Cristina Kirchner asume hoy como abogada su defensa en el juicio oral por la causa Vialidad

Los alegatos de la defensa en el juicio por la causa Vialidad que tuvieron lugar esta semana continúan hoy viernes en el Tribunal Federal Oral 2, ante el cual la expresidenta Cristina Kirchner presentará sus argumentos como abogada en una transmisión que podrá seguirse por YouTube.

Causa Vialidad: este lunes comienzan los alegatos de la defensa y Cristina hablará el viernes

Saber más

“Mañana (por hoy) continúan las audiencias de la causa 'Vialidad'. A partir de las 9.30hs, el Dr. Beraldi seguirá desarmando las mentiras de Luciani y Mola, y desde las 11hs ejerceré mi propia defensa de acuerdo al artículo 104 del CPPN”, tuiteó anoche la vicepresidenta a modo de anuncio.

La última vez que la vicepresidenta se pronunció en la causa fue el 23 de agosto pasado, sin autorización y fuera del ámbito del tribunal, previo al intento de magnicidio. Fuentes del oficialismo esperan que ocurra “algo parecido a lo del alegato público”, en referencia a la manifestación espontánea de ese día en las inmediaciones del Congreso en favor de la ex presidenta . El sindicalista Pablo Moyano recordó que la Confederación General del Trabajo (CGT) se encuentra en estado de “alerta y movilización” y anticipó que cuando Cristina Fernández intervenga ante el tribunal habrá presencia de la CGT en las calles.

Hay expectativa en Comodoro Py por el tono que tendrá el alegato de la vicepresidenta. Se espera que, al igual que en su intervención del mes pasado, su defensa será de naturaleza política. El abogado Carlos Beraldi tomó durante esta semana una posición técnica para intentar desarmar el alegato de la fiscalía, cuestión sobre la que avanzará hoy.

Esto no es un juicio a Cristina Kirchner, esto es un juicio al peronismo, esto es un juicio a los gobiernos nacionales y populares, a los que peleamos por la verdad, la justicia, el salario, las jubilaciones, la independencia Cristina Fernández de Kirchner — Vicepresidenta de la Nación

En los últimos días la defensa del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido refutó la acusación que le formularon los fiscales, advirtiendo que se construyó “un relato” que no consiguió siquiera explicar qué se le imputa al ex funcionario.

Por su parte, la defensa del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala pidió la absolución por inexistencia de delito. Su abogado Lucio Simonetti explicó al tribunal los errores que, según su criterio, cometió la fiscalía al elaborar la acusación. El letrado señaló que su defendido no fue incluido en la acusación inicial que formuló Javier Iguacel, ex titular de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, sino que fue añadido mucho después de que tramitara la causa, a raíz de un dictamen de los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Mahiques.

El argumento de la defensa de Cristina

El lunes, pasado la defensa de la vicepresidenta comenzó a refutar los argumentos de la acusación fiscal. En una exposición que duró cerca de seis horas, el abogado Beraldi arremetió contra los fiscales: “A contramano de lo que marca la ley, hay que demostrar la inocencia”. Denunció un “apagón informativo” en torno al caso, contraponiendo las acusaciones de los fiscales con testimonios que se registraron en los tres años del juicio.

El abogado se preguntó cómo los fiscales pudieron construir la acusación sosteniendo que ninguno de los organismos de control, incluido el Congreso, cumplió con su función de controlar o lo hizo ignorando lo que según la imputación fueron delitos de asociación ilícita y defraudación en perjuicio de la administración pública. Según su interpretación, este hecho demuestra que los fiscales “construyeron un relato” sobre la base de “mentiras”.

Mañana continúan las audiencias de la causa “Vialidad”. A partir de las 9.30hs, el Dr. Beraldi seguirá desarmando las mentiras de Luciani y Mola, y desde las 11hs ejerceré mi propia defensa de acuerdo al artículo 104 del CPPN.https://t.co/f8qrd0vbP6 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 22 de septiembre de 2022

Para Beraldi, la Fiscalía hizo un “intento desesperado” por mantener la acusación, para lo que “se falsearon pruebas y se introdujo un supuesto plan 'limpiar todo'”,que incluía una reunión entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez para borrar las pruebas de supuestas irregularidades en la obra pública. El letrado negó que esa reunión haya existido, y señaló que la entonces mandataria estaba encabezando un acto político en la provincia de Río Negro, lo cual justificó mostrando imágenes.

Por último, el abogado de Cristina Kirchner en su alegato recordó que tanto la vicepresidenta como el expresidente Néstor Kirchner fueron sobreseídos por inexistencia de delito en causas penales ya cerradas por sus vínculos comerciales con Lázaro Báez. Asimismo, sostuvo que no hay normas que impongan a la Presidencia de la Nación el control de adjudicación de obra pública.

Para la fiscalía, 12 años de prisión para CFK

El 22 de agosto pasado, el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión para la vicepresidenta.También, y en un hecho inédito, solicitó al tribunal que la inhabilite de manera perpetua a ejercer cargos públicos. El fiscal la caracterizó como jefa de una asociación ilícita para defraudar al Estado, en lo que ha sido, dijo, “la maniobra más grande de corrupción en la historia del país”.

La fiscalía también solicitó al Tribunal Oral las condenas a 12 años de prisión para el empresario Lázaro Báez; a diez años para el exministro De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López y a cuatro años para el ex subsecretario Fatala, entre otros presuntos organizadores de la asociación ilícita. Además, pidió que se decomisen bienes por casi mil millones de dólares.

Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión Diego Luciani — Fiscal

El fiscal Luciani no había terminado de hacer su alegato cuando el presidente Alberto Fernández, quien declaró como testigo en la causa, manifestó su rechazo a la condena pedida para la vicepresidenta. “Hoy es un día muy ingrato” tuiteó Fernández y transmitió su “más profundo afecto y solidaridad” con la ex presidenta. En ese mensaje, adjuntó un comunicado del Gobierno Nacional que califica el juicio como una “persecución judicial y mediática”.

Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta @CFKArgentina. pic.twitter.com/cOMH2iKjnK — Alberto Fernández (@alferdez) 22 de agosto de 2022

“Derecho de Defensa”

Luego que el fiscal Luciani presentara sus pruebas y pidiera las condenas, la exmandataria solicitó ampliar su declaración indagatoria. Sin embargo, el Tribunal decidió rechazar el pedido, al sostener que las ampliaciones sólo pueden realizarse antes de que comiencen los alegatos. El abogado de la vicepresidenta argumentó que su pedido se basa en que durante el alegato de la fiscalía se expusieron cuestiones que no habían sido “ventiladas” durante el juicio.

Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 22 de agosto de 2022

El 23 de agosto, Cristina Kirchner habló durante más de una hora y media por su canal de Youtube desde su despacho del Senado, donde dijo que los fiscales “adoptaron el guión de los medios”, aludiendo a la teoría del lawfare que articula su defensa política ante la justicia. Además, leyó mensajes de texto entre el ex secretario José López y el empresario Nicolás Caputo, amigo del ex presidente Macri, en torno a la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.

Además, apuntó a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, otro miembro de Cambiemos cercano a Macri prófugo de la justicia, y al “partido judicial”, el cual, dijo, “confunde asociación ilícita con gobiernos populares”. En esa línea, identificó al presidente del tribunal Giménez Uriburu como el “arquero del Liverpool” que sobreseyó a Macri en la causa por espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, “el mismo que juega en Los Abrojos (la quinta de Macri) con Luciani, que es el fiscal”.

Cuando el fiscal Luciani dice 'donde uno aprieta, sale pus' tiene razón fiscal Luciani, la pus de ustedes, los macristas. Esto es lo que sale y no investiga Cristina Fernández de Kirchner — Vicepresidenta de la Nación

El atentado

Tras la declaración pública de Cristina Kirchner, comenzó una vigilia en la puerta de su domicilio en Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta. También hubo manifestaciones en su contra, que derivaron en incidentes y represión por parte de la Policía de la Ciudad. La vicepresidenta apuntó al Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Lo único que le faltaba a Rodríguez Larreta para ser Macri: la policía de la ciudad reprimió con palos, gas pimienta y gases lacrimógenos a ciudadanos y ciudadanas que se acercaron a Juncal y Uruguay como muestra de apoyo frente a los insultos de un grupo de energúmenos macristas — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 22 de agosto de 2022

Luego de idas y venidas por la seguridad del lugar, de la vicepresidenta y los vecinos del barrio, la noche del jueves 1º de septiembre, Fernando Sabag Montiel le gatilló dos veces un arma pero no salió ningún disparo. En su primera aparición pública después del hecho, Cristina Kirchner dijo, emocionada: “Yo siento que estoy viva por Dios y la Virgen”.

LC