes, especialmente por parte de usuarios cercanos al peronismo, se llenó de elogios y celebraciones del ex presidente, en clave irónica tuitera, aunque él luego aclaró que también estaba en contra del aumento jubilatorio.

“Execute order 66”, por ejemplo, es un meme recurrente en el que Macri ordena la ejecución de un plan maligno, similar al del Emperador Palpatine en Star Wars, Episodio III: La venganza de los Siths, cuando con esa simple orden, el villano dispone la eliminación de todos los maestros jedis en una única y devastadora escena. La foto de esta pieza se viralizó durante el último año de su presidencia, aunque su conversión en meme de aquel entonces fue mucho más modesta y no implicaba ninguna referencia a Star Wars (se puede encontrar un template disponible en memegenertor.es) aunque sí la connotación de malicia deliberada en la mirada del ingeniero.

Versión del meme de Macri con mirada maligna en 2019, previa al chiste actual de la referencia a Star Wars.

Comparaciones con otros personajes, como Little Finger de Game of Thrones (abajo) destacan el carácter calculador, despiadado y traicionero que usuarios del peronismo degustaron en este último episodio de la política nacional que tuvo a Macri como indiscutible protagonista. Aunque se lo representa como un villano, en estas memeificaciones se le restituye fortaleza y capacidad, atributos que no han sido consistentes en las representaciones meméticas del ex presidente, cuyos memes históricos más conocidos tienden a mostrarlo como una figura más bien patética y sin ganas de trabajar. Es la puerta giratoria de los memes políticos: sale el domador de reposeras, entra el killer.

Un Macri-Little Finger aprovecha la debilidad del ingenuo Milei-Ned Stark y culmina su traición, en Game of Thrones.

Meme clásico sobre Mauricio Macri en la presidencia, que lo caracteriza como ocioso, disperso y ridículo (parecido al célebre personaje Michael Scott de The Office, con el cual se lo ha comparado mucho también al ex presidente).

De domador de reposeras a killer

Una hipótesis: a diferencia de dirigentes como Javier Milei o Cristina Fernández de Kirchner, Macri tiene menos militancia joven en redes sociales dispuesta a producir y potenciar memes positivos sobre su persona por la sola adhesión a su liderazgo. Lo que se produce, en cambio, es una memeificación táctica en la que se vuelve un comodín de ambos grupos partidarios, que lo exaltan o denostan según la conveniencia coyuntural, siempre en el registro metairónico tuitero donde nadie habla nunca tan en serio (por lo que puede desdecirse en cuanto cambie el escenario).

Template de “Soyjoy VS Yes Chad”, una de las versiones más comunes de los memes del Chad.

“Chadcri” es la aplicación del conocido meme del Chad, del cual hemos hablado varias veces en este espacio: la metáfora definitiva de la discusión política digital contemporánea. El Chad es un personaje hipermasculinizado, con mucha agencia y deliberación, dotado de simpleza y total eficacia. Alguien que hace lo que se le canta, no pide permiso ni perdón. Un ganador total. Estas cualidades de macho alfa quedan resaltadas por su opuesto: el Virgin, un varón perdedor, de rasgos delicados, al que a menudo se lo muestra llorando de impotencia ante la impasible mirada del Chad.

Con el mismo estilo de las imágenes del Milei musculoso, el Chadcri aparece para marcar como “llorones” a usuarios libertarios como el Gordo Dan, que acusan operaciones en su contra para avivar la interna del gobierno entre Karina Milei y Victoria Villarruel.

Bracesco tradujo los términos de esta metáfora del Chad al imaginario y estética antiterroristas que promueve el Gobierno, como justificación de la necesidad para esos fondos reservados de inteligencia que los diputados –entre ellos, del PRO– rechazaron esta semana. Las fotos de Milei llorando en el Muro de los Lamentos, viralizadas en febrero de este año, sirven aquí para la construcción de su versión Virgin, impotente contra su agresor árabe (Macri), quien –según el oficialismo– le habría quitado al gobierno su herramienta contra el terrorismo islámico. El texto en árabe dice “Guía mi mano en este gran día de venganza”.

Uno de muchos tweets de Bracesco con imágenes de Macri como un terrorista islámico (en este caso, Osama Bin Laden).

Dentro de la lógica irreverente y provocadora de Twitter, Mauricio Macri es caracterizado como un actor fuerte de la política. Alguien con poder de fuego, que actúa y obtiene resultados. Este concepto fue plasmado en su momento por usuarios libertarios que, haciendo uso de este comodín (como decíamos antes), postearon memes del Chadcri con la frase “¿pensaste que me iba a quedar de brazos cruzados kukardo (kirchneristas)?”, como recordando que Macri, a menudo olvidado o desplazado de la discusión y cálculo políticos, también juega. Durante el último tramo de la campaña electoral, cuando el macrismo quedó en el lugar de desempatar la elección, militantes de Milei cayeron en esta exaltación que ahora es retomada por usuarios del peronismo, como muestran las dos versiones del meme a continuación, de octubre de 2023 y de esta semana:

Arriba: versión libertaria de octubre de 2023; abajo: versión peronista de esta semana (donde “kukardo” se reemplaza por “liberto”).

La profecía de Rebord

En el mismo clima de discusión, esta semana usuarios reflotaron un fragmento de conversación entre Tomás Rebord y Pedro Rosemblat, de noviembre del año pasado, en el que el primero alertaba sobre la celebración libertaria de Macri como un error: “Macri no tenía memes. Nadie nunca hizo un meme a favor de Macri. Lo hicieron los libertarios. Chadcri… que es un error. Sólo puede ser un error Chadcri. Es un problema Chadcri. La primera persona que en su casa agarró y editó una foto y puso a Macri con un mentón más grande del que él tiene fue un pibe libertario que hasta hace dos meses estaba puteando a todos porque eran la revolución de la política argentina. Y yo lo que creo es que hoy no duele Chadcri, hoy no duele, pero son esas cosas, uno las conoce… Chadcri va a ser algo que ellos lo van a ver en un año y van a decir ”nooo.“

Conversación entre Tomás Rebord y Pedro Rosemblat, en noviembre del año pasado, en el programa Tres Estrellas de Gelatina.

“Pifié, fue menos de un año” tuiteó Rebord esta semana en su compartida del video que ya había vuelto a circular en Twitter. Efectivamente, muchos cabecillas de la Libertad Avanza en el mundo digital profirieron insultos y quejas contra la maniobra del ex presidente, a quien identificaron en el bando de los enemigos, incluso reflotando algunos de los peores memes en su contra, como este de marzo de 2021 en el que el ex presidente participó de un zoom de Juntos por el Cambio desde la cama, en pijama y con cara de dormido (más cerca del domador de reposeras que del killer).

Arriba: Versión del meme “Macri pachorra” circulada esta semana por la cuenta oficialista usdtermo; abajo: versión de 2021 como parte de las burlas que suscitó la imagen, que sigue la línea de bromas que lo tildan de vago (“reposera”).

Expresiones como las de Agustín Romo y el Gordo Dan, que salieron a plantar posiciones , respectivamente, contra Macri y a favor de Patricia Bullrich dentro de la interna del PRO, les valieron, por parte de distintos usuarios, recordatorios sobre sus idas y vueltas en relación a ambas figuras:

Arriba: Tweet de esta semana de Agustín Romo contra el concepto de lo que fue la gestión de Macri, en medio del conflicto con el ex presidente; abajo: tweet de Romo de octubre de 2023, celebrando la audacia política de “el killer”.

Arriba: Tweet del Gordo Dan de esta semana, una reacción positiva a las declaraciones de Bullrich sobre la necesidad de los fondos reservados de la SIDE; abajo: tweet del Gordo Dan, de octubre de 2023, acusando a Bullrich de haber sido montonera y de poner bombas (en línea con el discurso de Milei en los primeros debates presidenciales, previos a la elección general), compartida por Santiago Siri en respuesta al tweet de Gordo Dan esta semana.

Como es sabido, los libertarios son de cambiar drásticamente su enfoque y apreciación por distintas figuras públicas, empezando por el propio Javier Milei, que pasó de las acusaciones a Bullrich por “poner bombas en jardines de infantes” a endulzarla con imágenes de tiernos leones y patitos de un día para el otro. Este giro antimacrista de los trolls del gobierno no quita en absoluto que mañana puedan volver a la exaltación del Chadcri, más aún retomando nuestra hipótesis de la función comodín de este meme en la discusión política digital.

Los verdaderos macristas

No obstante el poco caudal de apoyo y celebración genuinos, parece haber en las redes sociales expresiones de un macrismo auténtico, que participa de estas discusiones con convicción aunque surfeando como puede las olas de una polarización que, de momento, no puede protagonizar.

El meme de Chadcri también ha aparecido dentro de la comunidad de hinchas de Boca, afines a su conducción dentro de la vida política del club.

Estos usuarios no se acoplan del todo al mileismo, quizás un poco por discrepancias con su estilo de conducción (especialmente por incomodidad con los componentes plebeyos, estéticamente disonantes con el imaginario clasista del primer macrismo), quizás otro poco por las alianzas con actores del peronismo como Daniel Scioli. Una usuaria del libertarianismo que expresó su enojo con Macri diciendo arrepentirse de no haber votado a Scioli en 2015 fue acusada tanto de ser “servicio” (de la SIDE) como infiltrada del peronismo, a través del meme a continuación, con el que se suele acusar la falsa identidad de usuarias mujeres que buscan la atención de varones en Twitter.

Expresiones de usuarios que reivindican la gestión de Mauricio Macri.

Aunque menos centrales y vistos, los promotores de Macri aún existen y parecen buscar su oportunidad para disputar al libertarianismo su lugar en la genealogía antiperonista y liberal que el gobierno y sus seguidores acaparan, no sin ciertas ambivalencias. Así parece pensar el propio Macri. Quizás de acá a un tiempo pueda contar con el apoyo y la participación genuina de celebradores propios. Quizás Chadcri, un meme nacido de la ironía tuitera y el oportunismo político, pueda ser apropiado por los que auténticamente consideren al ex presidente como el último mandatario “serio” que tuvo la Argentina, un liderazgo político que puede revalorizarse ante una deriva autoritaria y corrupta del gobierno, que alimente más comparaciones con el kirchnerismo (como ocurre ante la candidatura de Ariel Lijo para la Suprema Corte), creíbles para una parte importante del electorado.

NC/MG