Unión por la Patria votó en contra de que Diputados exprese preocupación por el procesamiento de Espinoza por abuso sexual

En medio de la sesión especial por el financiamiento educativo, diputados del PRO pidieron una moción para que la Cámara “exprese su preocupación por el procesamiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por el delito de abuso sexual”, pero el bloque de Unión por la Patria se opuso.

Fue la diputada Silvia Lospennato quien hizo el pedido de “tratar una resolución que exprese la profunda preocupación por el procesamiento por un delito de abuso sexual al intendente Fernando Espinoza de La Matanza”.

Al respecto señaló: “Realmente no es tolerable el silencio de los que defienden las políticas de género genuinamente, pero que cuando se ve involucrada alguna persona vinculada a una fuerza política hacen silencio. Creo que no hay que hacer silencio. El procesamiento es una instancia judicial donde hay una semi plena prueba de que estos hechos sucedieron y como siempre decimos hay una víctima a la que en primera instancia siempre decidimos creerle, escucharla, lo que no quiere decir que eso invalide la investigación judicial ni que asigne culpabilidades antes de que lo haga la Justicia porque yo no comparto esa idea de que seamos los ciudadanos comunes los que podamos designar quién es culpable o inocente y no sea la Justicia”.

Cómo salió la votación y quiénes apoyaron la moción de Lospennato

El resultado de la votación fue 118 votos afirmativos a 85 negativos (todos, de Unión por la Patria), con 9 abstenciones, 7 diputados que figuran sin votar y 38 ausentes. Aunque la mayoría de los diputados votó a favor de que la Cámara exprese su preocupación por la situación judicial de Espinoza por abuso sexual, el pronunciamiento salió rechazado porque al tratarse de una moción de apartamiento del reglamento debería haber juntado la mayoría de al menos los tres cuartos de los presentes.

A favor votaron diputados del PRO, La Libertad Avanza, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y la UCR, entre otros.

Las abstenciones pertenecen a Eugenia Alaniello, Emiliano Estrada, Liliana Paponet y Guillermo Snopek, de Unión por la Patria; a los tres diputados de Independencia, el bloque que responde al gobernador de Tucumán, el peronista Osvaldo Jaldo; y al diputado José Luis Garrido, de Por Santa Cruz, que responde al gobernador Claudio Vidal.

Por último, Lospennato pidió que la Legislatura bonaerense pida una licencia de Espinoza y criticó el silencio del gobernador Axel Kicillof y su vice, Verónica Magario, al respecto.

El intendente de La Matanza fue procesado por dos hechos, uno de ellos abuso sexual, y la Justicia dispuso el embargo de bienes por $ 1,5 millones.

MM/JJD