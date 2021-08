La “aburrida” Suiza de Frederic avivó la disputa con Berni y despertó la ironía del embajador, con Federer y De Niro incluidos

En medio de una campaña política que está en su punto más álgido, entre declaraciones cruzadas, críticas a gestiones pasadas y actuales y frases que impactan, ya sea por su contundencia o por su liviandad, las polémicas están a la orden del día; en los medios, en las redes sociales y en cuanta entrevista se escuche o se lea. En las últimas horas, una frase de la ministra de Seguridad Sabina Frederic fue la que utilizaron propios, rivales y ajenos para criticar con dureza la gestión de la funcionaria oficialista.

En campaña, Tolosa Paz dijo que en el peronismo "siempre se garchó" y Vidal la acusó de subestimar a los jóvenes

Saber más

Al responder a una consulta periodística en radio Mitre sobre los residentes argentinos que eligen migrar a otro país, Frederic sostuvo que Suiza “es más tranquilo, pero más aburrido. Hay que tratar de hacer este país lo mejor posible”. La frase generó la reacción opositora, le dio otra chance al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, de recargar las tintas contra la funcionaria nacional y hasta puso de manifiesto la ironía del embajador suizo en Argentina, Heinrich Schellenberg.

La titular de Seguridad se había referido a Suiza en medio de una entrevista en relación a un hecho de inseguridad ocurrido días atrás en la localidad bonaerense de Ituzaingó, tras el que fallecieron un ladrón de 19 años y un jubilado, de 69. Al ser consultada sobre si para no sufrir miedo, producto de la inseguridad, era mejor vivir en otro país, Frederic respondió: “Suiza es más tranquilo, pero más aburrido. Hay que tratar de hacer este país lo mejor posible. Sigo viviendo en Temperley, yo tengo custodia, pero sí sé del miedo”, manifestó.

Horas después, la funcionaria explicó sus dichos al periodista Luis Novaresio: “Representa mi pensamiento. ¿Mi pensamiento es horrible? No hablé del tema de seguridad. Estoy diciendo que tiene que ver con la cuestión política, con lo que hay para hacer. (Suiza) Es un lugar en el que no hay nada para hacer porque está todo resuelto. Argentina es mi país, tiene todo para hacer y elijo vivir acá”, sentenció.

Recibí las notas de nuestros columnistas en tu correo

Seleccioná todos los que te interesan. Las columnas de Abel Gilbert

Las columnas de Alejandro Galliano

Las columnas de Fabián Casas

Las columnas de Carolina Castro

Las columnas de Florencia Angilletta

Las columnas de Franco Torchia

Las columnas de Juan José Becerra

Las columnas de Luciano Lutereau

Las columnas de Romina Paula

Las columnas de Tomás Abraham

Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás suscripto En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

Berni, Frederic y el "onanismo intelectual"

Además de la esperable reacción de la oposición, quien aprovechó la frase para dejar claro una vez más su antagonismo con Frederic, fue su par en la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Para el ministro, durante la pandemia, la funcionaria nacional “estuvo de fiesta. Nosotros, en vez de estar de fiesta, estuvimos trabajando. Con esa mirada intelectual que no tiene nada que ver con la realidad, los que vivimos en el Conurbano sentimos que está en otra frecuencia”, expresó Berni y amplió. “La ministra habla como antropóloga y se olvida que es ministra; para ella el Conurbano es el campo del onanismo intelectual. Ella cree que nosotros vivimos de joda. Está tan jodona en plena crisis del Olivos Gate, que pidió la reelección de Fernández. ¿Por qué no se sensibiliza con nuestros muertos? ¿Por qué no viene a trabajar a las villas con nosotros? ¿Por qué no viene a trabajar en contra del narcotráfico con los problemas que tenemos acá?”, concluyó.

Embajador suizo, ironía y sutileza

Hasta que apareció un actor menos pensado en medio de la polémica: el embajador suizo en Argentina, Heinrich Schellenberg, que se sintió tocado por las palabras de Frederic y optó responderle con ironía y sutileza, a través de su cuenta de Twitter. El diplomático eligió difundir un video de promoción del turismo en el país europeo, protagonizado por el tenista Roger Federer y el actor estadounidense Robert De Niro, con la leyenda: “El ‘aburrido’ de Federer”.

El "aburrido" de Federer 🙃 pic.twitter.com/aJUnheG1d3 — Embajador Heinrich Schellenberg (@SwissAmbArg) 30 de agosto de 2021

IG