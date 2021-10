El presidente Fernández, una pieza inesperada en el expediente contra Macri

Cuando Mauricio Macri salió de los tribunales de Dolores, los funcionarios que lo esperaban empezaron a preguntarle cómo le había ido y se enteraron de la noticia. El ex presidente no había podido declarar porque el relevamiento de inteligencia no había llegado al juzgado y su indagatoria se había suspendido a pedido de la defensa. La omisión era incomprensible y los dirigentes opositores salieron corriendo ante las cámaras para hacerlo saber. Ya venían apuntando contra el juez Martín Bava desde hacía semanas y ahora tenían la excusa para seguir embistiendo contra él.

Suspenden la indagatoria a Mauricio Macri porque no fue relevado del secreto de inteligencia

Macri debía ser indagado en la causa que lo investiga por el supuesto espionaje a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. Para que un ex presidente entregue información clasificada sobre temas de seguridad nacional debe ser relevado de guardar secretos, en este caso, de inteligencia. Bava entendió que la que debía hacerlo era la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Camaño, pero ella le contestó que la autorización debía llegar desde el Poder Ejecutivo, más precisamente lo tiene que hacer el presidente Alberto Fernández. El pedido a Presidencia nunca llegó pero Bava no cambió la fecha de la audiencia. Esto es lo que le recriminaron ayer al juez en el segundo piso del Juzgado Federal de Dolores. El oficio con el pedido al Presidente se hizo de inmediato y desde el juzgado pensaban en repetir a situación la semana que viene.

“Sé que suena fuerte cuando lo digo pero esto es todo parte de una operación política. El juez nos faltó el respeto a todos. Debería haber suspendido la audiencia pero decidió mantenerla para que se haga todo el circo”, le explicó a elDiarioAR un transpirado Pablo Lanusse, luego de más de una hora dentro del juzgado federal de Dolores. El abogado de Mauricio Macri fue muy duro con el juez Martín Bava. “El juzgado reconoció el error pero a pesar de eso nos hizo venir más de 200 kilómetros sabiendo que la audiencia no se iba a realizar. Esto demuestra que el juez se maneja con el calendario electoral. Me da mucha vergüenza que sucedan estas cosas en la Justicia argentina”.

Bava ya había sido cuestionado por el propio Macri quien pidió su recusación ante la Cámara Federal de Mar del Plata, que no hizo lugar a su presentación. Por otro lado, el fiscal de la causa Juan Pablo Curi estuvo de acuerdo con Lanusse en que la indagatoria no se podía llevar adelante sin el permiso del presidente.

Macri entró a al juzgado un par de minutos antes del mediodía. Primero hubo problemas con el sistema y luego, cuando pensaron que llegaba el momento de lectura de su imputación se enteró de que no estaban presentados los relevamientos de inteligencia.

Consultados por elDiarioAr, fuentes de la AFI dijeron que a la agencia no le correspondía pronunciarse por el pedido del juez. Allí además entienden que no había impedimento para que se llevara adelante la indagatoria al expresidente en Dolores. "La información de inteligencia que hubiera dado Macri debió haberse clasificado, pero el resto podía haberse volcado al expediente, con libre acceso a las partes", indicaron. El escrito firmado por la interventora Cristina Caamaño, el pasado 6 de octubre, sostienen en la AFI, expresa: "Debo mencionar que en caso de que el ex presidente brinde en su declaración alguna información clasificada en los términos del Título V de la Ley Nro. 25.520 modificada por la Ley Nro. 27.126, deberán tomarse los recaudos necesarios a los fines de garantizar su reserva".

AM