Criptogate: el Senado rechazó la conformación de la comisión investigadora de $LIBRA

Por un voto, el Senado no logró conformar una comisión investigadora que analice la responsabilidad de Javier Milei en el escándalo $LIBRA. La iniciativa había sido impulsada por el radicalismo. Sin embargo una parte del bloque terminó cambiando de opinión al momento de la votación. Horas antes, funcionarios de Casa Rosada habían llamado a gobernadores radicales para desactivar la comisión.

La Libertad Avanza pudo respirar tranquila. En medio del criptogate, con denuncias judiciales que se acumulan en los tribunales locales y norteamericanos, la oposición avanzó para crear una comisión que investigase las responsabilidades del gobierno nacional en el derrumbe de la criptomoneda $LIBRA. Pero no lo consiguió por un voto: necesitaba llegar a los dos tercios del total de la Cámara, que son 48 votos, y solo llegó a 47.

Acompañaron la iniciativa los 34 senadores de Unión por la Patria, Guadalupe Tagliaferri (PRO) y una parte de la UCR, autora original del proyecto. Eduardo Vischi, jefe de bloque radical, sin embargo, votó en contra, a pesar de haber firmado la iniciativa. Tampoco acompañaron la mendocina Mariana Juri, la entrerriana Stella Maris Olalla, el santafesino Eduardo Galaretto y los chaqueños Víctor Zimmermann -recién llegado de su pedido de licencia- y Mercedes Valenzuela.

Los gobernadores radicales había sentado postura y habían decidido respaldar al Gobierno. El resto de la bancada, como Pablo Blanco, Martin Lousteau o Maximiliano Abad, acompañó. Pero sin esos seis votos radicales no se logró llegar al número.

El encargado de presentar el proyecto fue, curiosamente, el radical Blanco, que luego votaría a favor. “No podemos hacer nada o decir nada. Que vengan y digan que no hicieron nada ilegal, y listo. Lo felicitamos al presidente, premio Nobel de Economía. Que muestren que no cometieron ningún delito, aunque yo creo que sí”, provocó el senador fueguino, quien se quejó de que el titular de bloque libertario, Ezequiel Atauche, los acusara de “golpistas” por impulsar la iniciativa.

“El presidente se ha puesto a disposición. Ni yo ni el pueblo argentino duda de la honestidad del presidente, estamos tranquilos”, intentó argumentar, previo a la votación, Atauche. En la bancada peronista se reían, incrédulos. El jefe de bloque libertario intentó desactivar la conformación de la comisión con una promesa: convocar la comisión de Asuntos Constitucionales para conversar del tema cuando comenzaran las sesiones ordinarias. Es decir, la promesa de la comisión para discutir la posibilidad de crear una comisión.

Fue con este argumento, sin embargo, que el Gobierno logró neutralizar la embestida contra el Presidente. Temprano a la mañana, funcionarios de Casa Rosada -en la oposición identifican que Santiago Caputo estuvo detrás del operativo- se abocaron a llamar a varios gobernadores radicales, como el correntino Eduardo Valdés o el santafesino Maximiliano Pullaro, para que bajaran la convocatoria. Este pedido revolucionó al bloque radical, ya que había varios senadores -como Blanco o Lousteau- que venían presionando para empujar la iniciativa.

“Se dieron vuelta”, mascullaba una de las impulsoras de la iniciativa.

