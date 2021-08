Cristina Kirchner, a Alberto Fernández: "No te enojes, poné orden en lo que tengas que poner y metele para adelante"

Con fuertes críticas a la oposición, mensajes al Fondo Monetario Internacional y una leve referencia de la Vicepresidenta al escándalo por la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez el año pasado en la Quinta de Olivos, en plenas restricciones por la pandemia, el presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner compartieron este martes escenario en un acto de entrega de viviendas en el barrio Isla Maciel, del partido bonaerense de Avellaneda, acompañados por la plana mayor del Frente de Todos y los principales candidatos provinciales a la elecciones PASO del próximo 12 de septiembre.

Alberto Fernández indicó que San Martín "miraba al país igual que nosotros"

Con referencias a Néstor Kirchner y al general José de San Martín (en el 171° aniversario del paso a la inmortalidad del prócer argentino), tanto el mandatario como la expresidenta, les enviaron un mensaje claro al FMI. "Ahí leo que me apuran para que cierre rápido con el Fondo, que, si no, la economía no tiene futuro. Y yo aprendí con Néstor a no claudicar frente a los poderosos, a no arrodillarnos ni frente al Fondo ni los acreedores", expresó Fernández, y completó con una frase de San Martín: "Seamos libres, lo demás importa nada".

En tanto, Cristina también habló de Kirchner para referirse a la deuda: "Néstor desendeudó a la Argentina del Fondo Monetario Internacional en el año 2005. Estábamos endeudados con el FMI desde el año ’57 en adelante. Por eso cuando Kirchner llega al Gobierno, los jubilados ganaban 200 pesos por mes. Porque había políticas manejadas desde afuera", remarcó, al tiempo que recordó lo dicho por un exfuncionario del Gobierno de Mauricio Macri: "Hoy se cumplen dos años de la renuncia del ministro Dujovne, aquel que tomaba whisky en las entrevistas de televisión, que dijo públicamente cuando iniciaba su gestión, que nosotros habíamos dejado un nivel de endeudamiento mínimo".

Asimismo, la Vicepresidenta reforzó su hilo conductor en referencia a la relación de la Argentina durante la gestión de Juntos por el Cambio con el FMI y volvió a dejar su mensaje de cercanía con La Cámpora: "Me encantó el tweet de La Cámpora. Anda bien La Cámpora con los tweets. Con esa foto de la cena del endeudamiento. La cena de los 50 mil millones de dólares", sostuvo, en referencia a una publicación de la agrupación peronista de días atrás, donde mostraba una imagen de una reunión de los referentes del Gobierno de Macri con representantes del FMI en ocasión de acuerdo por la toma de deuda en 2018, en la Quinta de Olivos, mismo lugar que la foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez que desató el escándalo de los últimos días.

En cuanto a la polémica por la fiesta de la Primera Dama, con participación del presidente incluida, sólo Cristina Fernández hizo una referencia al decir que cuando "uno es presidente en un Gobierno popular, las fallas, los errores, las transgresiones a normas se exacerban para humillar, mientras se ha ocultado la entrega de un país, un endeudamiento sin límites". Y hacia el final de su intervención, reforzó la idea: "Alberto, tranquilo, no te enojes, poné orden en lo que tengas que meter orden y metele para adelante", concluyó.

Las frases salientes del discurso de Cristina Kirchner

"Estoy muy contenta de estar acá, una vez más en la isla Maciel. La última vez que estuvimos acá fue hace poco más de 5 años, vinimos a visitar a Paco Olveira y a los curas de opción por los pobres, seis días antes nos habían citado a Comodoro Py con Axel, por aquella causa armada entre gallos y medianoche, entre opositores y jueces en realidad, y allá fuimos en una movilización maravillosa. Nunca me cansaré de agradecer a esas organizaciones políticas que, contra viento y marea, me fueron a acompañar aquella tarde de lluvia”.

"Comenzaba en el país una cacería de opositores y una persecución judicial sin precedentes. ¿Dónde estaban cuando se encarcelaban opositores sin juicio, a dueños de medios a los que se les había pedido previamente que acompañaran la campaña mediática judicial para meterme presa? ¿De qué República nos hablan los que conformaron mesas judiciales con algunos integrantes hoy prófugos? Ninguno de nosotros nos fuimos del país para eludir a la Justicia, todos pusimos la cara y el cuerpo. Y nos vienen a hablar de República, eso era una república de morondanga."

"Parece que conciben a la película como esos cines de películas continuadas, donde la película empieza cuando uno llega. No. No empieza ahí. ¿Por qué no hablamos de los últimos 20 años? Me acuerdo de aquella primera Alianza de 2001, donde muchos de los que hoy hablan eran ministros de aquella Alianza, que había hecho unión con el progresismo. Fue la primera Alianza que culminó con esa crisis sin precedentes, que fue la del 2001".

"Y nosotros estábamos en la Patagonia, yo era senadora y Néstor era gobernador, por tercera vez. El país se nos iba de las manos, Megacanje, universidad arancelada…esa era la Argentina. Y llegó Néstor en 2003, el Presidente menos votado, con 2% menos de votos que Arturo Illia. Y aquel Presidente, que fue el menos votado de la historia, hizo historia. Y ese hombre desendeudó a la Argentina del Fondo Monetario Internacional en el año 2005. Estábamos endeudados con el FMI desde el año ’57 en adelante. Por eso cuando Kirchner llega al Gobierno, los jubilados ganaban 200 pesos por mes. Porque había políticas manejadas desde afuera. ¿Y qué hizo Néstor? En un proceso virtuoso, reestructuró la deuda de 2005, que yo terminé reestructurando en 2010. Y llegamos al 2015 con el nivel más bajo de endeudamiento de la historia".

"Hoy se cumplen dos años de la renuncia del ministro Dujovne, aquel que tomaba whisky en las entrevistas de televisión, que dijo públicamente cuando iniciaba su gestión, que nosotros habíamos dejado un nivel de endeudamiento mínimo".

"Si alguien no se hizo peronista en esos 12 años de nuestros gobiernos… tal vez se hicieron kirchneristas, porque no vivieron el peronismo".

"Los que son macristas, los que son de Cambiemos, yo me pregunto, por qué son de Cambiemos. Es por el odio hacia el otro, hacia el que no aceptan".

"En todo este tiempo que le ha tocado gobernar Alberto, difícil, duro…se la pasan atajando penales, porque este es un partido que no se pudo jugar, de entrada hubo que salir a atajar penales, con el IFE, con el ATP, con el tema de los servicios públicos, dejando los tarifazos del macrismo…es bueno que reflexionemos sobre esto y en algún tiempo podamos superar esta forma que nos quieren imponer, de vincularnos a través del odio o de la negación del otro".

"Necesitamos imperiosamente otra forma de vincularnos. Por eso, Alberto, yo te pido, no te enojes ni te pongas nervioso. Porque cuando uno es presidente en un Gobierno popular, las fallas, los errores, las transgresiones a normas se exacerban para humillar, mientras se ha ocultado la entrega de un país, un endeudamiento sin límites. Creo que aquel 10 de diciembre te advertí lo que iba a pasar. Nada nuevo bajo el sol".

"Los errores, las fallas…y esto no es para minimizar. Todos saben que si una hermana hubiera blanqueado plata que tenía afuera bajo mi gobierno, yo no estaría acá. Hubiera sido un escándalo. El poder siempre cuestiona al pueblo con sus errores".

"Me encantó el tweet de La Cámpora. Anda bien La Cámpora con los tweets. Con esa foto de la cena del endeudamiento. La cena de los 50 mil millones de dólares".

"Necesitamos de la organización, de la militancia, de la territorialidad, de la representación popular. Por eso me gusta lo que hacen ustedes (por La Cámpora), porque todos aquellos que ¿meten el pie en el barro, es desde la política que se hace la política. No necesitamos operaciones de prensa, somos militantes y eso es lo que enaltece la política".

"Alberto, tranquilo, no te enojes, poné orden en lo que tengas que meter orden y metele para adelante".

Las frases salientes del discurso de Alberto Fernández

"Hoy estamos entregando, desde el día que asumimos, la vivienda número 20.000, es mucho y es poco. Es mucho porque todo esto ocurrió en un tiempo en el que el mundo se dio vuelta por a la pandemia. Pero la pandemia también nos dejó al descubierto que había muchos que necesitaban, no podían esperar a que termina la pandemia. Con una pandemia de por medio no paramos. Dije que iba a crear un Ministerio de Vivienda, ahí les robé el Intendente, Jorge es un extraordinario Ministro y entendió mejor que nadie lo que yo quería que hagamos, le imprimió una velocidad a la gestión increíble”.

"Para nosotros cuando alguien delinque debe ser juzgado y debe cumplir su condena, pero es tarea del Estado que el tiempo de encierro le sirva para resocializarse y volver a la sociedad preparados para no volver a delinquir. Todas las aberturas, ventanas, puertas, que tienen estas casas son hechas en el Servicio Penitenciario Federal. Les estamos dando un oficio para que puedan tener un oficio al salir."

"Somos un espacio político donde no todos somos exactamente iguales. Pero ninguno de los que estamos acá tenemos vergüenza de ser parte del espacio, todo lo que se ha hecho ha sido en favor de los que menos tienen, ahí no tenemos dudas, podemos tener matices, pero ninguno se ocupó tanto de la igualdad, la diversidad y el respeto al género como el primer Gobierno de Cristina y yo lo sigo haciendo”.

“Veo otro candidato de la provincia que empieza su campaña diciendo que no estuvo en el gobierno de Macri, impactante. Los que estuvieron en la provincia cruzaron del otro lado de la General Paz para olvidarse lo que hicieron en la provincia. Los que vienen del otro lado para ser candidatos en la provincia están haciendo un curso rápido para entender de qué se trata. Para ellos la política es una campaña publicitaria, marketing para atraer el voto”.

“Nosotros representamos los intereses de hombres y mujeres de nuestra patria, que tienen carencias, que no la pasan bien y que buscan un futuro mejor”.

“Y ahí leo que me apuran para que cierre rápido con el Fondo, que, si no, la economía no tiene futuro. Y yo aprendí con Néstor a no claudicar frente a los poderosos, a no arrodillarnos ni frente al Fondo ni los acreedores. Vayan y miren lo que hicieron ellos con la Educación y la Salud pública. Ellos, orgullosos de haber eliminados los ministerios”.

"Tenemos un común denominador, ser peronista o kirchnerista es lo mismo. No conocí a nadie más peronista que Néstor y Cristina tiene el gen peronista arraigado".

"Esta platense (Por Tolosa Paz) se cargó este año la lucha contra el hambre en la Argentina y este compañero (en referencia a Daniel Gollan) se cargó al hombro la salud de la provincia, y peleó contra el virus día a día. Estamos orgullosos de presentar a estos compañeros y a Leandro y a Gisel (sic)…Nada más honesto que Leandro".

"Este año y medio puse todo de mí y los dos años que me quedan voy a poner todo lo que haga falta para poner a este país de pie".

"Hay dos frases del general San Martín que me marcaron. Una, 'No hay que bajar los brazos. Unidos somos invencibles'. Y la otra, 'Seamos libres, lo demás importa nada'. Para ser libres estemos más unidos que nunca”.

Entrega de viviendas

Alberto Fernández encabezó este martes, junto a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, además de los candidatos del Frente de Todos para las próximas elecciones, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, el acto en el que se entregó la vivienda número 20.000 construida desde que se inició la actual gestión, en el barrio Isla Maciel, en la localidad bonaerense de Dock Sud, partido de Avellaneda.

Asimismo, se presentó el Plan Hábitat Integral, que permite la urbanización y la capacitación laboral para vecinos de la Isla, además del Programa Nacional de Mejoramiento Barrial, mediante el cual se generan obras de Infraestructura de servicios.

El acto por la vivienda 20 mil se enmarcó en la construcción de otras 35.329 que realiza el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y unas 48 mil que se harán entre septiembre y noviembre próximo, de las 100 mil casas que están en proceso de construcción hasta fin de año, con la generación de 300 mil puestos de trabajo, según fuentes oficiales.

El acto completo

