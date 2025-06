Diarios del mundo dieron la noticia y sus interpretaciones sobre la condena a CFK

“Soy una fusilada que vive”, declaró Cristina Fernández de Kirchner apenas unas horas antes de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. La noticia empezó velozmente a recorrer el mundo: los principales medios internacionales se hicieron eco del fallo que por primera vez en la historia democrática del país lleva a una expresidenta condenada por corrupción a prisión.

El caso, conocido como Causa Vialidad, gira en torno a la adjudicación de 51 obras públicas en Santa Cruz a empresas de Lázaro Báez, un empresario cercano al matrimonio Kirchner cuando estaba en el poder. La Corte Suprema desestimó este martes todos los recursos de la defensa y dejó firme el fallo que ya había sido confirmado por la Cámara de Casación. Lo hizo de forma unánime, con los votos de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, en una decisión que según El País de España rompió la regla no escrita de evitar fallos de alto impacto durante procesos electorales.

Fernández de Kirchner se enteró del fallo rodeada de dirigentes y militantes del PJ en la sede del partido. Desde allí lanzó una fuerte denuncia: “Este desgobierno de Javier Milei le pone cepo al salario y la Corte le agrega el cepo al voto popular”. Para El Mundo de España, el fallo contra Cristina fue tan esperado como devastador. “Contra lo que podría pensarse, la salida de Fernández de Kirchner perjudica al gobierno de Javier Milei”, señala el artículo. “Milei se sentía cómodo polarizando con ella. Su inhabilitación le quita a su némesis perfecta”.

También la BBC recogió ese efecto: la sentencia deja a la principal líder opositora sin chances de competir y, aunque por su edad accederá a la prisión domiciliaria, su carrera política quedó truncada. El medio británico enfatizó que la Corte desechó incluso el pedido de la fiscalía de duplicar la pena e incluir asociación ilícita. No obstante, recordó que durante el proceso judicial no se aportó ninguna prueba directa que vinculara personalmente a la expresidenta con la adjudicación de las obras.

Ese punto fue recogido también por elDiario.es, que subrayó que los peritajes no detectaron sobreprecios ni demoras excepcionales y que no se hallaron propiedades, cuentas ni testaferros que conectaran los contratos con los Kirchner. En cambio, la narrativa del lawfare cobró fuerza en ese medio, que citó a la investigadora Silvina Romano: “Esto es un disciplinamiento. No es solo contra Cristina, sino contra cualquier actor que pretenda alterar el statu quo”. Romano también remarcó el contexto del caso Lago Escondido, donde jueces y fiscales implicados en la causa se reunían con funcionarios del macrismo y el Grupo Clarín.

Los artículos en los principales periódicos del mundo dan cuenta de la dimensión internacional del caso. The New York Times destacó que Cristina Kirchner fue “una figura constante y divisiva” durante tres décadas y que el fallo probablemente profundice la tensión política del país, especialmente en un contexto donde los sindicatos amenazan con paros y los seguidores de la expresidenta ya salieron a las calles. En ese marco, el diario señaló que la condena podría verse como el certificado de defunción del kirchnerismo, dejando al peronismo ante una nueva lucha interna por el liderazgo.

Desde el entorno de Cristina Kirchner, según El Mundo, ya contactaron al equipo de Lula da Silva para que se pronuncie en su favor. El líder brasileño, que pasó 581 días preso antes de volver al poder, es el espejo en el que busca reflejarse la expresidenta argentina. Quien sí habló fue el Grupo de Puebla, que publicó un comunicado con la firma de José Luis Rodríguez Zapatero y Baltasar Garzón, entre otros, donde afirma que “el objetivo de expulsar a CFK de la política obedece al miedo a que ratifique su liderazgo en las urnas”.

El escenario político argentino entra ahora en una nueva fase. Como señala El País, la condena tiene efecto inmediato: Cristina Kirchner no podrá presentarse como candidata a diputada bonaerense el próximo 7 de octubre, una elección que podía marcar su regreso triunfal. Tampoco podrá aspirar a ningún otro cargo en lo que le reste de vida. El peronismo habla de proscripción de por vida y compara la situación de su lideresa con el exilio de Juan Domingo Perón.

“No hay solución para el país con esta política”, dijo Cristina Kirchner, quien anticipa que la movilización popular será la respuesta. “El pueblo siempre regresa”, sentenció. La historia argentina está por poner esa frase a prueba.

JJD