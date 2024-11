Fue a cubrir un partido de fútbol, lo confundieron con un pedófilo, lo detuvieron y Bullrich lo escrachó

Un periodista deportivo tucumano tomó un colectivo el domingo con destino a Rosario para cubrir la final de la Primera B Nacional entre San Martín de Tucumán y Aldosivi. Cuando llegó a retirar su credencial de prensa para ingresar a la cancha se encontró con una situación impensada: fue detenido sin explicaciones. El argumento es que recaía sobre él una orden de captura. En verdad el pedido era para alguien que lleva su mismo nombre: Marco Antonio Centurión.

El mal trago no duró sólo el tiempo que pasó encerrado, sino que fue víctima de un escrache. Hasta la ministra de Seguridad Patricia Bullrich difundió sus datos con la narrativa de la detención como un éxito de gestión.

“Gracias al programa Tribuna Segura, atrapamos en Rosario a Marco Antonio Centurión, un criminal que violó su arresto domiciliario en Tucumán. Este prófugo, buscado por difusión de pornografía infantil, fue recapturado en una rápida acción de nuestro equipo, y llevado de inmediato donde debe estar: ¡Tras las rejas! Nuestra misión es clara: cero tolerancia contra estos criminales. Seguimos firmes en la lucha”, escribió la Ministra en su cuenta de la red social X.

En diálogo con Radio Con Vos, Centurión, el periodista deportivo, relató lo que vivió: “El domingo me fui a cubrir el evento entre San Martín de Tucumán y Aldosivi en el Gigante de Arroyito. Cuando voy a retirar mi credencial de prensa para ingresar me piden mi DNI por el programa tribuna segura y cuando se los doy me dicen que tenía un pedido de captura. Yo les dije que no puede ser”.

“Me dijeron que esperara un ratito y me tuvieron detenido dos horas, diciendo que se tenían que comunicar con el juzgado de Tucumán para aclarar la situación. Ni siquiera me informaron cuál era el pedido de captura. A las dos horas, como no se podían comunicar, me trasladaron a la Comisaría Décima de Rosario”, agregó.

Más tarde la policía se dio cuenta de que el hecho se trataba de un error por un homónimo, pero a Centurión no le ofrecieron ni una disculpa. “Me pusieron con todos los presos comunes, me quitaron mis pertenencias, me dejaron incomunicado, soy diabético tipo 1, me quitaron mis insulinas, me tuvieron 9 horas sin alimentos y sin insulina para luego a las 22:30, cuando ya se había ido mi colectivo se acercan a decirme que estaba en libertad porque había sido una confusión de papeles”, recordó.

“No me pidieron ninguna disculpa, y lo que más me molestó es cuando me dan la libertad, tenía un millón de mensajes porque Patricia Bullrich, violando por completo la presunción de inocencia, había publicado un tuit de que yo lideraba una red nacional, uno de los delitos más estigmatizantes que puede tener en la sociedad, manchando mi imagen. Yo tuve problemas judiciales del 2019 al 2022, cumplí perfectamente mi condena y a partir de ahí no tuve ningún problema”, agregó.

No es esta la primera vez que el Ministerio de Seguridad y la ministra difunden arrestos que luego se demuestran fueron equivocados. Así pasó con una supuesta célula terrorista, cuyos integrantes terminaron siendo liberados. El pasado 2 de octubre, Bullrich había festejado la detención un hombre que supuestamente llevaba “más de dos kilos de cocaína ocultos en envases de talco”. Se trataba de Maximiliano Acosta, quien pasó 21 días preso, hasta que se comprobó que el polvo blanco era, efectivamente, talco.

