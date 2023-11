Tras la danza de nombres para Economía, Carlos Rodríguez, asesor clave de Milei, abandonó La Libertad Avanza

Mientras Javier Milei aún no definió quién será el responsable de conducir los destinos de la Economía desde el próximo 10 de diciembre y los nombres de Luis Caputo y Emilio Ocampo estuvieron en el runrún político durante toda la jornada del jueves, Carlos Rodríguez, quien fuera mencionado por el líder libertario en mayó último como su “jefe de consejeros económicos”, comunicó este viernes que abandona las huestes de La Libertad Avanza de manera “indeclinable” y reveló que hace meses no es consultado por el ahora Presidente electo.

Sin dar demasiadas precisiones acerca de su determinación y a horas de estar en vuelto en una polémica con otro tinte, en el que en medio de una entrevista con Luis Novaresio dijo que si ve “dos hombres besándose” le “duele la barriga”, el docente y exfuncionario en el segundo mandato del Gobierno de Carlos Menem, consideró a través de un mensaje en la red social X que sería “mucho más útil a la causa de la libertad si puedo opinar libremente sin que mis ideas tengan que estar asociadas a un partido político o a una persona”.

“Por medio de la presente comunico mi decisión indeclinable de terminar toda relación formal, real o presunta, de asesoramiento en materia económica en La Libertad Avanza. Creo que seré mucho más útil a la causa de la libertad si puedo opinar libremente sin que mis ideas tengan que estar asociadas a un partido político o a una persona. Felicito a @JMilei y a todos los miembros de LLA por el maravilloso trabajo que han realizado en favor de transformar para bien a nuestro querido país. Carlos Alfredo Rodríguez, 24 de noviembre de 2023”, publicó Rodríguez.

Los rumores que sitúan a Luis Caputo como futuro ministro de Economía y la cercanía cada vez más manifiesta de Mauricio Macri en el armado del futuro Gabinete, generaron un cimbronazo en algunos miembros o asesores cercanos a LLA. Rodríguez parece no haber sido ajeno a esos trascendidos sin confirmar y comunicó su decisión de alejarse.

Más tarde, respondió algunos comentarios en la red social: “Ya empiezan a preguntarme por qué lo hago. Les digo. No he sido consultado en meses. Tenía la decisión tomada hace tiempo. Hoy es el momento óptimo ya que Javier designó el Ministro de Economía y cambió el Presidente del BCRA. Ya está la casa en orden”, escribió.

La polémica de las horas anteriores

Carlos Rodríguez, que en una entrevista con el periodista Luis Novaresio admitió sentirse incómodo cuando ve a dos hombres besándose. “Yo sé que vos (Novaresio) sos gay, me siento perfectamente cómodo al 100%, y si veo a dos mujeres besándose, me encanta, pero si veo a dos hombres besándose, me duele la barriga”, sostuvo.

El economista de la Universidad de Buenos Aires (UBA) argumentó que no es una cuestión discriminatoria, sino que es producto del funcionamiento hormonal. “No me gusta. Es un tema de hormonas, yo creo que los gays no entienden. Hay un problema que ustedes tienen que entender, que es la testosterona, algo hormonal”, planteó.

Ante la justificación de Rodríguez, Novaresio replicó: “Yo tengo tanta testosterona como vos. A mí me duele la barriga cuando a un pibe lo echan de su casa por ser gay, o no le dan un trabajo por ser gay”.

Las declaraciones del asesor libertario y ex Secretario de Política Económica de la Nación (1997-1998) también despertaron molestia entre el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Maximiliano Ferraro, quien salió a cruzarlo en X (ex Twitter). “Cuando dice que se siente cómodo con los gays, pero que verlos besarse lo descompone, no es más que pedir que los gays invisibilicemos nuestros sentimientos”, escribió en una publicación irónica donde también le recomienda que tome una Buscapina para su “dolor de estómago”.