Tras ser destituido del BID, Claver-Carone criticó a Alberto Fernández y elogió a Massa

El ex titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Mauricio Claver-Carone, que fue destituido de su cargo el pasado 26 de septiembre tras una votación unánime de la Asamblea de Gobernadores de la entidad, consecuencia de la relación amorosa que mantuvo con una subordinada, cuestionó al presidente Alberto Fernández por su “política de destrucción” para removerlo del organismo financiero regional, aunque valoró la figura del ministro de Economía, Sergio Massa.

Mauricio Claver-Carone fue destituido del BID tras ser acusado de romper las normas de ética interna

“La Argentina tuvo desde el primer día un empeño grande para sacarme. Es un hecho que en tres años que trabajé con Alberto Fernández como Presidente, nunca tuve ni una conversación sobre cómo apoyar a la Argentina como país para generar empleos, crecimiento, desarrollo en el país”, sostuvo el estadounidense.

En declaraciones a Radio Mitre, el republicano afirmó que el jefe de Estado argentino tuvo “siempre una política de destrucción” contra su gestión al frente del BID.

En ese sentido, se quejó de que “hasta con (el director ejecutivo del BID por la Argentina y Haití) Guillermo Franco, las conversaciones siempre fueron de cómo conseguirle trabajo a Gustavo Beliz”, el hombre que Alberto Fernández quería ubicar al frente del organismo crediticio. “Era un programa de búsqueda de trabajo para una persona”, remarcó.

E insistió: “Para Alberto Fernández era más importante cómo no perder la única institución en la que tienen un porcentaje importante que no han defalcado que trabajar para el bien del país y la región. Fue una gran lección”.

El estadounidense afirmó que “por este rumbo van a convertir al BID en el Banco de la CELAC”.

Al respecto, cuestionó el desembolso que hizo el BID a la Argentina: “Hacían falta los 700 millones de dólares del BID para pagarle al FMI. Pero el BID es un banco de desarrollo, no para hacer un cheque y pagarle al FMI”.

Acerca del acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional, Claver-Carone indicó que “es el peor programa, no tiene ni condiciones”.

“Es un programa muy débil y el gobierno no puede cumplir ni con esas metas no existentes. Lo que se ha creado es un esquema Ponzi”, analizó.

Finalmente, el republicano destacó la figura del ministro de Economía: “Con Sergio Massa tuve la primera conversación sobre cómo apoyar a la Argentina como país”.

“La primera persona que se sentó conmigo como adulto fue Sergio Massa. No me habló de personas. Me habló de su plan para tener éxito y salvar al país o frenar la crisis abrumadora que se venía”, finalizó.

