Di Tullio: “Si el oficialismo lo defiende a Kueider, es porque es un senador de ellos, deben tener miedo de que hable”

Tras el escándalo desatado por la detención del senador entrerriano Edgardo Kueider en Paraguay, la presidenta del bloque de senadores de Unidad Ciudadana, Juliana di Tullio, lanzó una advertencia a sus colegas La Libertad Avanza que no podrían no acompañar el pedido de expulsión que impulsa Unión por la Patria. “Nosotros pedimos la expulsión Kueider del Senado, si el oficialismo lo defiende es porque es un senador de ellos, deben tener miedo de que hable”.

“Pedimos la expulsión del senador Kueider amparándonos en el artículo 66 de la Constitución Nacional, por inhabilidad moral. No estamos pidiendo la expulsión en base a un rumor, sino porque lo agarraron in flagranti con dinero que no se sabe de dónde lo sacó ni de quién es”.

En esta línea, la senadora bonaerense subrayó que “el artículo 69 de la Constitución indica que cuando se lo agarra in flagranti a un senador o una senadora se le terminan los fueros y lo que corresponde es aplicar el artículo 66, que es la facultad disciplinaria que tiene la Cámara de Senadores para sus integrantes”.

Consultada sobre cuándo será la autoconvocatoria afirmó: “La semana próxima tendríamos organizados a nuestros 33 senadores, pero hay que ver si el resto de los bloques van a dar quórum. Con 37 senadores logramos sesionar y con dos tercios favorables alcanzamos su expulsión”. Y luego detalló que: “En ese momento vamos a ver quiénes lo defienden y quiénes no, es algo de sentido común. No podemos tener a un contrabandista preso como senador nacional, le hace mal a la Argentina. ¿Quién se va a animar a invertir en un país con leyes votadas por este tipo de personas?”.

Por último, Di Tullio se ocupó de dejar en claro que Kueider ya no formaba parte de las filas del peronismo desde el 6 de febrero cuando comenzó a acompañar las iniciativas del gobierno de Javier Milei y a trabajar con La Libertad Avanza. Al respecto, destacó: “Por eso el Gobierno lo quiere proteger, porque es un hombre propio y seguramente tienen miedo de que hable. Tan propio es que Victoria Villarruel le dio la comisión de Asuntos Constitucionales para presidir y desde el Gobierno intentaron también ponerlo como presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, pero eso logramos evitarlo desde el peronismo”.

El kirchnerismo busca sacar provecho lo más rápido posible del escándalo que envuelve al senador Edgardo Kueider, detenido desde este miércoles en Paraguay por cruzar la Triple Frontera con US$ 200.000 y $640.000 sin declarar. El interbloque de Unión por la Patria en la Cámara alta pedirá para la semana que viene una sesión para que se vote su expulsión. Es una jugada desafiante, porque no cuenta con los votos propios suficientes y la oposición más cercana al Gobierno dice que no la acompañaría, con el argumento de que todavía falta una definición de la Justicia argentina, que podría pedir la extradición del senador. En Paraguay fue imputado por “tentativa de contrabando” y ya lleva casi 48 horas demorado.

JJD