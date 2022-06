Daniel Scioli reemplaza a Matías Kulfas en el Ministerio de Desarrollo Productivo

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, reemplazará a Matías Kulfas al frente del Ministerio de Desarrollo Productivo, confirmó el ex candidato presidencial de 2015 a elDiarioAR.

Scioli contó a este medio que aceptó la propuesta del presidente Alberto Fernández, quien le pidió esta tarde la renuncia a Kulfas por el escándalo del gasoducto Néstor Kirchner.

Desde Casa Rosada, por otro lado, revelaron a elDiarioAR que el jefe de Estado se comunicó de manera telefónica con el diplomático en Brasilia y ambos acordaron que asumirá como parte del Gabinete una vez que concluya la IX Cumbre de las Américas de Los Ángeles, en Estados Unidos.

Las fuentes agregaron que Scioli agradeció a Fernández y espera poder resolver temas pendientes en Brasil en los próximos días antes de encabezar el Ministerio.

El Presidente tiene previsto partir hacia la reunión del foro hemisférico este martes por la mañana, acompañado por una comitiva reducida y un grupo de periodistas acreditados.

El mandatario le tomará juramento a Scioli a su regreso de la cumbre, en la que participará como gobernante de la Argentina y presidente pro-témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), confirmaron a Télam fuentes oficiales.

El escándalo por el gasoducto Néstor Kirchner

Este sábado, mediante un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, la empresa estatal Energía Argentina (ex Enarsa), en manos del cristinista Agustín Gerez, cargó contra el ministerio de Kulfas y lo acusó de montar “operaciones políticas en contra de la vicepresidenta Cristina Kirchner” en torno a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

“A la categoría de 'funcionarios que no funcionan', planteada en el año 2020 por la Vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la Vicepresidenta”, sostiene el comunicado de Energía Argentina.

El comunicado reproduce una captura de Whatsapp con una información off the record del ministerio que recoge las declaraciones de la vicepresidenta y cuestiona las condiciones fijadas para la licitación de los tubos del gasoducto Néstor Kirchner, clave para la explotación del gas de esquisto de Vaca Muerta y cuya licitación está pendiente. “La lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint”, dice el comunicado.

La vicepresidenta retuiteó el mensaje de Energía Argentina. “Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso”, dice el tuit de la ex presidenta.

