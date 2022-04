Se divide el bloque del FDT en el Senado: para la oposición, busca quedarse con el representante de la minoría en la Magistratura

Esta noche, el bloque de senadores del Frente de Todos se dividió en dos. De esta manera, el oficialismo podría llegar a acceder a dos miembros en el Consejo de la Magistratura, uno por ser la mayoría y otro por la segunda minoría, cuando en la conformación anterior tenía solo uno y el otro quedaba en manos de Juntos por el Cambio.

Consejo de la Magistratura: El ataque de los clones

Saber más

De los 35 legisladores, 21 quedaron en el nuevo bloque “Frente Nacional y Popular” y 14 en el otro, más cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, llamado “Unidad Ciudadana”.

En el bloque “Frente Nacional y Popular” quedaron: José Mayans (presidente), Guillermo Andrada, Daniel Bensusán, María Eugenia Catalfamo, Maurice Closs, Lucía Corpacci, Carlos Espínola, María Teresa González, Ricardo Guerra, Edgardo Kueider, Claudia Ledesma Abdala, Marcelo Lewandowski, Cristina López Valverde, Sandra Mendoza, Gerardo Montenegro, José Neder, María Pilatti Vergara, Antonio Rodas, Adolfo Rodríguez Saa, José Uñac y Pablo Yedlin.

En “Unidad Ciudadana”, que presidirá Juliana Di Tullio, lo integrarán Carlos Alberto Linares, Mariano Recalde, Martín Doñate, Silvina García Larraburu, Silvia Sapag, Oscar Parrilli. Guillermo Snopek, Anabel Fernández Sagasti, Nora del Valle Giménez, Ana María Ianni, Matías Rodríguez, María Eugenia Dure y Sergio Leavy.

Vergonzosa e impostada división del Bloque de senadores del Frente de Todos para intentar robarse un lugar en el Consejo de la Magistratura — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) 20 de abril de 2022

La reacción de la oposición no se hizo esperar: Alfredo Cornejo, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, calificó de “vergonzosa e impostada división del bloque del Frente de Todos para intentar robarse un lugar en el Consejo de la Magistratura”.

En el mismo sentido se explayó el presidente del Bloque UCR en Diputados, Mario Negri. “El único plan que tiene Cristina Kirchner es controlar la Justicia. Mandó a dividir el bloque de Senadores para impedir que Luis Juez llegue al Consejo de la Magistratura. En Diputados seguramente harán lo mismo para impedir que asuma Roxana Reyes. Sólo quiere su impunidad”, denunció.

“A mi no me asombra la maniobra del Kirchnerismo en el Senado, es el kirchnerismo puro. Esto significa una artera maniobra peor que la complicidad que el juez del Paraná. Andan con un fosforo apagado, guarda que lo van a aprender”, agregó Negri. “La raíz del problema es no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esperemos que en la Cámara de Diputados no intenten hacer lo mismo. Nosotros vamos a recurrir a la Justicia. A ellos les importa un comino lo que pase con las instituciones, deben pensar que a los ciudadanos esto no les importa mucho, obviamente con una inflación que vuela, con un problema social de alta tensión. Deben creen que esto le permite hacer lo que quieran”, insistió. “Vamos a tomar las medidas que correspondan; estamos entrando en una situación de agravamiento institucional”, concluyó en declaraciones a TN.

El único plan que tiene Cristina Kirchner es controlar la Justicia.

Mandó a dividir el bloque de Senadores para impedir que Luis Juez llegue al Consejo de la Magistratura. En Diputados seguramente harán lo mismo para impedir que asuma Roxana Reyes.

Sólo quiere su impunidad. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) 20 de abril de 2022

“Los delincuentes siempre aprovechan la nocturnidad, es un acto delictual, una mentira, esto es una maniobra que desnuda el pánico que CFK le tiene a la justicia porque la pone en evidencia como nunca”, indicó el senador Luis Juez. “A mí no me perjudica, no me rasga la vestidura por los cargos, yo vengo diciendo que con los delincuentes no hay diálogo, lo único que le importa a Cristina son sus causas penales: no le importan los jubilados, la miseria ni la desocupación”, agregó. “Esto es una maniobra ridícula y absurda para quedarse con una banca en la magistratura”, precisó Juez.

El pasado viernes venció el plazo de 120 días dispuesto por la Corte para que el Congreso sancione una ley de reforma del Consejo de la Magistratura, tras declarar la inconstitucionalidad de la conformación del organismo. A partir de este fallo, a partir del lunes el órgano encargado de elegir y sancionar a los jueces, debía volver a tener 20 integrantes y al titular de la Corte como presidente, respaldado por la norma de 1997, derogada por el kirchnerismo en 2006. La UCR y el PRO ya hicieron una presentación formal de sus representantes, la diputada Roxana Reyes y el senador Luis Juez.

DA