Diputados: el oficialismo no consiguió quórum y cayó la sesión por la moratoria previsional

El oficialismo de la Cámara de Diputados fracasó en su intento de sesionar este miércoles para tratar un conjunto de iniciativas más allá que propuso ampliar el temario del plenario, ante la negativa por parte de Juntos por el Cambio (JxC) y otros bloques de dar quórum y habilitar el debate.

Cecilia Moreau, la presidenta de la cámara, dispuso el levantamiento de la sesión al comprobar que sólo se habían reunido 124 de los 129 legisladores necesarios para iniciar, ya que habían asistido 116 del Frente de Todos, 4 de Provincias Unidas y 4 de la izquierda.

Además de JxC, no dieron quórum el Interbloque Federal (que reúne a Identidad Bonaerense; Córdoba Federal y los socialistas); el Bloque Ser; el Movimiento Popular Neuquino; la Libertad Avanza (liderado por Javier Milei) y Avanza la Libertad.

Germán Martínez, presidente del bloque del FdT, al hablar en minoría advirtió que “hasta dos minutos antes de iniciar (la reunión de) Labor Parlamentaria teníamos un acuerdo político para construir el quórum, pero el bloque de Evolución nos comunicó que no iba a poder dar quórum”. “Nosotros decimos lo mismo en privado y en público”, ironizó el diputado oficialista.

Antes de la sesión, el FdT había anticipado su voluntad de incorporar una serie de iniciativas al temario, entre ellas la de alquileres y de protección de humedales, pero JxC y el Interbloque Federal mantuvieron su postura. En conferencia de prensa, referentes opositores dijeron que no aceptaron la propuesta del oficialismo y reiteraron su postura de no facilitar el número para sesionar.

“Habíamos decidido no dar quórum y hoy, sorpresivamente, cuando advirtieron que no tenían número, hicieron una ampliación de temario, pero no vamos a sesionar de esta manera. Estamos dispuestos a acordar un plan de labor que pueda consensuarse entre el oficialismo y la oposición con temas vinculados a lo que la gente está demandando, que no puede esperar caprichos de nadie”, aseguró Mario Negri, el presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical.

La sesión especial solicitada por el oficialismo estaba convocada para las 13 de hoy, pero su inicio se postergó con la búsqueda de acuerdos. En caso de lograr quórum, se hubiera tratado de la última sesión del año, en el marco de la prórroga del período ordinario. Además, hubiera sido la reanudación de la actividad parlamentaria tras la fuerte controversia entre el oficialismo y la oposición por la integración del Consejo de la Magistratura.

El pasado primero de diciembre, Diputados fracasó en su intento de aprobar diversos proyectos, entre ellos el que establecía la creación de nuevas universidades, después que la sesión ingresara en un clima tenso que impidió su continuidad ante la falta de quórum provocada por el interbloque de JxC.

LC con información de agencia Télam