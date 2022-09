Vialidad: Beraldi negó que Cristina Kirchner se haya reunido con Lázaro Báez en 2015

Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, acusó que el día en que la fiscalía señaló que ella tuvo una reunión con Lázaro Báez en el marco de un plan para borrar las pruebas de supuestas irregularidades en obra pública, la entonces mandataria estaba encabezando un acto político.

Vialidad: Cristina acusó por Twitter a los fiscales de "mentir descaradamente"

Saber más

De esta manera, el letrado negó que haya existido una reunión en Santa Cruz el 30 de noviembre de 2015 entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez.

Primero, Beraldi recordó que el fiscal había señalado que el avión presidencial TANGO 01 ese 30 de noviembre había realizado un vuelo rasante en Santa Cruz.

Según el abogado, eso había sucedido el día anterior y no cuando lo había apuntado el fiscal Diego Luciani en su alegato.

Luego aseguró que ese 30 de noviembre de 2015, la entonces Presidenta no estuvo en Santa Cruz sino en la provincia de Río Negro.

En ese sentido, mostró imágenes de una acto político que realizó la vicepresidenta en la ciudad rionegrina de Bariloche.

“Intento desesperado”

Para Beraldi, la fiscalía de la causa Vialidad hizo un “intento desesperado” para mantener la acusación que tenía “certificado de defunción” y para ello se falseó prueba y se introdujo el supuesto plan “limpiar todo” en base a llamados de otro acusado, José López.

La Vicepresidenta “no aparece directamente en ningún mensaje; no hay ningún mensaje que surja de la doctora Fernández a ninguna de estas personas”, sostuvo Beraldi en su segundo día de alegato ante el Tribunal Oral Federal 2.

El defensor se refirió a mensajes y llamados del teléfono celular del exsecretario de Obras Públicas surgidos de una pericia hecha en otra causa penal, la que se le siguió por enriquecimiento ilícito y que el Tribunal Oral Federal 2 aceptó incorporar como prueba al debate por supuestos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola hicieron “un intento desesperado de tratar de darle una nueva vida a la acusación de asociación ilícita que había recibido una partida de defunción en el desarrollo de este juicio”, analizó Beraldi sobre este plan que la fiscalía presentó como “limpiar todo” en su alegato final.

En base a estos mensajes de López, “más de 26.000” de los cuales los fiscales “usaron cuatro o cinco” se construyó, advirtió Beraldi, una nueva acusación en el alegato que no había sido incluida en el requerimiento de elevación a juicio ni durante los casi tres años de debate.

“Se trata de esa supuesta intención directa por parte de Cristina Fernández de Kirchner de llevar a cabo un proceso en el cual se borran las pruebas de lo que había ocurrido, se ordena que se le dieran a (Lázaro) Báez mayores recursos financieros”, enumeró sobre esa acusación fiscal.

Esto “iba a vehiculizarse con resoluciones administrativas que aumentaban partidas y sobre esa base permitir, vamos a decirlo sin eufemismos, que se robara toda esa plata”

Beraldi remarcó que la ex Presidenta no apareció como autora ni receptora de ningún mensaje o llamada y sólo hubo referencias de terceros como “voy a ir a ver a la señora”.

“El punto más cercano es un mensaje del secretario de Obra Pública con un secretario privado de la señora Cristina Fernández de Kirchner dando a entender una reunión. Por supuesto que tener una reunión de un Secretario de Estado con un Presidente es algo rutinario”, evaluó

La expresidenta enfrenta un pedido de condena a 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por parte de los fiscales, como supuesta “jefa” de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Ayer, su defensa cuestionó con dureza a la Fiscalía; afirmó que incurrió en “mala praxis” para sostener una “fantasía” y aseveró que la acusación quedó “fulminada” ante las pruebas obtenidas en casi tres años de juicio oral.

En tanto, a través de Twitter, la Vicepresidenta consideró en el inicio de los alegatos quedó probado “en forma documentada” que los fiscales Luciani y Mola “mintieron descaradamente”.

Asimismo, invitó a “seguir mirando” la segunda jornada de alegato que presentaban hoy sus abogados y que “continúa con la demolición de la escandalosa acusación” de los fiscales.

Dalbón tildó a los fiscales de la Causa Vialidad como “dos delincuentes”

El abogado Gregorio Dalbón destacó la exposición de su colega Carlos Beraldi, quien defiende a la vicepresidenta Cristina Kirchner, en los alegatos por la causa Vialidad, a la vez que cuestionó con dureza a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

“Fue una clase magistral del colega Beraldi. Ya por demás, sentí lástima por los fiscales Luciani y Mola porque no van a terminar bien”, subrayó Dalbón al tiempo que aclaró que no se trata de una amenaza sino de “una consecuencia de su actuar”.

“Lo que hizo Beraldi fue mostrar la verdad con pruebas. Es decir, la mentira, como dijo Cristina en su Twitter, de Luciani y de Mola con una altura jurídica y buenos modales. Los está sacando de la Justicia argentina a estos dos fiscales que, cuando termine el juicio, van a perder sus cargos porque inventar una causa, pedir pena para condenar inocentes es un delito”, amplió el abogado en una entrevista a C5N.

Asimismo, añadió que “son dos delincuentes que van a quedar fuera de la Justicia”, mientras que dijo que se trata de un “tribunal del lawfare” compuesto por “los jugadores de fútbol”, en referencia a los partidos que disputaron durante un certamen que se realizó en una quinta del ex presidente Mauricio Macri.

“Al no tener un Estado de Derecho concreto en Comodoro Py sino un comercio, es muy difícil saber cómo va a salir una causa.

Cuando uno va con el derecho como fue Beraldi, deberían absolver a Cristina y a todos los imputados en la causa, pero estamos por fuera del Estado de Derecho, con un tribunal que no le permitió ampliar su indagatoria cuando el fiscal agregó pruebas. Cuando agregan algo, ante la duda, deben estar con el imputado no con la fiscalía“, cruzó.

En la misma línea, se mostró en desacuerdo con las autoridades a cargo de investigar el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, vinculó a la jueza María Eugenia Capuchetti con el diputado del PRO, Cristian Ritondo y referenció a Carlos Rívolo como “el fiscal del lawfare”.

“A mí Capuchetti no me va ni me viene y sus antecedentes me hacen acordar a Ritondo. Carlos Rívolo es un fiscal del lawfare, a mi criterio, todo lo que digo es mi opinión personal y creo que están llevando la causa a un intento de homicidio cuando todo es mas grave”, manifestó. .

Por último, Dalbón opinó sobre un dibujo de Nik publicado en La Nación, y reveló que presentará su demanda ante la justicia.

“Hablé con Juliana Di Tullio y lo voy a demandar. No podemos permitir que sea un chiste el atentado terrorista que sufrió Cristina y que minimicen eso ridiculizando a la víctima, revictimizándola y tomándole el pelo al Presidente (Alberto Fernández). Se está naturalizando que cualquiera pueda tomarle el pelo al Presidente y a la vice”, concluyó.

Con información de NA.

IG