Cúneo Libarona reveló los tres pedidos que le hizo Milei para avanzar en el ministerio de Justicia

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, reveló este jueves que no se imaginaba ocupar el cargo y que fue el presidente Javier Milei quien lo “convenció” para hacerlo. Además, contó que el mandatario le encomendó tres pedidos especiales al frente de la cartera.

“Me convenció Milei”, dijo en la cena de fin de año de la Asociación de Magistrados este jueves. Así, repitió la frase que le indicó el libertario: “Yo te pido tres cosas: independencia judicial y división de poderes y que se respete a los jueces”. “La segunda, vos conoces a todo el mundo y hay jueces vacantes; vos, ni amiguismo ni política, elegí idoneidad, y tercera, quiero prestigiar a la justicia que se acaben las peleas, basta de operaciones para que pueda trabajar tranquilo”, reveló.

En ese sentido, Cúneo Libarona agregó: “El juicio disparatado a la Corte, las operaciones, se tienen que terminar. Debemos tener una Justicia seria”.

“Mi prioridad hoy es que no puede haber vacantes de jueces que existen, no sólo en penal”, remarcó y continuó: “Tenemos que dirigir todos nuestros esfuerzos a la víctima y yo voy a hacer esfuerzo para que levante la imagen de la Justicia”.

El ministro, que mencionó que invitó a Milei al evento pero que no asistió, admitió: “Jamás me imaginé que iba a estar en este rol, estaba bastante lejos, pero bueno, acá estoy, me siento uno de ustedes porque me crie como ustedes”.

“Ingresé a los 5 años en 1966. Éramos muy felices, pobres, pero felices. A los 17 entré en Tribunales y fue la época más feliz de mi vida. Me fui de la Justicia en 1990. Estaba decepcionado porque no ascendía”, recordó.

“Mi escenario y mi futuro era otro. Papá estaría orgulloso que ingresara a la función pública y la Patria lo necesita, estamos tocando fondo”, afirmó.

Por último, señaló: “Es el momento de privilegiar el bien común, es época de sacrificio. Estoy feliz porque es el momento histórico donde todos los argentinos tenemos que hacer un esfuerzo, gritar viva Argentina”.

Con información de NA.

