Alberto Fernández, en el acto en la CGT: “Perón nunca necesitó de una lapicera”

Y un día se produjo la respuesta de Alberto Fernández. Esta tarde, en un acto en la CGT, el Presidente llamó a recordar las enseñanzas de Juan Domingo Perón y su “mensaje de unidad” durante la última presidencia, a la vez que sostuvo que el líder justicialista “no necesitó una lapicera”.

Cristina, sobre un acuerdo con el FMI: "La lapicera la tiene el Presidente"

“Cuando muchos le pedían que no era el camino el diálogo, que había que tomar las armas, nos enseñó que jamás hay que obligar a nadie, hay que persuadir, y me quedó con esa frase, porque la política no es otra cosa que convencer al otro de que lo acompañe en la empresa que va a empezar”, subrayó el jefe de Estado. El Presidente respondió a una frase que lanzó la vicepresidenta Cristina Kirchner en el acto de los 100 años de YPF, el 3 de junio en Tecnópolis, cuando le dijo: “Te pido que uses la lapicera” para gobernar.

“El poder no pasar por ver quién tiene la lapicera, sino por el que tiene la capacidad de convencer, y convencer es una tarea mucho más ardua, pero más segura”, recalcó Fernández al encabezar el acto homenaje por el aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón en la sede cegetista.

El Presidente afirmó que Juan Domingo Perón “fue un hombre inmenso que hizo la mayor revolución social en Argentina”, y aseguró que el exmandatario “fue un pragmático que entendió que lo más importante eran las herramientas para mantener los derechos”, y consideró que en la actualidad “hay que darle vida a la economía popular”, cuyos actores “no pueden quedar desamparados” en el actual contexto mundial.

Fernández destacó que en la historia de la Argentina “hubo un antes y un después” de Perón, y recordó que sufrió el exilio y hasta se prohibió que fuera nombrado después de su derrocamiento, a la vez que señaló que “la presión social del pueblo fue tan grande que debieron permitir su retorno a la Argentina”.

“Perón advirtió en su último mandato que era indispensable crear valores para gobernar”, afirmó el Presidente, y aseguró que el exmandatario creía que “el poder pasa por la capacidad de convencer”.

En otro pasaje, Fernández dijo además que el Justicialismo “impulsó la salud pública con la figura de Ramón Carrillo” y consideró que los opositores a Perón “fueron impiadosos” con su obra de gobierno.

Sobre la marcha de la economía, remarcó el crecimiento sostenido, un incremento del 82% en la recaudación fiscal y la creación de 1.200.000 nuevos empleos. “Llegamos al gobierno para poner el equilibrio (económico y social) que se había roto. En el peor escenario tuvimos que enfrentar deudas, ordenar la economía, reconstruir el sistema de salud. Y lo estamos haciendo”, dijo optimista el mandatario.

Por otra parte, afirmó que durante la pandemia de coronavirus “se vio lo que significaba la presencia del Estado” y recordó que, “a pesar de haber recibido un país endeudado”, su gobierno trabajó para que “ningún argentino se quedara sin atención médica”.

En esa línea, consideró que “si después de la pandemia no se entiende que debemos hacer un mundo más igualitario es que no entendimos nada”, y citó a Perón al afirmar que “la única forma de realizarse es en comunidad”.

El Presidente también reclamó poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia “porque es tiempo de reencuentros” en un mundo que sale de una pandemia, y consideró que en el actual contexto global “los argentinos tienen que estar unidos para tener una patria libre, justa y soberana”.

El acto, que se hizo en el Salón Felipe Vallese de la central obrera, fue convocado por el Partido Justicialista con el lema “Perón siempre vuelve”, en homenaje por el 48 aniversario del fallecimiento del expresidente.

Alberto Fernández llegó al histórico edificio de la calle Azopardo poco después de las 18, y junto a algunos integrantes del Gabinete nacional se dirigió primero al 4 piso de la central sindical (donde esté el salón donde se reúne normalmente el Consejo Directivo) para mantener una reunión con dirigentes de la CGT, de la que también participaron algunos gobernadores como el bonaerense, Axel Kicillof.

Además de Kicillof, en el acto estuvieron presentantes los mandatarios provinciales, Jorge Capitanich, (Chaco); Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Además de funcionarios nacionales, como el canciller, Santiago Cafiero; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros, de Interior, Wado de Pedro; de Economía, Martín Guzmán y de Justicia, Martín Soria.

Otras figuras del Gabinete fueron el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; de Seguridad, Aníbal Fernández; de Cultura, Tristán Bauer; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Obras Públicas, Gabriel Katopidis; de Turismo y Deportes, Matías Lammens; y de Agricultura, Julián Domínguez, además de la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, y el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi.

Entre los sindicalistas, estuvieron Antonio Caló (UOM), Hugo Moyano (Camioneros), Juan Carlos Smith (Dragado y Balizamiento), Gerardo Martínez (Uocra), Amadeo Genta (Municipales porteños) y Mario Calegari (UTA).

Entro los dirigentes sociales estuvieron el coordinador nacional de Barrios de Pie y Subsecretario de políticas de integración y formación en el Ministerio de Desarrollo Social, Daniel Menéndez, el referente del Movimiento y secretario de Economía Social, Emilio Pérsico y Luis D'Elía.

También llegaron hasta el salón Felipe Vallese, Gabriel Fuks (designado embajador ante Ecuador) y el diputado nacional Julio Pereyra y el exintendente de Berazategui, Juan José Mussi.

En una de las butacas de la sala también se ubicó Carlos Pascual, más conocido como “Tula” o como el bombista mayor del PJ, como se autodefine, quien contribuyó a la liturgia peronista del acto.

DA