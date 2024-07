Diputados de Milei visitaron a Astiz y otros genocidas de la última dictadura en la cárcel de Ezeiza

Un grupo de seis diputados nacionales del bloque de La Libertad Avanza visitaron en el penal de Ezeiza a represores de la última dictadura militar, confirmaron a elDiarioAR al menos tres fuentes parlamentarias del oficialismo. Es la primera vez que ocurre un encuentro de ese carácter institucional desde el retorno de la democracia: ocurrió el 11 de julio pasado y los legisladores se encontraron personalmente con genocidas como Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti y Carlos Suárez Mason.

El grupo de legisladores de Javier Milei fue encabezado por Beltrán Benedit, y lo acompañaron sus pares de bancada Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Rocio Bonacci. Fueron los que aceptaron, porque el convite se había extendido a toda la bancada de 38 miembros, incluido el propio Martín Menem, titular de la Cámara baja, que avaló la visita a Ezeiza, supo este medio. Por estas horas hay una fuerte discusión en el interior de LLA a partir de la revelación más temprano este miércoles que hizo LaPoliticaOnLine.

Según el sitio, los diputados se habrían entrevistado con otros represores que están alojados en el penal de máxima seguridad como Antonio Pernías, Gerardo Arráez, el “Pájaro” Martínez Ruíz, Agustín Oyarzábal Navarro, el uruguayo Juan Manuel Cordero, Mario “el Cura” Marcote, Miguel Angel Britos y Adolfo Donda. Permanecen detenidos pese a haber cumplido más de 70 años porque están acusados de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar, como torturas, desapariciones forzosas, robos de bebés y asesinatos.

Sin admitir el episodio públicamente, la reacción inmediata de Benedit fue dar explicaciones al bloque libertario en su grupo de WhatsApp. El diputado se defendió argumentando que no se trató de represores, sino de “ex combatientes contra la subversión marxista”, una línea narrativa que ya expuso el propio presidente Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, conocida por sus campañas en defensa de los militares que actuaron durante los 70. “Fuimos a ver represores no : represión es algo que compete a las fuerzas de seguridad en todo caso , fuimos a ver ex combatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional (sic.)”, escribió Benedit a sus pares en un mensaje al que accedió elDiarioAR de una fuente parlamentaria del oficialismo.

El propio diputado aseguró que hay imágenes de las visitas a los represores y adelantó que pronto emitirá un comunicado al respecto. En su descargo Benedit se explaya sobre lo que dirá el escrito que daría a conocer en las próximas horas: “Que dirá : que no se cumplen los derechos humanos porque quienes fueron parte ( terroristas ) hoy se erigen en jueces y fallan en función a la venganza , la ideología y el negocio // Los fallos violan las leyes y los tratados : si // Haybterroristas presos : no // Hay héroes de Malvinas : si // Hay presos desde hace más de 20 años sin condena firme : si . Qué edad tenían estos presos al momento que se le inventan los cargos : entre 19 y 23 años // Los cargos han sido probados : No , muchos son inventados (sic.)”.

Por último Benedit hace referencia a la propia gestión libertaria con respecto a las políticas de derechos humanos. “Las Fuerzas Armadas vencieron al terrorismonmarxista oor las armas : si : // El presidente combate en la política a esta ideología : si : // Cuál es su última guarida : el poder judicial ? : si // Los vamos a combatir : si /// cómo: Denunciando públicamente a los jueces que armaron y fallaron a favor de esta farsa // Cómo : en el consejo de la magistratura . (sic.)”. Y cierra: “Vamos al rescate del imperio de la ley con espíritu de justicia”.

Noticia en desarrollo

MC/MG