Cristina Kirchner disertará en Ensenada en un acto por el aniversario de la muerte de Perón

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner disertará este sábado en la ciudad bonaerense de Ensenada como parte de los homenajes del Frente de Todos (FdT) por el 48º aniversario de la muerte del líder justicialista Juan Domingo Perón.

El acto tendrá lugar en el Polideportivo Municipal de Ensenada a partir de las 16, tendrá como lema: “A 48 años del fallecimiento de Perón: Argentina, política y economía”, y participará también el intendente local, Mario Secco, se informó en un comunicado.

Perón falleció el 1° de julio de 1974 en la Quinta de Olivos -a meses de haber asumido su tercer mandato presidencial en octubre de 1973-, como consecuencia de un paro cardíaco derivado de la cardiopatía isquémica crónica.

Lo sucedió su esposa, la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, quien fue derrocada por un golpe de Estado el 24 de marzo de 1976.

La expectativa se centra en si la vicepresidenta seguirá profundizando en la interna con el presidente Alberto Fernández. Este viernes en un acto de la CGT, el mandatario llamó a recordar las enseñanzas de Juan Domingo Perón y su “mensaje de unidad” durante la última presidencia, a la vez que sostuvo que el líder justicialista “no necesitó una lapicera”.

“Cuando muchos le pedían que no era el camino el diálogo, que había que tomar las armas, nos enseñó que jamás hay que obligar a nadie, hay que persuadir, y me quedó con esa frase, porque la política no es otra cosa que convencer al otro de que lo acompañe en la empresa que va a empezar”, subrayó el jefe de Estado. El Presidente respondió a una frase que lanzó Cristina Kirchner en el acto de los 100 años de YPF, el 3 de junio en Tecnópolis, cuando le dijo: “Te pido que uses la lapicera” para gobernar“.

