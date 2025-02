Davis, creador de $LIBRA, reveló un plan de tres etapas supuestamente acordado con el Gobierno, que nunca se cumplió

En una entrevista con David Portnoy, un empresario y youtuber conocido como Davey Day Trader, Hayden Mark Davis, el hombre que visitó a Javier Milei en la Casa Rosada el mes pasado y que creó la controvertida criptomoneda $LIBRA respaldada por el Presidente, habló abiertamente sobre el fracaso del proyecto, las acusaciones en su contra y las amenazas que recibió desde que este activo digital colapsó.

“Había tres etapas planificadas. Una fue el primer tuit de Milei. La segunda fue el segundo tuit de Milei, que se suponía que iba a ser un video. Milei no me dijo esto directamente, pero su equipo, las personas que lo representan, sí. Y luego se suponía que habría una tercera ola de personas extremadamente influyentes. No voy a nombrarlos a todos porque no creo que sea muy útil”, dijo Davis, revelando que hubo una planificación con el Gobierno argentino para lanzar $LIBRA.

Davis, quien se describe a sí mismo como un “facilitador” en el proyecto, aseguró que su intención nunca fue enriquecerse, sino crear una moneda sostenible que pudiera beneficiar a la Argentina. Sin embargo, el proyecto se vio envuelto en un escándalo internacional cuando Milei, el viernes último, retiró su respaldo público horas después de tuitear su apoyo, lo que generó una caída estrepitosa en el valor de la moneda.

“Esto fue un experimento que salió muy mal”, admitió Davis. “Había cosas mucho más grandes en juego, como la tokenización de un país, pero todo se vino abajo por un mal manejo y falta de comunicación”.

El proyecto ganó notoriedad cuando Milei publicó un tuit respaldando la moneda. Sin embargo, horas después, Milei eliminó el tuit y negó cualquier participación en el proyecto, lo que generó confusión y enojo entre los inversores.

Davis explicó que el respaldo de Milei era parte de un plan más amplio que incluía una serie de tuits y videos promocionales. Sin embargo, el segundo tuit nunca se publicó, y el video prometido tampoco llegó. “Me dijeron que no inyectara capital hasta que saliera el segundo video de Milei, pero ese video nunca llegó”, dijo Davis. “Luego borró el tuit y dijo que no apoyaba el proyecto. Fue un desastre”.

Desde el colapso de la moneda, Davis enfrenta una oleada de críticas y amenazas. Asegura que su número de teléfono fue filtrado y que recibió cientos de mensajes de personas que lo acusan de estafa. “Estoy al 110% preocupado por mi seguridad y la de mi familia”, confesó. “Esto es peligroso. Estoy sentado sobre cien millones de dólares en el centro de un escándalo internacional con el Gobierno argentino”.

Davis también negó cualquier intención de lucrarse personalmente con el proyecto. “No iba a ganar dinero con esto. Era un experimento para ayudar a la Argentina”, afirmó. “He ganado dinero en el pasado, pero no necesito más. Tengo objetivos más grandes que simplemente enriquecerme”.

Cuando se le preguntó quién era el responsable del fracaso del proyecto, Davis no culpó directamente a Milei, sino a las personas cercanas al Presidente. “No creo que Milei me haya jodido. Creo que las personas cercanas a él me jodieron”, dijo. “Él no era consciente de cómo esto afectaría en el momento. Y cuando se puso tan mal, estoy seguro de que su equipo no tenía idea de qué hacer”.

Davis también mencionó que estuvo en contacto con el equipo de Milei y que esperaba una reunión con alguien cercano al Presidente en los próximos días. “Se supone que iba a hablar con él o su vocero principal esta semana”, reveló.

Hayden explicó que uno de los mayores problemas fue la presencia de “snipers” (inversores que compran grandes cantidades de tokens al inicio para vender rápidamente y obtener ganancias). Estos snipers, especialmente uno con una cartera de 55 a 60 millones de dólares, habrían causado un colapso en el valor de la moneda si vendían sus tokens.

A pesar del colapso, Davis no descarta la posibilidad de revivir el proyecto si Milei decide respaldarlo nuevamente. “Si él vuelve a apoyarlo, todo el dinero volvería a la tabla”, dijo. “Solo quiero una forma para que la gente pueda ganar dinero”.

Sin embargo, Davis reconoció que el camino hacia la recuperación no será fácil. “Esto es un desastre total”, admitió. “Pero si hay una lección que podemos aprender, es que las meme coins necesitan una estructura más sólida y transparente para evitar que esto vuelva a suceder”.

JJD