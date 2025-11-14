En un clima tenso, Patricia Bullrich y Victoria Villarruel se reúnen para acordar la agenda legislativa en el Senado

La ministra de Seguridad y senadora electa de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, se reunirá con la vicepresidenta Victoria Villarruel este viernes desde las 12, en el que será el primer cara a cara de la futura jefa del bloque oficialista con la vicepresidenta después de las elecciones del 26 de octubre y tras los fuertes encontranzos que ambas mantuvieron en los últimos meses.

La intención es trabajar en el esquema de las sesiones extraordinarias que se iniciarán el 10 de diciembre, y para las cuales deberán conformarse las nuevas comisiones de Presupuesto, de Trabajo y Previsión y de Legislación Penal para debatir los proyectos que impulsará el Poder Ejecutivo.

Villarruel no tiene diálogo con el Gobierno desde hace unos meses, cuando en julio se votaron las leyes de Movilidad Jubilatoria, Moratoria Previsional y de Discapacidad, rechazadas luego por el Gobierno.

Para esa sesión, ambras cruzaron fuertes acusaciones ya que la ministra de Seguridad le exigía a Villarruel que no presidiera la sesión, mientras la vicepresidenta la acusó de haber integrado organizaciones terroristas.

Ahora, intentarán coordinar la convivencia en el Senado y el esquema de sesiones extraordinarias para las leyes de Presupuesto y las reformas laboral y tributaria.

El pasado miércoles, la ministra de Seguridad y senadora electa de La Libertad Avanza (LLA), se reunió con los legisladores libertarios y les anunció que el debate por reforma laboral empezará en diciembre en el marco de las sesiones extraordinarias.

Si bien la prioridad central del primer llamado a extraordinarias será el Presupuesto 2026 y el proyecto de Inocencia Fiscal, Bullrich señaló antes los senadores de LLA la importancia de comenzar a discutir la reforma laboral.

La funcionaria mantuvo un encuentro con los senadores libertarios con mandato vigente y los que asumirán el 10 de diciembre, a quienes brindó detalles de la reforma laboral que impulsa el Gobierno.

“Reunimos el bloque. Estamos preparándonos para las reformas y fortaleciendo el diálogo constructivo con todos los espacios que quieren una Argentina que no pare de crecer”, expresó la funcionaria desde sus redes sociales.

Bullrich detalló que la reforma laboral debe tener una mirada “a favor del mercado para generar empleo, que es uno de los principales problemas”.

Uno de los temas que se trató es el cronograma de trabajo y el proyecto de Presupuesto, que tendrá que debatirse en la Cámara de Diputados y donde se espera que se apruebe entre el 11 y 12 de diciembre.

El Senado deberá esperar hasta el lunes 15 de diciembre a que llegue la media sanción de Diputados, por lo que la idea es que, mientras avanza la ley de gastos y recursos, comience a debatirse la reforma laboral.

Como el Senado se toma dos semanas entre la discusión en comisión y el debate en el recinto de sesiones, las opciones son tratar el Presupuesto 2026 sobre tablas el 22 de diciembre o, en su defecto, el 29 y 30 de diciembre.

Otro de las normas que busca sancionar el Gobierno es la ley de Inocencia Fiscal, que permite blanquear dólares que no hubieran ingresado al sistema.

En la reunión que mantuvo con los senadores, Bullrich también habló sobre la reforma del Código Penal, donde se espera incorporar todas las leyes aprobadas, como la ley antimafias y el dictamen sobre imputabilidad, aunque se estima que ese debate llevará más tiempo.

El Gobieno llamará a extraordinarias en diciembre y después del 18 de enero, cuando buscará sancionar las reformas laboral y tributaria y avanzar con los cambios en el Código Penal.

Participaron de la reunión los legisladores electos Agustín Coto, María Emilia Orozco y Bartolomé Abdala, entre otros.